(المنامة، مملكة البحرين): أعلنت شركة العرين القابضة عن تعيين السيد أحمد خليفة خلفان رئيساً تنفيذياً للتسويق والمبيعات في الشركة ورئيساً تنفيذياً لمشروع تلال السكني المرموق والتابع للشركة. وبفضل خبرته الواسعة في قطاع العقار، يشكل السيد خلفان إضافة قيمة من المعرفة والخبرة إلى مناصبه الجديدة.

هذا وتعد "العرين القابضة" لاعباً بارزاً في قطاع العقارات، في حين يعتبر مشروع تلال أحد الوجهات السكنية القادمة المميزة. ويقع تلال داخل مرتفعات العرين المترامية الأطراف، ويوفر إطلالات خلابة على متنزه ومحمية العرين للحياة البرية الشهيرة، مما يوفر للمقيمين تجربة معيشية فريدة لا مثيل لها.

يمتلك السيد احمد خلفان خبرة تزيد عن 23 عامًا في تطوير الأعمال والمبيعات والتسويق والعلاقات العامة وإدارة المرافق والممتلكات والاستثمارات، مما يجعله مثاليًا لقيادة خطط التسويق والمبيعات لشركة العرين القابضة.

تمتد خبرة السيد خلفان إلى مجال التسويق والعلاقات العامة، حيث برع في الاتصالات التسويقية، والعلامات التجارية، والفعاليات، والتسويق الرقمي، ولديه إلمام جيد بجميع جوانب قطاع العقارات، بما في ذلك إدارة المرافق والممتلكات، والاستثمار، وأبحاث السوق.

شغل السيد خلفان قبل انضمامه إلى شركة العرين القابضة عدة مناصب رئيسية، بما في ذلك رئيس دائرة المبيعات والتسويق في شركة بحرين مارينا للتطوير، ورئيس التسويق والمبيعات المؤسساتية في شركة إنفراكورب ومجموعة جي إف إتش المالية – المحفظة العقارية. ومن خلال هذه الأدوار، نجح في إدارة مشاريع واسعة النطاق وحقق إيرادات كبيرة وساهم في بناء شراكات استراتيجية.

وبهذه المناسبة، صرحت المهندسة أحلام زينل، الرئيس التنفيذي لشركة العرين القابضة، بالقول: "يعد تعيين السيد أحمد خلفان إنجازاً هاماً لشركة العرين القابضة ومشروع تلال السكني. إن خبرته الواسعة وسجله الحافل في قطاع العقارات يجعله المرشح المثالي لقيادة التسويق والمبيعات لدينا. ونحن على ثقة تامة من أنه بجهوده، ستواصل شركة العرين القابضة مسيرتها نحو تحقيق المزيد من النمو والازدهار."

من جانبه، علق السيد خلفان بالقول: "يشرفني أن أكون جزءًا من شركة العرين القابضة وأن أتولى منصب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات والرئيس التنفيذي لمشروع تلال السكني. يعد مشروع تلال السكني فرصة رائعة، وأنا حريص على المساهمة في نجاحه. واستكمالًا لجهود شركة العرين القابضة لتحقيق النمو والتجديد، سنستمر في تقديم عروض عقارية استثنائية تعزز حياة السكان وتساهم في تقدم وازدهار مملكة البحرين."

يحمل السيد خلفان درجة الماجستير في إدارة الأعمال في التسويق وهو خريج برنامج فولبرايت بقيادة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ومتخصص في ممارسات الاستثمار العقاري.

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