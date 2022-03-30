أعلن الأستاذ محمد حاج حسن علي، رئيس الأكاديمية الوطنية السودانية للعلوم، عن انتخاب الدكتور نمر البشير، أحد الأعضاء القُدامى في هيئة التدريس في جامعة تكساس إي أند أم، الشريكة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، لعضوية الأكاديمية.

الدكتور نمر البشير هو أستاذ الهندسة الكيميائية وهندسة البترول في جامعة تكساس إي أند أم في قطر ومدير مركز أبحاث الغاز والوقود بجامعة تكساس إي أند أم، وهو مركز بحثي رائد يضم 30 عضواً من أعضاء هيئة التدريس في جامعة تكساس إي أند أم في قطر والولايات المتحدة الأمريكية. كما يترأس البشير برنامج التميز في تحويل الغاز إلى سوائل – أوريكس جي تي إل.

وتهدف الأكاديمية الوطنية السودانية للعلوم، المنظمة الأهلية، في العاصمة السودانية، الخرطوم، إلى النهوض بقطاع العلوم والأبحاث في السودان من خلال التعاون في ميادين التعليم والعلوم والتكنولوجيا والأبحاث. وسيُسهم البشير كعضو في الأكاديمية في دعم مساعيها في التواصل العالمي، فضلاً عن تزويدها بخبراته الأكاديمية والبحثية بما يعود بالفائدة على الدولة.

وجاء ترشيح البشير من باقة من أعضاء الأكاديمية من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس لدى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وغيره من المؤسسات التعليمية الرائدة. واستغرقت عملية الانتخاب عامين كاملين، وشهدت منافسة شديدة، وعكست مدى أهمية جهوده البحثية وإسهاماته على مستوى القطاع والوسط الأكاديمي في قطر والسودان ومختلف أنحاء العالم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال البشير: "أنا سعيد بانتخابي لعضوية هذه المؤسسة المرموقة التي تضم نُخبة الأكاديميين والباحثين من السودان ومُختلف دول العالم. وأعرب عن امتناني الشديد لزملائي الذين رشّحوني وانتخبوني لهذا المنصب

المُشرّف. وأؤكد بأنّي سأبذل قصارى جهدي لخدمة الوطن وتوطيد العلاقات بين جامعة تكساس إي أند أم والمؤسسات الأكاديمية والبحثية في السودان"

وينصب تركيز أنشطة البشير البحثية على عمليات تحويل الغاز الطبيعي والفحم إلى منتجات هيدروكربونية قيّمة، بما في ذلك الوقود فائق النقاء والمواد الكيميائية ذات القيمة المضافة، وذلك بالاعتماد على عملية تحويل الغاز إلى سوائل. ويتمحور البحث الحالي للبشير حول سُبل تطوير حلول إزالة الكربون من عمليات معالجة الغاز الطبيعي باستخدام ثاني أكسيد الكربون لإنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة. وتعتمد استراتيجيته على ثلاثة محاور: إعداد مجموعة من العلماء والمهندسين ذوي المهارات العالية في مجال تحويل الغاز إلى سوائل؛ وإضافة القيمة للبنية التحتية القائمة حالياً في قطر في مجال تحويل الغاز إلى سوائل؛ وإيجاد الحلول للمشكلات الحالية المرتبطة بتكنولوجيا تحويل الغاز إلى سوائل بحيث يتسنى لقطر أن تتبوأ موقعاً ريادياً فيما يتعلق بحلّ هذه المشكلات التي تواجه العالم بأسره.

وإلى جانب ذلك، تشمل الإسهامات التي قدّمها البشير للمجتمع البحثي العالمي العديد من نماذج التعاون البحثي الدولية بين الأكاديميين المتخصصين والقطاع الذي عمِل فيه لدى شركات مثل توتال إنرجيز وشل وجنرال إلكتريك (النفط والغاز) وأوريكس جي تي إل وشركة وقود وقطر للطاقة والخطوط الجوية القطرية. كما يحمل العديد من براءات الاختراع الأمريكية والأوروبية ونشر العديد من الإصدارات العلمية ومنها مجلات محكّمة وأوراق مؤتمرات وتقارير تقنية. وقام أيضاً بتدريب عدد كبير من الباحثين في مرحلة ما بعد الدكتوراه، إلى جانب طلاب الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، فضلاً عن عمله كأستاذ زائر لدى العديد من الجامعات في مختلف أنحاء العالم.

وحظيت أنشطته البحثية بالعديد من الجوائز من مؤسسة قطر وشركة بي إيه إس إف للكيماويات ومؤسسة جوردون ريسيرتش كونفرينسز وجامعة تكساس إي أند أم والمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين وشل وأوريكس جي تي إل وغيرها الكثير. وفي عام 2020، حصل الدكتور نمر البشير على لقب "مُخترع العام"، الذي يُقدمه مكتب التطوير الصناعي ونقل المعرفة التابع لقطاع البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر للمخترعين أصحاب الرصيد الوافر من التقنيات الجديرة بالحصول على براءات الاختراع.

وكان الدكتور البشير قد حصل على شهادة بكالوريوس من جامعة الخرطوم وحاز على درجة ماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة التكنولوجيا في ماليزيا فيما نال درجة دكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعة أوبورن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبدوره، أشار الدكتور سيزار مالافي، عميد جامعة تكساس إي أند أم في قطر، إلى أنّ الدكتور نمر البشير استحق عن جدارة انتخابه لعضوية الأكاديمية المرموقة، الأمر الذي يعكس في الوقت ذاته المستوى الرفيع لأعضاء هيئة التدريس الذين يتولون مهام تدريس طلاب الجامعة الشريكة.

وقال مالافي: "لطالما كان الدكتور نمر البشير أحد أبرز الأعضاء الموقرين في هيئة التدريس لدينا منذ عام 2008. وأثبت عن جدارة مكانته كمُدرس بارز وموجه وباحث متفرد ورائد في مجال الوقود المتقدمة فائقة النقاء. ونحن فخورون لكونه زميلاً لنا ونقدّر جميع إنجازاته".

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- انتهى -