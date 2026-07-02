البروفيسور لوبيز دي برادو ينضم إلى نخبة محدودة تتألف من 71 عضواً دولياً في الأكاديمية

قائمة الأعضاء الدوليين الحاليين والسابقين تشمل نخبة من العلماء وخبراء التكنولوجيا البارزين من بينهم عدد من الحائزين على جائزة نوبل وعلى جائزة تورينج وأعضاء في أكاديميات علمية وطنية للعديد من الدول الأجنبية

أبوظبي، انتخبت الأكاديمية الملكية للهندسة في إسبانيا، وهي الأكاديمية الوطنية الإسبانية المختصة بهذا المجال، البروفيسور ماركوس لوبيز دي برادو، عضو المجلس الاستشاري لمختبر جهاز أبوظبي للاستثمار، عضواً دولياً في الأكاديمية تقديراً لإسهاماته الرائدة في علوم الحوسبة وتعلم الآلة المالي.

تأسست الأكاديمية بموجب مرسوم ملكي، وهي منضوية ضمن معهد إسبانيا، كما تعد عضواً في المجلس الدولي لأكاديميات العلوم الهندسية والتكنولوجية (CAETS)، الذي يضم أبرز الأكاديميات الوطنية الرائدة في مجال الهندسة حول العالم. وتتمثل رسالتها في توظيف الخبرات الهندسية لخدمة الصالح العام، من خلال تطوير العلوم الهندسية وتطبيقاتها التكنولوجية، وتقديم المشورة المستقلة للحكومات والجهات العامة، ونشر المعرفة الهندسية وتعزيز المعايير وأفضل الممارسات. ويُعد نيل عضوية الأكاديمية بالانتخاب واحداً من أرفع الأوسمة العلمية في إسبانيا، وهو تكريم لا يحمله اليوم سوى 71 عضواً دولياً.

وإلى جانب دوره في مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار، يشغل البروفيسور لوبيز دي برادو منصب الرئيس العالمي للأبحاث

والتطوير الكمي في جهاز أبوظبي للاستثمار، وهو أستاذ دكتور في كلية الهندسة بجامعة كورنيل، وزميل باحث في مختبر لورانس بيركلي الوطني (مكتب العلوم الأمريكي)، وأستاذ دكتور في قسم الرياضيات بجامعة خليفة. وفي عام 2024، منحه جلالة الملك فيليب السادس وحكومة إسبانيا وسام الاستحقاق المدني الملكي من درجة "وسام الضابط"، وهو أحد أرفع الأوسمة الرسمية في إسبانيا.

ويشكل انتخابه لعضوية الأكاديمية تكريماً واعترافاً بدوره الرائد في ترسيخ مجال تعلم الآلة المالي بوصفه حقلاً علمياً هاماً تتقاطع عنده اختصاصات الهندسة وعلوم الحوسبة والإحصاء وممارسات الاستثمار، فضلاً عن الأثر الواسع لأساليبه واعتمادها المتنامي دولياً في الأوساط الأكاديمية وقطاع الاستثمار.

ويجدر بالذكر أن عضوية الأكاديمية الملكية للهندسة في إسبانيا تبقى سارية مدى حياة العضو، وقائمة الأعضاء محدودة العدد، ولا يمكن تقديم طلبات للحصول عليها. ويجري انتخاب الأعضاء وفق عملية يقودها أعضاء الأكاديمية؛ إذ يقترحون أسماء المرشحين، وهؤلاء يخضعون لتقييم مجلس القبول، وتُرفع أسماؤهم للانتخاب في جلسة عامة بشرط الحصول على أغلبية مطلقة من جميع الأعضاء الذين يحق لهم التصويت. وتضم قائمة الأعضاء الدوليين الحاليين والسابقين في الأكاديمية نخبة من العلماء وخبراء التكنولوجيا البارزين، من بينهم جيفري هينتون الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء، وزوريس ألفيروف الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء، وفيرنر آربر الحائز على جائزة نوبل في الطب، ونورمان بورلوج الحائز على جائزة نوبل للسلام؛ ومن الحائزين على جوائز تورينج جون هينيسي، وجوديا بيرل، وموريس في ويلكس، فضلاً عن حوالي 60 عضواً من أكاديميات وطنية لدول أجنبية.

