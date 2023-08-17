أعلن سليم الزير، الشريك المؤسس لروتانا ونائب رئيس مجلس الإدارة، أن غاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لروتانا، سيغادر مجموعة الضيافة في أوائل عام 2024 للإلتحاق بجموعة هيلتون.

وقال الزير: "بعد قرابة العشر سنوات من النجاحات في روتانا، و مساهمة قيادة هاتشينسون في نمو المجموعة في جميع أنحاء المنطقة، نتمنى له كل التوفيق في خطوته القادمة ونشكره على كل ما قدّمه خلال فترة عمله ".

وأضاف الزير: " تمتلك روتانا أسس قوية بفضل التزام الفريق بتنفيذ خطط المجموعة مع ضمان إبقاء الضيوف وأصحاب المصلحة في مقدّمة الأولويات. و نؤكّد بدورنا أن استراتيجيات و خطط المجموعة لن تتأثر وستستمر على المسار الصحيح. لتحقيق انتقال سلس، وبينما نقوم بتعيين الشخص المناسب لهذا المنصب، سأعزز من مستوى مشاركتي في ادارة الشركة لضمان استمرارية العمليات و المحافظة على مستوى الخدمة المتميز المقدم لملاكنا وشركائنا".

واختتم الزير: "ينتظرنا مستقبل حافل في روتانا، حيث يَعِدُ عام 2024 بأن يكون عامًا محوريًا للمجموعة مع العديد من الخطط التوسعية الطموحة، و فرص تطوير جديدة تفي بوعدنا المتمثل في "معنا للوقت معنى".

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- انتهى -

حول مجموعة روتانا:

تدير روتانا حاليًا أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، مع خطة توسّع طموحة في المستقبل. وفي روتانا، يُعتبر الوقت سلعتنا الأغلى على الإطلاق، وتُعتبر قراراتنا المتعلقة بطريقة تمضية وقتنا ومع من نمضيه أحد أكثر القرارات أهمية في حياتنا. معنا للوقت معنى. ولذلك، قطعنا عهدًا على أنفسنا بأن نقدم كل ما في وسعنا لنفهم حاجاتكم. ومن منطلق إدراكنا القيمة الثرية لوقتكم، ارتقينا وطورنا علاماتنا، روتانا للفنادق والمنتجعات، وفنادق سنترو من روتانا، وفنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، وأرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا، وريزيدنس من روتانا.

للاستفسارات الإعلامية:

جمان العتقي | كيو كوميونيكيشنز

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