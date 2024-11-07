أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن عن تعيين المهندس لؤي بن عمر مشعبي في منصب الرئيس التنفيذي للشركة والعضو المنتدب اعتبار من مطلع يناير 2025 ، خلفًا للسيد تيدي زيبتز الذي انضم لعضوية مجلس الإدارة في الشركة ، بدوره قدم مجلس الادارة شكره للسيد تيدي على مجهوداته ومسيرته التي كانت حافلة بالإنجازات منذ انضمامه للشركة في العام 2017

وانضم مشعبي إلى مجلس إدارة الشركة منذ أغسطس 2021م ثم شغل منصب العضو المنتدب لها منذ أكتوبر 2023 م، إذ يمتلك مسيرة مهنية حافلة بالتجارب والخبرات في اهم القطاعات حيث تولى منصب وكيل وزارة النقل للخدمات اللوجستية بين العامين 2021 و2023 ووكيل محافظ الهيئة العامة للجمارك للتخطيط والتنمية والرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والمشاريع في احدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، كما يحمل الرئيس التنفيذي الجديد للسعودية للشحن درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال

وتسجل السعودية للشحن حضورا فاعلاً في قطاع الشحن والخدمات للوجستية باعتبارها الناقل الوطني الذي يغطي مجموعة من واسعة من الوجهات العالمية عبر اسطول طائراتها القادر على نقل أنواع الشحنات بالإضافة إلى دورها المحوري في الربط بين المملكة ومختلف قارات العالم تحقيقا لرؤية المملكة 2030 في جعلها مركزاً لوجستياً عالميا لحركة البضائع واستثمارا لموقعها الحيوي في قلب خطوط التجارة العالمية .

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