المنامة: أعلن استيراد بنك، التابع بالكامل لشركة استيراد فينشر ذ.م.م، اليوم عن تعيين أبيش شاترجي في منصب رئيس إدارة المخاطر. يتمتع السيد شاترجي بأكثر من 16 عامًا من الخبرة في إدارة المخاطر في قطاع الخدمات المالية، بما في ذلك خلفية قوية في الأسواق الخاصة والعامة والاستثمارات العقارية والمشاريع الكبيرة للبنية التحتية. سيكون السيد تشاترجي مسؤولا عن تعزيز قدرات البنك على إدارة المخاطر لدعم نموه الاستراتيجي.

بصفته رئيس إدارة المخاطر، سيتولى السيد شاترجي قيادة وتوجيه الإدارات في تطوير برامج إدارة المخاطر، وضمان الامتثال للمعايير الدولية، والإشراف على تقييمات المخاطر للتأكد من أن جميع المنتجات الجديدة تخضع لتقييمات شاملة للمخاطر قبل طرحها في السوق.

وتعليقاً على التعيين، قال السيد أحمد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي بالإنابة لاستيراد بنك: " يُعد تعيين أبيش شاترجي محطة بارزة أخرى في جهود إعادة هيكلة البنك المستمرة. ستكون قيادته في إدارة المخاطر عنصرًا أساسيًا في مساعدتنا على تقييم وإدارة المخاطر المحتملة بشكل فعال، مما سيمكننا من ضمان موقعنا الاستراتيجي لزيادة عوائد وأداء استثماراتنا وأصولنا لصالح مستثمرينا ومساهمينا".

وقبل انضمامه إلى استيراد بنك، شغل السيد شاترجي عدة مناصب قيادية في مؤسسات مالية بارزة في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. بما في ذلك رئيس إدارة مخاطر المحافظ في صندوق الفعاليات الاستثماري، وهو صندوق حكومي سعودي يركز على تطوير أماكن الثقافة والترفيه والسياحة والرياضة في المملكة. كما شغل مناصب ادارية رفيعه في مؤسسات مالية رائدة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند.

يحمل السيد شاترجي درجة الماجستير في الإدارة من معهد الإدارة الهندي (IIM) في مومباي، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة جادافبور في الهند. كما أنه حاصل على شهادة مدير مخاطر مالية (FRM) من الجمعية العالمية لمحترفي إدارة المخاطر (GARP).

نبذة عن استيراد بنك ش.م.ب.

استيراد بنك، وهو بنك تابع ومملوك بالكامل لشركة استيراد فينشر ذ.م.م، هو مزود ومدير للمنتجات الاستثمارية البديلة، ويخدم عملاء القطاع الخاص من ذوي الثروات العالية وكبار المستثمرين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي من مقره الرئيسي في مملكة البحرين. ويدير البنك، الذي يعد رائداً في مجال رأس المال الاستثماري المتوافق مع الشريعة الإسلامية منذ عام 2005، محفظة متنوعة ومتنامية ذات بصمة استثمارية عالمية تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة وأوروبا. يعمل البنك كمصرف قطاع جملة اسلامي مرخص من مصرف البحرين المركزي، وهو معزز بقاعدة قوية من المساهمين، وخبرة فريق عالمي المستوى، وشبكة دولية من شركاء الاستثمار الموثوق بهم.

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