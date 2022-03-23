أصدر مجلس إدارة مؤسسة "المسار الرياضي" قراراً بتعيين السيدة جين ماكجيفرن رئيساً تنفيذياً للمؤسسة.

وتعد ماكجيفرن إحدى أبرز المدراء التنفيذيين في مجال الإنشاءات في العالم، بخبرة تزيد على 35 عاماً في مجال إدارة مشاريع البنى التحتية الضخمة، ومشاريع التجديد الحضري الكبرى، كما قادت العديد من المشروعات البارزة مثل إعادة تطوير "قبة الألفية" في لندن لتصبح تحت مسمى "O2"، واستاد "ويمبلي" الجديد.

وتوّلت ماكجيفرن منصب رئيس التطوير والبناء في شركة الترفيه العالمية "ماديسون سكوير جاردن"، حيث أُشرفت على إنشاء وتسليم مشروعات "ماديسون سكوير جاردن سفيرز"، إضافة إلى عضويتها في عدد من مجالس إدارة الشركات الكبرى مثل "سكانسكا إيه بي"، و"شركة تطوير تراث لندن"، ومشروع "كروسريل لندن".

ويعد مشروع "المسار الرياضي" أحد مشاريع مدينة الرياض الأربعة الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتاريخ 12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس 2019م. حيث يقع المشروع على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بطول 135 كيلومتراً، ويربط بين وادي حنيفة في غرب المدينة ووادي السلي في شرقها، من خلال شبكة من المسارات الآمنة والمشجرة للمشاة والدراجات الهوائية والخيل، ويحتضن ما يزيد على 4,4 ملايين متر مربع من المساحات الخضراء المفتوحة، وسيضم المسار الرياضي أكثر من 60 موقعاً لرياضات متنوعة، وأكثر من 20 معلما فنيا مميزا، والعديد من المواقع المخصصة للفعاليات، وساحات للعروض موزعة على طول المشروع، إضافة إلى مواقع استثمارية بمساحة تتجاوز 2,3 مليون متر مربع.

يذكر أن أعمال بناء المرحلة الأولى من المشروع بدأت في منتصف أكتوبر الماضي وفق الخطة المعتمدة لتنفيذ المشروع.

#بياناتشركات

- انتهى -