· ستعمل إبراهيم بصفتها عضوًا جديدًا في مجلس الإدارة كسفير للشبكة المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة

· تشمل مسؤولياتها الرئيسية دعم الأهداف الاستراتيجية ودعم إدارة المخاطر التنظيمية والتوظيف ونمو الشبكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة : تم انتخاب نادية إبراهيم، رئيسة قسم الاستشارات والاستدامة لدى شركة فارنك الرائدة في مجال إدارة المرافق الذكية والخضراء التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، لعضوية مجلس إدارة شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة ثلاث سنوات.

ستعمل إبراهيم بصفتها عضوًا جديدًا في مجلس الإدارة كسفير للشبكة المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، حيث تشمل مسؤولياتها الرئيسية دعم الأهداف الاستراتيجية ودعم إدارة المخاطر التنظيمية والتوظيف ونمو الشبكة وقيادة فريق عمل أو هدف استراتيجي واحد على الأقل أو المشاركة في قيادتهما.

وبهذه المناسبة علقت إبراهيم قائلة: "أنا فخورة بتمثيل شركة فارنك في مجلس الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع أصحاب المصلحة الآخرين كعضو في مجلس الإدارة، كما أنني أتطلع بشدة إلى العمل عن كثب مع زملائي أعضاء مجلس الإدارة والمشاركة مع المشاركين لدينا وغيرها من شركات القطاع الخاص كي نعمل معًا على إحداث فرق حقيقي على المستويين المحلي والإقليمي من خلال دعم الاتفاق العالمي للأمم المتحدة".

يتألف مجلس الإدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة من أعضاء من قطاع عريض من مجتمع الأعمال في الإمارات العربية المتحدة برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث تم اختيار المرشحين الأوليين من قبل لجنة فرعية، والتي قامت بمراجعة الطلبات واختيار قائمة مختصرة، كما تم انتخاب أربعة أعضاء جدد لمجلس الإدارة من قبل 176 شركة مشاركة في الإمارات العربية المتحدة لتمثيلهم خلال فترة مجلس الإدارة ما بين عامي 2022-2025 القادمة.

ومن بين أعضاء مجلس الإدارة الجدد الآخرين الذين انضموا إلى نادية إبراهيم كلاً من: عايشة خان، مؤسس فود أيه تي أم، وعلياء علي مبارك بوسامرا، كبير مسؤولي الاستدامة في مجموعة اينوك، وحنيفة يمير، رئيس خدمات الاستدامة في شركة الخدمات العقارية التجارية العالمية جيه إل إل.

مجلس إدارة شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في دولة الإمارات هي واحدة من 69 شبكة محلية حول العالم تعمل من خلال مذكرة تفاهم موقعة مع مقر الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وكل شبكة مستقلة وذاتية الإدارة مع تفويض فريد لتقديم الدعم المحلي المباشر لجميع المشاركين في بلدانهم مع الاتصال المباشر والتوجيه من المقر الرئيسي للاتفاق العالمي للأمم المتحدة.

تأسس مجلس إدارة شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في دولة الإمارات في عام 2015 وتستضيفها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وتعمل عن كثب مع مقر الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتوفير فرص التعلم وحوار السياسات والشراكات حول المبادئ العشرة للسلوك المسؤول وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

المبادئ العشرة وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بالمبادرة العامة للأمم المتحدة هي أطر عمل شاملة مصممة لتحقيق مستقبل مع العدالة الاجتماعية في جوهره، مما يساعد على إنشاء شراكات استراتيجية على وجه التحديد داخل مجتمع الأعمال لتعبئة الموارد والاستثمارات المطلوبة والحيوية لتحقيق تطلعات المنظمة.

وقد تعهدت العديد من مؤسسات القطاع الخاص بالفعل بمواءمة استراتيجياتها وعملياتها مع المبادئ العشرة وأهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف مجلس إدارة شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في دولة الإمارات من خلال ضمان اتخاذ إجراءات مستدامة على أرض الواقع، إلى توسيع دور ونطاق مشاركة القطاع الخاص من خلال الحث على المزيد من الإدماج النشط للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في العمليات التجارية المعاصرة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

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نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 8,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

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