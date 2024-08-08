أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة العالمية القابضة (ADX:IHC)، المجموعة العالمية ذات الأنشطة المتنوعة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تعيين الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، في منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ "روريكس القابضة"، الشركة العالمية التي تأسست حديثاً لتسهيل التجارة وإحداث تغييرات جذرية في مجالات الخدمات المالية والتمويل التجاري والاستشارات وتبادل السلع وقطاعات التأمين التجاري.

ويشكل تعيين الزيودي علامة فارقة في مسيرة الشركة نظراً لما يتمتع به معاليه من خبرات غنية وواسعة، وإسهاماته البارزة في استراتيجيات التنويع الاقتصادي والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويجسد تعيين الزيودي رئيساً لمجلس إدارة "روريكس القابضة" التزام الشركة الثابت بتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات لتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية للشركات المحلية والإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "يسرني أن أتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة "روريكس القابضة" للمضي قدماً في استراتيجيتنا الرامية إلى تسريع وزيادة حجم التجارة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ونسج شراكات اقتصادية بنّاءة لدفع عجلة النمو المستدام في مختلف القطاعات. ونحن واثقون من إمكانات "روريكس القابضة" ودورها الفاعل في رسم ملامح مستقبل التجارة الدولية، وتعزيز الدور المحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة في الاقتصاد العالمي، ودعم رؤية الدولة للتقدم الاقتصادي الشامل."

من جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "سعداءٌ للغاية بقيادة الدكتور ثاني الزيودي الاستثنائية لشركة "روريكس القابضة" التي انطلقت لتوها في مسيرتها لتمكين شركات الأعمال بمختلف أحجامها من تحقيق التطور والازدهار في الأسواق الدولية، حيث ستعمل الشركة، من خلال استراتيجية "اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة" في دولة الإمارات، للاستفادة من أحدث التقنيات والحلول التجارية الشاملة لتسهيل التجارة السلسة عبر الحدود."

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة في عام 1998 كجزء من مبادرة لتنويع وتطوير قطاعات الأعمال غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونمت لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 895 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2024. تسعى الشركة إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي عبر ما يُعد الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. تم إدراج الشركة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 «فاداكس 15»، والذي يمثل أكبر 15 شركة وأكثرها سيولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

لدى الشركة العالمية القابضة هدف واضح يتمثل في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية ودمج الأعمال. تسعى الشركة العالمية القابضة، التي تضم أكثر من 1000 شركة تابعة، إلى توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك إدارة أصول الرعاية الصحية، العقارات والبناء، البحرية والتجريف، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية، إنتاج الأغذية والخدمات، المرافق، والخدمات.

من خلال إستراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات، وتواصل أيضًا تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تستمر الشركة العالمية القابضة في التركيز على المرونة والابتكار وإعادة تحديد أهداف السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

www.ihcuae.com

نبذة عن روريكس القابضة

تكرس روريكس القابضة، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة / سيريوس العالمية القابضة، جهودها لإحداث تغييرات جذرية في قطاعات التمويل التجاري والاستشارات وتبادل السلع والتأمين التجاري، حيث تأسست الشركة وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى تبسيط التجارة العالمية وتعزيز التدفقات الاستثمارية عبر الاستفادة من التقنيات المتطورة والحلول الشاملة لمساعدة الشركات بمختلف أحجامها على التطور والازدهار ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام والوصول إلى الأسواق العالمية.

www.rorix.com

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