لقد عيَّنت شركة "ريدسي "السيِّد برونو دي أوليفيرا ليتولَّى شؤون تسريع التوسُّع الإستراتيجي في السوق على إثر زيادة الطلب من الزبائن.

مدينة ديلاوير - الولايات المتحدة الأمريكية: أعلنت شركة "ريدسي"؛ الشركة الرائدة في قطَّاع تكنولوجيات تغيُّر المناخ والإنتاج الزراعي المُستدام عن تعيين السيِّد "برونو دي أوليفيرا" في منصب نائب الرئيس لشؤون شرق إفريقيا ومصر.

وتماشيًا مع زيادة الطلب من الزبائن على منتجات شركة "ريدسي" في جميع أنحاء شرق إفريقيا ومصر؛ فقد قامت الشركة بردف الفريق التشغيلي وتعزيزه إلى مستويات كبيرة في هذا السوق الإستراتيجي، الأمر الذي يمثِّل حجم إمكانات النمو ومدى التزام الشركة بتقديم خدماتها تلبيةً لاحتياجات المجتمعات الزراعية في شرق إفريقيا ومصر.

ويأتي إعلان اليوم دليلًا آخر يثبت تطوُّر ونمو شركة "ريدسي" ويبرهن على طموحها واستعدادها لاستثمار الموارد في تلك الأسواق ذات المناخ الحار والتي قد ثبت فيها جدارة التكنولوجيات التي تقدِّمها شركة "ريدسي" وأنَّها من التكنولوجيات القادرة على إحداث الأثر الأكبر في توفير المياه والطاقة وتحسين الربحية لصالح المزارعين.

وقد جرى في الأشهر الأخيرة تركيب أسقف الدفيئة iyris™ SecondSky™ الشفَّافة والعازلة للحرارة على مساحة بلغت 30 هكتارًا في موقع رئيسي تعود ملكيته إلى الحكومة في جمهورية مصر العربية، وقد جرى أيضًا توقيع مُذكَّرة تفاهم مع شركة "المغربي الزراعية" لتزويدها بالبذور المقاومة للجفاف المُنتَجة وفق تكنولوجيا "علم الوراثة البركانية" والطعوم الجذرية للسوق المصرية.

ويمثِّل هذا التطور في المبيعات شهادة تثبت التركيز الذي أولاه السيِّد "برونو" لتطوير هذه السوق والأسواق الأخرى خلال تولِّيه منصبه الرئيس التنفيذي للزراعة، ولا شك أنّ هذه الطاقة ومسيرته في المبيعات التي تزيد عن 30 سنة وخبرته العملية المتنامية المُكتسَبة في المنطقة ستخدم السيِّد "برونو" جيدًا في هذا الدور الذي أحدثته الشركة حديثًا، وسيكون مقر عمل السيِّد "برونو" في مدينة القاهرة بمصر.

وقد تحدَّث السيد "ريان ليفرز"؛ المؤسِّس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "ريدسي" قائلًا: "يستلزم نموُّنا السريع في مصر أن نعيِّن عضوًا رئيسيًا في فريق شركة "ريدسي" ليتولَّى شؤون منطقة شرق إفريقيا ومصر ويركِّز اهتمامه بهذه المنطقة. وإنَّ الاستفادة من مدير تنفيذي يتمتَّع بخبرة عملية كبيرة مثل السيِّد "برونو"، مع استثمار الشبكة المهنية الكبيرة في كافة أرجاء تلك المنطقة المجاورة لسوق الشركة، سيؤدي إلى تسريع نمو شركة "ريدسي" في المناطق التي تعاني بشدة من الظروف المناخية الحارة المتفاقمة، وستحقِّق أنظمتنا التكنولوجية المُخصَّصة للمناخات الحارة في تلك المناطق ربحية أعلى للمزارعين وبطرق عملية مُستدامة".

