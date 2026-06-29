المنامة ـ جامعة الخليج العربي: ناقشت الباحثة بقسم إدارة الابتكار والتقنية بكلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية بجامعة الخليج العربي شوق عبد الرحمن الأحمد أطروحة دكتوراه حملت عنوان: "استكشاف أثر دمج الذكاء الاصطناعي على مستقبل الابتكار في الموارد البشرية في مؤسسات القطاع العام في مملكة البحرين"، وذلك ضمن متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في إدارة الابتكار بجامعة الخليج العربي.

وهدفت الدراسة إلى استكشاف العوامل المؤثرة في دمج الذكاء الاصطناعي في ممارسات الموارد البشرية في القطاع العام، وتحليل أثره في مستقبل الوظائف والمهارات والكفاءات في ظل التحول الرقمي ومتطلبات سوق العمل، معتمدةً على منهجية بحث مختلطة، كمية ونوعية، وإجراء مقابلات مع 14 مديرًا من ذوي الاختصاص، واستبيان شارك فيه 307 موظفين من مختلف المستويات الوظيفية في القطاع العام.

وكشفت النتائج عن مجموعة من العوامل المؤثرة في دمج الذكاء الاصطناعي، شملت حوكمة الذكاء الاصطناعي، ومستوى جاهزية موظفي الموارد البشرية، والتحديات التنظيمية والتقنية والبشرية، إضافة إلى تأثيره في مستقبل العمل. كما أظهرت وجود فجوة بين بعض المؤشرات الكمية والنوعية، خاصة فيما يتعلق بدور الثقافة المؤسسية ودعم الإدارة والجاهزية التقنية، رغم أهميتها في نجاح عملية الدمج.

وتمثلت أبرز مخرجات الدراسة في تطوير نموذج أولي مبتكر باسم "AI Talent Builder"، وهو نظام ذكي يهدف إلى تحديد الكفاءات المطلوبة، وتحليل فجوات الكفاءات، وتحليل الاحتياجات التدريبية، واقتراح خطط تدريبية مخصصة لموظفي الموارد البشرية في القطاع العام.

وأشارت الباحثة شوق الأحمد إلى أن النموذج يتميز بقدرته على التعلّم المستمر من بيانات الموظفين والمصادر المعتمدة، مما يجعله أداة ديناميكية تتكيف مع المتغيرات والمتطلبات المتجددة، كما يوفر لوحة تحكم تفاعلية تعرض مؤشرات الأداء وتحليل الفجوات بشكل مرئي، بما يساعد صُنّاع القرار على توجيه الاستثمار التدريبي نحو الأولويات الأكثر تأثيرًا.

ويمثل هذا النموذج، على حد قولها، قيمة مضافة من خلال أتمتة تحليل الاحتياجات التدريبية، وتوحيد إطار الكفاءات الوظيفية الخاصة بالموارد البشرية، ودعم اتخاذ القرار القائم على البيانات في إدارة رأس المال البشري، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات العامة. ويمكن تطبيقه في مختلف مؤسسات القطاع العام، مما يعزز تكامل الجهود التدريبية ويوحّد معايير الكفاءات على المستوى الوطني.

ومن جانبه، أكد المشرف الرئيس، رئيس قسم الحوسبة وأستاذ علوم الكمبيوتر والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بكلية التربية والعلوم التقنية والإدارية، الأستاذ الدكتور عادل بوحولة، أن هذا النموذج يمثل نقلة نوعية في توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية، من خلال تحويل تحليل الاحتياجات التدريبية من عملية تقليدية إلى نظام ذكي ديناميكي قائم على البيانات ودعم القرار، بما ينسجم مع توجهات رؤية البحرين 2030 الرامية إلى تعزيز الابتكار ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتنمية رأس المال البشري الوطني. كما أضاف أن هذه الدراسة تُعد من الأبحاث الرائدة في المنطقة التي تدمج بين الذكاء الاصطناعي وإدارة الموارد البشرية في القطاع الحكومي، مما يفتح آفاقًا جديدة للبحث والتطوير في هذا المجال.

وتكوّنت اللجنة الممتحِنة من الأستاذة الدكتورة فوزية جبين، أستاذة الاستدامة والابتكار وريادة الأعمال في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ممتحنًا خارجيًا، والأستاذ الدكتور عادل العلوي، أستاذ إدارة الأعمال ونظم المعلومات في جامعة الخليج العربي، ممتحنًا داخليًا، فيما تكوّنت لجنة الإشراف من الأستاذ الدكتور عادل بوحولة، أستاذ علوم الكمبيوتر والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية، مشرفًا رئيسًا، والأستاذة الدكتورة فيروز الضمور، أستاذة نظم المعلومات الإدارية بقسم إدارة الأعمال في جامعة الخليج العربي، مشرفًا مشاركًا.

-انتهى-

#بياناتحكومية