ويُعدّ البروفيسور لوبيز دي برادو أول عضو دولي يُنتخب إلى الأكاديمية وهو مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز الروابط بين الأكاديمية الملكية للهندسة في إسبانيا والمنظومة العلمية والتكنولوجية الإماراتية المزدهرة.

وسيتسلّم البروفيسور لوبيز دي برادو رسمياً الميدالية وشهادة العضوية الدولية خلال مراسم التنصيب في أكتوبر المقبل، والتي ستُعقد في قصر فيلافرانكا التاريخي في مدريد، حيث يقع المقر الرئيسي للأكاديمية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة خيمي دومنجيز باسكال، رئيس الأكاديمية الملكية للهندسة في إسبانيا: "يؤكد انتخاب البروفيسور لوبيز دي برادو على دوره الرئيسي في ابتكار أساليب هندسية رائدة لحلّ المسائل المالية المعقدة، وقيامه بتطوير خوارزميات تعلّم آلي تُستخدم حالياً في قطاع الاستثمار على مستوى العالم. كما أسهم عمل البروفيسور في توثيق التعاون بين الأوساط الأكاديمية والتطبيقية، وأثبت قدرة المبادئ والأساليب الهندسية على تحسين عملية اتخاذ القرارات الهامة في قطاعات حيوية لها انعكاسات واسعة وبالغة الأهمية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية".

ومن جانبه، قال الدكتور هورست سايمن، مدير مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار: "يعدّ انتخاب عالم لعضوية أكاديمية وطنية من أرفع الأوسمة التي قد ينالها في حياته. وإننا في مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار فخورون بحصول البروفيسور لوبيز دي برادو على العضوية الدولية في الأكاديمية الملكية للهندسة في إسبانيا، والتي تؤكد على القامات العلمية الاستثنائية التي يضمّها مجلسنا الاستشاري بمن فيهم مجموعة من الحائزين على جوائز نوبل وتورينج، والأعضاء في أكاديميات وطنية مرموقة. أتوجه بالتهنئة الحارة للبروفيسور لوبيز دي برادو على هذا التكريم المستحق".

وتعبيراً عن شكره لنيل هذا التكريم، قال البروفيسور ماركوس لوبيز دي برادو: "أعرب عن امتناني للأكاديمية الملكية للهندسة في إسبانيا، التي يجسد أعضاؤها التميّز العلمي والتكنولوجي على مستوى العالم. فالهندسة لا تقتصر على الإبداعات المادية فقط، بل تتمثّل أيضاً في التصميم المنظم لحلول تكنولوجية تعالج تحديات مرتبطة بظروف واقعية؛ فمجال تعلّم الآلة المالي يستخدم الأساليب الهندسية في واحدة من أنظمة المجتمع الأكثر تعقيداً، وهي الأسواق المالية العالمية. ويشرفني أن تتبنى الأكاديمية هذه الرؤية، وآمل أن يكون انتخابي مصدر إلهام للأجيال القادمة لتطوير مناهج هندسية في مجال التمويل، بما يسهم في تعزيز المعرفة وخدمة المجتمع".