وقد علَّق السيِّد "برونو دي أوليفيرا"، نائب الرئيس لشؤون شرق أفريقيا ومصر بقوله: "أشعر بالحماس لأنَّه أصبح بإمكاني إيلاء تركيز أكبر على المنطقة التي عملت فيها لسنوات عديدة، وتشبه مهمتي الجديدة هذه إلى حد ما العودة إلى المنزل. وقد صار لديَّ معرفة متنامية يومًا بعد يوم بالتحديات التي يواجهها المزارعون من خلال سنوات الخبرة العملية التي أمضيتها في الزراعة في هذه المنطقة، وقد انضممتُ إلى شركة "ريدسي" لأنَّني أدركتُ الميزة التنافسية الفريدة التي توفِّرها التكنولوجيات التي نقدِّمها للمزارعين العاملين في هذه المنطقة، وهناك حجم هائل من الإمكانات وفرص السوق للعمل معهم في سبيل التخفيف من وطأة تأثير تغيُّر المناخ، وإنَّني أتطلَّع إلى مواجهة هذه التحديات الجديدة."

لقد قامت شركة ريدسي بتطوير تكنولوجيات مناخية زراعية مستدامة ونجحت في تحويلها إلى سلع تجارية رائدة للمناطق ذات الظروف المناخية الحارة، وتعالج منتجات شركة ريدسي التحديات الحادة التي تواجهها الزراعة من ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه الشديدة من خلال علاماتها التجارية الشاملة التي تضم سقف الدفيئة iyris™ SecondSky™، وكايروس للزراعة الذكية (Kairos Intelligent Agriculture)، وعلم الوراثة البركانية .(Volcano Plant Genetics) وتساهم حلول التكنولوجيا الزراعية التي تقدمها ريدسي للمناطق ذات الظروف المناخية الحارة في توفير المياه ورفع مستويات الاستدامة والربحية وزيادة العائدات للمزارعين في تلك المناطق على مستوى العالم.

وقد حصلت شركة ريدسي على جائزة ديفيدسون المرموقة تقديرًا لمنتجها سقف الدفيئة iyris™ SecondSky™ الشفاف العازل للحرارة المصنوع من مواد ثورية متقدمة مكونة من جسيمات النانو، وهذا من شأنه أن يعزز سمعتها وأصالتها وتمكين مكانتها بأنها شركة رائدة عالميًا في قطاع تكنولوجيات تغيير المناخ والإنتاج الزراعي المستدام. وقد أثبتت عمليات التركيب الأخيرة التي قام بها زبائن الشركة أن استخدام سقف الدفيئة iyris™ SecondSky™ الشفاف العازل للحرارة قد أدى إلى تقليل استخدام الطاقة بنسبة تزيد عن 40%، وتوفير استهلاك مياه الري بنسبة 30%، وتحسين ربحية المزارع بنسبة 28%.

وينتشر الآن بين المزارعين ويستخدمون تكنولوجيات الزراعة المستدامة التي تقدمها شركة ريدسي في اثنتي عشرة دولة في القارات الخمس، وتشمل مجموعة الحلول التكنولوجية المتنامية التي توفرها الشركة إقامة شراكات رفيعة المستوى تقدم تكنولوجيات زراعية مستدامة للمنشآت التي تستخدم الدفيئات الزراعية لدى كبار المطورين مثل ريدسي غلوبال، وشركة سلال؛ الشركة الرائدة في مجال المنتجات الغذائية الطازجة والتكنولوجيا الزراعية في الإمارات العربية المتحدة، وتوقيع اتفاقية في مجال التصنيع الاستراتيجي مع شركة أرماندو ألفاريز؛ الشركة الرائدة عالميًا التي تنتج المواد البلاستيكية.

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حول ريدسي:

ريدسي هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المستدامة للزراعة تعزز الزراعة التجارية في المناخات الحارة على مستوى العالم - من خلال علاماتها التكنولوجية الحاصلة على جوائز، بما في ذلك سقف الدفيئة الذكي iyris SecondSky ، وكايروس للزراعة الذكية، فولكانو بلانت جينيتكس. منتجات ريدسي تواجه التحديات الحقيقية والملحة بشدة للحرارة المفرطة وندرة المياه في الزراعة لتمكين الحصاد الأعلى والربحية والاستدامة - مما يقدم فوائد فورية للمزارعين مع الحفاظ على المياه العذبة والطاقة.