القاهرة – منحت الفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة" WFUNF" رجلَ الأعمالِ السعودي خبيرَ تجارة وصناعة الذهب والمجوهرات فهد بن مبارك باقطيان المديرُ التنفيذي لشركة مبارك بن سعيد باقطيان للذهب والمجوهرات ورئيسُ مجلس الإدارة، لقبَ سفيرَ النوايا الحسنة والسلام لصناعة الذهب والمجوهرات، والعضوية الدائمة في منظمة أصدقاء الأمم المتحدة، وتُوِّج السفير فهد باقطيان باللقبِ الجديدِ خلالَ الحفل الكبير الذي أُقيم مؤخراً في قاعة دايموند بفندق شتيجنبرجر القاهرة، تقديراً لسجله المهني وخبرته العميقة في مجال تجارة وصناعة الذهب والمجوهرات في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، ودوره الرائد في العمل الاجتماعي والإنساني، وذلك بحضور الأمير فيصل بن ناصر بن فرحان آل سعود المُمَثل الرسمي للفيدرالية في المملكة العربية السعودية، والدكتور أيمن وهدان المُمَثل الإقليمي للفيدرالية العالمية لأصدقاء الأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور أيمن وهدان، والعديدِ من الشخصيات العربية البارزة ورجال وسيدات الأعمال السعوديين والعرب.

وقال دكتور أيمن وهدان الممثل الإقليمي لفيدرالية أصدقاء الأمم المتحدة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مخاطبته حفل التكريم: أنَّ السيد فهد بن مبارك باقطيان يمثلُ إضافةً حقيقيةً لسفراء المنظمة حولَ العالم مشيرا إلى أنَّ فيدرالية أصدقاء الأمم المتحدة تعتمدُ في شكلها الأساسي وأهدافها السامية على تشكيل قاعدة بشرية هائلة من قيادات المجتمع المدني ممن يصنعون ويقدمون المبادرات الإنسانية بكافة صورها.

من جهته عبَّر السفير فهد باقطيان عن تقديره لإدارة فدرالية الأمم المتحدة وثقتها في تكريمه بلقب سفير النوايا الحسنة، مؤكدا أنَّ التكريم دافع لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه في ساحات العطاء، مشيراً إلى أنَّ هذا اللقب يأتي تقديراً للجهود العالمية التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحقيق الاستقرار العالمي، ودعم الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، حيث تُعد المملكة العربية السعودية من أوائل دول المنطقة التي تحرصُ على تعزيزها ودعم السلام العالمي، حيث تعمل المملكة العربية السعودية مع الأمم المتحدة والشركاء الوطنيين من خلال الإطار الاستراتيجي المشترك للأمم المتحدة، تحت مظلة رؤية 2030 وبرامج التحول الوطني، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدَّ سفيرُ النوايا الحسنة والسلام السيد فهد باقيطان:" أنَّ المملكة العربية السعودية تعمل جنباً إلى جنب مع منظمة الأمم المتحدة في سبيلِ تحقيقِ السلام والأمن الدوليين، وذلك في إطار تعاون المملكة الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية، وما يصبوا إليه الجميع من أمن واستقرار وتنمية".

الجديرُ بالذَّكرِ: أنَّ السفيرَ فهد بن مبارك بن سعيد باقطيان المدير التنفيذي لشركة مبارك بن سعيد باقطيان للذهب والمجوهرات ورئيس مجلس الإدارة، يُعَّد أحد أهم الخبراء في تجارة وصياغة الذهب، ويتمتعُ بخبرةٍ تتجاوز الخمس عشرة سنةً، اكتسبها من والده الشيخ مبارك سعيد عبيد باقطيان - رحمه الله- حيثُ واصل مسيرة العائلة العريقة في صناعة الفضة والذهب، وذلك لمواصلة النجاحات التي حققها والده خلال الخمسين عامًا الماضية ليصبح أحد أعمدة صناعة الذهب والمجوهرات في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.

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