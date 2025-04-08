المنامة: أعلن استيراد بنك ش.م.ب (م) ("استيراد بنك")، وهو بنك إسلامي جملة مرخّص من قبل مصرف البحرين المركزي، عن تعيين فجر الباجه جي في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات.

وتنضم السيدة الباجه جي إلى البنك في مرحلة محورية من تحوله المؤسسي، حيث تمتلك خبرة تنفيذية واسعة تمتد لأكثر من 16 عامًا في مجالات إدارة الاستثمارات، والتخطيط الاستراتيجي، والعمليات، وتطوير الأعمال. ويأتي انضمامها مع استمرار البنك في تعزيز فريق قيادته العليا ومنصته التشغيلية.

في منصبها كرئيسة تنفيذية للعمليات، ستشرف السيدة الباجه جي على عدد من الوظائف الأساسية في البنك، بما في ذلك الاستراتيجية، والشؤون القانونية، والعمليات، والإدارة، وإدارة الصناديق، وتقنية المعلومات، والاتصال المؤسسي، وعلاقات المستثمرين. كما ستلعب دورًا رئيسيًا في دفع تنفيذ الأنشطة الأساسية للبنك، وتعزيز الرقابة الداخلية والكفاءة، ودعم النمو المستقبلي في منصات الاستثمار والتفاعل مع العملاء.

ويمثل تعيينها خطوة مهمة أخرى في مسار إعادة هيكلة استيراد بنك، مبنيًا على الزخم الإيجابي لعام 2024، الذي شهد عودة البنك إلى الربحية، وتنفيذ استثمارات استراتيجية جديدة، والخروج بنجاح من أصول قديمة لإرجاع الأموال إلى المستثمرين، وتطبيق مبادرات لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف.

وقبل انضمامها إلى استيراد بنك، شغلت السيدة الباجه جي مؤخرًا منصب المدير العام في "مشاريع الأمل القابضة"، الذراع الاستثماري لصندوق الأمل، حيث قادت استراتيجية الشركة الاستثمارية والمؤسسية، وعملياتها عبر عدة إدارات. كما شغلت سابقًا منصب مدير أول لتطوير الاستثمارات (الابتكار والتكنولوجيا) في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، حيث ساهمت في جذب مستويات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع التكنولوجيا في المملكة. كما شغلت مناصب في شركات إنستراتا كابيتال، ومعالم القابضة، وبنك أداكس، في مجالات التسويق، وتطوير الأعمال الاستراتيجية، وإدارة الاستثمارات.

وفي تعليقه على التعيين، قال السيد أحمد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي بالإنابة لاستيراد بنك: "يسعدنا أن نرحب بالسيدة فجر في استيراد بنك كرئيسة تنفيذية للعمليات. إن سجلها الحافل في بناء فرق عالية الأداء، وتحقيق التميز التشغيلي، وتوسيع منصات الاستثمار، يجعل منها إضافة قوية لفريق القيادة. كما أن تعيينها يُعد محطة مهمة أخرى في مسار تحولنا المؤسسي، ويؤكد التزامنا بالحُوكمة القوية، والكفاءة التشغيلية، وتحقيق القيمة لمستثمرينا ومساهمينا".

من جانبها، قالت السيدة الباجه جي: "أتطلع لانضمامي إلى استيراد بنك في هذه المرحلة المهمة من مسيرته. إن التحول المالي للبنك وتركيزه الاستراتيجي المتجدد يشكلان منصة قوية لمواصلة التقدم. أتطلع إلى تعزيز الإطار التشغيلي لدينا، ودعم نمو الأعمال، وضمان تحقيق نتائج قوية لكل من عملائنا وشركائنا في الاستثمار".

تحمل السيدة الباجه جي درجة البكالوريوس في التجارة وإدارة الأعمال من جامعة كونكورديا في كندا، وتشغل حاليًا عضوية عدد من المجالس، من ضمنها منصب رئيسة لجنة التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي في غرفة تجارة وصناعة البحرين.

نبذة عن استيراد بنك ش.م.ب.

استيراد بنك، وهو بنك تابع ومملوك بالكامل لشركة استيراد فينشر ذ.م.م، وهو مزود ومدير للمنتجات الاستثمارية البديلة، ويخدم عملاء القطاع الخاص من ذوي الثروات العالية، وكبار المستثمرين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي من مقره الرئيسي في مملكة البحرين. ويدير البنك، الذي يعد رائداً في مجال رأس المال الاستثماري المتوافق مع الشريعة الإسلامية منذ عام 2005، محفظة متنوعة ومتنامية ذات بصمة استثمارية عالمية، تغطي منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، والولايات المتحدة وأوروبا. ويعمل البنك كمصرف قطاع جملة اسلامي مرخص من مصرف البحرين المركزي، معزز بقاعدة قوية من المساهمين، وخبرة فريق ذي مستوى عالمي، وشبكة دولية من شركاء الاستثمار الموثوق بهم.

-انتهى-

#بياناتشركات