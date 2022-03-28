أعلنت شركة "شيبسي"، الرائدة في مجال خدمات البرمجيات ومقدّمة خدمة المنصة الذكية لإدارة اللوجستيات؛ مؤخرًا عن انضمام السيد/ إياد كمال، مدير العمليات السابق لشركة "أرامكس"، إلى فريقها الاستشاري.

يمتلك السيد/ كمال أكثر من 29 عامًا من الخبرات القيادية مع شركة "أرامكس"؛ وهي مقدّم الخدمة العالمي لحلول النقل واللوجستيات والتجارة الإلكترونية والبيانات والتحليلات الاستدامة. كما اضطلع السيد/ كمال بدور فعّال في قيادة التوسّع العالمي للشركة وتحقيق معدلات نمو لا تقل عن 10% سنويًا خلال العديد من السنوات في خضم مراحل من التغيرات التقنية الكبيرة والاضطرابات السوقية. تشمل خبراته أيضًا دفع عمليات النمو العضوي، والتصميم المؤسسي والقيادة، فضلًا عن إنشاء بنية تحتية شاملة للعمليات تعتمد على التقنية بدلًا من الأصول الملموسة.

يعمل السيد/ كمال حاليًا في مجلس إدارة شركة "تريدلينج"، وهي سوق إلكتروني نامي، يستهدف بناء أكبر شبكة رقمية من البائعين والمشترين في مجال الأعمال بين الشركات (B2B) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يقدّم المشورة لمجموعة "جيوبوست/دي.بي.جي" (GeoPost/DPD) Group، وهي شبكة لوجستية سريعة النمو تعمل في 50 دولة حول العالم، وتقدّم خدمات التوصيل لأكثر من 2 مليار طرد سنويًا.

نجحت شركة "شيبسي" مؤخرًا بجمع تمويلات في دورة تمويل ثانية بقيمة 25 مليون دولار أمريكي. إذ تركّز شركة "شيبسي" جهودها حاليًا على جبهتي الإسراع بالتوسّع الجغرافي وتعجيل الدفع بالابتكار التقني.

من المنتظر أن يضطلع السيد / كمال بدور حاسم في تمكين شركة "شيبسي" من مواصلة نموها في أسواق الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، مع تسريع وتيرة التوسعات في سوقي أوروبا والولايات المتحدة. كما سيعمل السيد / كمال على تقديم المشورة الفنية للشركة للتحرّك السريع في اتجاه الابتكار اللوجستي، وذلك من خلال زيادة تعزيز القدرات التقنية للذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة و"البلوكتشين". على صعيد مماثل، من المنتظر أن يقدّم السيد / كمال المشورة الفنية لمساعدة الشركة على بناء عمليات لوجستية مستدامة حول العالم.

صرّح السيد / كمال تعليقًا على انضمامه للمجلس الاستشاري قائلاً: "أسعد بالانضمام إلى شركة" شيبسي " في رحلتها لتغيير وجه صناعة الخدمات اللوجستية العالمية، وتقديم قيمة أكبر لمختلف الأطراف أصحاب المصلحة."

كما صرّح السيد / "سوهام تشوكشي"، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "شيبسي" تعليقًا على هذا الانضمام قائلًا: "إننا نشهد تزايد الطلب على منتجات "شيبسي" وخدماتها الخاصة بإدارة اللوجستيات في مختلف المناطق الجغرافية، هذه المنتجات والخدمات كفيلة بتغيير قواعد اللعبة تمامًا. لذا، فإن وجود مستشارين يتمتعون بمعرفة عميقة في قطاعنا هو أمر بالغ الأهمية لتحقيق نمونا المنشود. إننا محظوظون بوجود أحد رواد القطاع؛ السيد / إياد كمال ضمن مجلسنا الاستشاري."

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معلومات حول شركة "شيبسي"

تعمل شركة "شيبسي" على تمكين الشركات في جميع أنحاء العالم من بناء سلاسل إمداد وعمليات لوجستية تتصف بالمرونة والاتصال والرشاقة والاستدامة والاستقلالية. تعمل منصتنا الذكية لإدارة اللوجستيات على تمكين الشركات من خفض تكاليف التشغيل خفضًا كبيرًا، مع خفض البصمة الكربونية وتحسين تجارب العملاء، فضلًا عن زيادة إنتاجية التسليمات، وتقديم حركة شحن سلسة عابرة للحدود. يخدم فريقنا الذي يزيد عن 220 فردًا من الهند ودبي وإندونيسيا أكثر من 160 عميلًا في جميع أنحاء العالم، ويعمل على شراء أكثر من 100 مليون شحنة شهريًا، وتحسين عمليات نقل أكثر من مليوني طرد يوميًا. لمعرفة المزيد عنا، يُرجى زيارة www.shipsy.io.