لمحة حول ماركوس لوبيز دي برادو

البروفيسور ماركوس لوبيز دي برادو هو الرئيس العالمي للأبحاث والتطوير الكمي في جهاز أبوظبي للاستثمار؛ وعضو مؤسس في المجلس الاستشاري لمختبر جهاز أبوظبي للاستثمار، مركز علوم البيانات والحوسبة في أبوظبي؛ وزميل باحث في مختبر لورانس بيركلي الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية؛ وبروفيسور في كلية الهندسة في جامعة كورنيل. وفي عام 2024، منحه جلالة الملك فيليب السادس وحكومة إسبانيا وسام الاستحقاق المدني الملكي من درجة "وسام الضابط"، تقديراً لإسهاماته المميزة في قطاعات العلوم والاستثمار العالمي. كما وجّه الكونجرس الأمريكي دعوة للبروفيسور لوبيز دي برادو للإدلاء بشهادته حول سياسات الذكاء الاصطناعي، وهو عالمٌ مخترعٌ يمتلك 15 براءة اختراع مسجلة باسمه، وصنّفته شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية في قائمة أكثر 10 كتّاب تُقرَأ مؤلفاتهم في علوم الاقتصاد. نشر البروفيسور لوبيز دي برادو عدة كتب دراسية ملهِمة لطلاب الدراسات العليا، وأكثر من 100 مقالة منشورة في مجلات علمية بالتعاون مع ما يزيد على 50 مؤلف مشارك العديد منهم حائز على جائزة نوبل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://QuantResearch.org/.

نبذة حول مختبر جھاز أبوظبي للاستثمار

مختبر جھاز أبوظبي للاستثمار هو مركز مستقل في مجال الأبحاث الأساسية والتطبيقية لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والحوسبة الكمية عالية الأداء في جميع مجالات دراستها الرئيسية. ویشمل ذلك استكشاف التطبيقات في مجالات التغیر المناخي والتحول في مجال الطاقة، وتقنیة بلوك تشین، والشمولية المالية والاستثمار، وأنظمة صنع القرار، والأتمتة والأمن السیبراني، والعلوم الصحیة، والتعليم، والاتصالات، وعلوم الفضاء.

ويتخذ المختبر من أبوظبي مقراً له، ويحظى بدعم جهاز أبوظبي للاستثمار ويعمل بشكل مستقل عنه، علماً بأن جهاز أبوظبي للاستثمار مؤسسة استثمارية عالمية تستثمر الموارد المالية نيابة عن حكومة أبوظبي.

ويتمتع المختبر بهيكليته الخاصة في مجالي العمليات والحوكمة، ويعمل تحت إشراف مجلس استشاري من قادة الفكر العالميين في مختلف التخصصات العلمية القائمة على استخدام أحدث ممارسات علوم البيانات والحوسبة لإجراء البحوث بشكل مستقل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:https://www.adialab.ae/

لمحة حول الأكاديمية الملكية للهندسة في إسبانيا

الأكاديمية الملكية للهندسة في إسبانيا هي الأكاديمية الوطنية الإسبانية المعنية بهذا المجال. تأسست الأكاديمية بموجب المرسوم الملكي رقم 859 لعام 1994 كجزء من معهد إسبانيا الذي يضم الأكاديميات الملكية الوطنية في إسبانيا. تتمتع الأكاديمية برعاية ملكية من جلالة الملك فيليب السادس، وهي مهمة دستورية تمُنح للملك بموجب المادة 62 (ز) من الدستور الإسباني. وتتمثل رسالة الأكاديمية في توظيف الخبرات الهندسية لخدمة الصالح العام، من خلال تطوير العلوم الهندسية وتطبيقاتها التكنولوجية، وتقديم المشورة المستقلة للحكومات والجهات العامة، ونشر المعرفة الهندسية وتعزيز المعايير وأفضل الممارسات. يقع المقر الرسمي للأكاديمية في قصر فيلافرانكا التاريخي، وهو موقع تراثي ثقافي بارز في وسط مدريد، افتتحه رسمياً جلالة الملك خوان كارلوس في عام 2010. إن الأكاديمية الملكية للهندسة في إسبانيا عضوٌ في المجلس الدولي لأكاديميات العلوم الهندسية والتكنولوجية، وهو المجلس الدولي الذي يضم أكاديميات الهندسة الوطنية الرائدة، إلى جانب مؤسسات مرموقة مثل الأكاديمية الوطنية للهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية، والأكاديمية الملكية للهندسة في المملكة المتحدة. وهي عضو مؤسس في المجلس الأوروبي للعلوم التطبيقية والهندسة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.raing.es/.

-انتهى-

#بياناتشركات