أصـــدر مجلس المديرين بشركة مطارات الرياض قراراً بتعيين الأستاذ أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من شهر فبراير للعام 2024.

ويمتلك الأستاذ أيمن أبوعباة خبرات متعددة تمتد لأكثر من 28 عاماً، حيث تقلَّد خلالها عدداً من المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي والعالمي، ومن ضمنها شركة مايكروسوفت العالمية وشركة سيسكو.

وقد شغل أبو عباة منصب الرئيس التنفيذي لشركة تمكين للتقنيات، كما تقلّد منصب نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل بشركة مطارات الرياض قبل تعيينه رئيساً تنفيذياً لشركة مطارات جدة إبان فترة ما بعد جائحة كورونا وموسم الحج، وقد عمل خلالها على تعزيز عمليات التخطيط والتشغيل والتطوير في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ما أسهم في تحقيق نجاحات غير مسبوقة على مستوى المطار.

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