سلسلة تعيينات جديدة في فريق الإدارة العليا لدفع استراتيجية النمو الجديدة لشركة وساطة الأوراق المالية في لندن والشرق الأوسط

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إي دي إس إس"، شركة الخدمات المالية الرائدة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن تعيين الأستاذة صوفيا سالم في منصب المدير التنفيذي للمنتجات والابتكار، مستكملةً سلسلة من التعيينات الجديدة لكبار المدراء التنفيذيين على مدار الـ12 شهراً الماضية، بهدف دعم استراتيجية الشركة الطموحة لتوسيع نطاق خدمات وساطة الأوراق المالية المقدمة للمستثمرين من الأفراد والشركات، باعتماد أحدث التقنيات والعمليات وتوفير أفضل تجارب المنتجات لعملائها.

وتمتلك الأستاذة صوفيا خبرات عالمية طويلة تمتد لنحو 17 عاماً من العمل في مجال ابتكار المنتجات التكنولوجية لدى مجموعة من الشركات العالمية، بما في ذلك "مايكروسوفت"، حيث شغلت منصب مهندسة برمجيات. كما شاركت في تأسيس "روبازي"، وهي منصة تجارية ناشئة مقرها سان فرانسيسكو بدعم من برنامج مسرعات الأعمال StartX المخصص لأصحاب المشاريع الناشئة المنتسبين إلى جامعة ستانفورد. وقبل انضمامها إلى شركة "إي دي إس إس"، شغلت الأستاذة صوفيا منصب المدير التنفيذي للمنتجات في مقر شركة "بايكي" في دبي، وهي شركة ناشئة في باكستان توفر خدمات طلب سيارات الأجرة.

وفي هذه المناسبة، قالت صوفيا سالم، المدير التنفيذي للمنتجات والابتكار في شركة "إي دي إس إس": "أشعر بحماس كبير للانضمام إلى أسرة "إي دي إس إس" بينما تخوض الشركة مرحلة شيّقة من النمو السريع والتحول. ولمواصلة جهودنا لتحقيق التميز في سوق شديدة التنافسية، سنبحث عن طرق جديدة لتزويد عملائنا بتجارب وحلول مبتكرة تعد الأفضل على مستوى الصناعة، وتلبي احتياجاتهم المتغيرة. أتطلع قُدماً إلى العمل مع فريق الإدارة التنفيذية المتمرس في الشركة لمواصلة تعزيز محفظة منتجاتنا تماشياً مع سعينا لتوفير قيمة أكبر لعملائنا من المؤسسات والأفراد."

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز فريق الإدارة التنفيذية في الشركة، وتشكل محطة مهمة نحو تنفيذ خطط الشركة بالتحول إلى شركة وساطة متطورة توفر تجارب عالية الكفاءة ومصممة بعناية لتناسب تطلعات العملاء وتمكنهم من التداول بثقة. كما أن انضمام الأستاذة صوفيا إلى فريق الإدارة التنفيذية في شركة "إي دي إس إس" من شأنه أن يعزز التزام الشركة بالتنوع والمساواة والشمول في بيئة العمل. ويأتي التعيين الجديد بعد ترقية الأستاذة بدور الخالدي إلى منصب المدير التنفيذي للموارد البشرية، وهي أول إماراتية تنضم إلى فريق القيادة العليا. وبعد تلك التعيينات، ارتفعت نسبة النساء الآن إلى 30% في الفريق.

وشملت التعيينات التي أجرتها الشركة مؤخراً في فريق الإدارة التنفيذية لقيادة المرحلة القادمة من النمو كل من الأستاذ ديف وورسفولد، المدير التنفيذي للعمليات، وقد شغل منصب مدير العمليات لدى "سي إم سي ماركتس" سابقاً، والأستاذ ثيو باباثاناسيو، المدير التنفيذي للعملاء وقد شغل منصب مدير المبيعات الإقليمي لدى "إنتر آكتيف بروكرز" ورئيس المبيعات العالمية في بنك "ساكسو"، والأستاذة جو بنتون، المدير التنفيذي للتسويق، والتي شغلت سابقاً منصب رئيس التسويق لدى "ساكسو كابيتال ماركتس" في المملكة المتحدة ورئيس التسويق في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "ستون إكس ريتيل"، والأستاذة شينا كانابار، المدير التنفيذي للامتثال والتي شغلت سابقاً منصب رئيس الامتثال لدى "سي إم سي ماركتس"، والأستاذ فينود بال، المدير التنفيذي للبيانات وقد شغل سابقاً منصب رئيس منتجات البيانات لدى شركة "ريكيت" ورئيس البيانات لدى "وورلد ريميت".

من جانبه، قال ثيو باباثاناسيو، المدير التنفيذي للعملاء في الشركة: "تشهد شركة "إي دي إس إس" اليوم مرحلة حاسمة في مسيرتها مستفيدةً من مكانتها الرائدة في الشرق الأوسط لتوسيع نطاق عملياتها في الأسواق العالمية الرئيسية. ونحرز تقدماً سريعاً ولافتاً في تنفيذ استراتيجية النمو الجديدة للشركة، ويسعدنا أن نرحب بالأستاذة صوفيا في الفريق، ونتطلع إلى العمل معاً لترسيخ مبادئ الابتكار الرئيسية في شركتنا."

ويأتي هذا التعيين بعد سلسلة من التعيينات في فريق الإدارة التنفيذية في الشركة، شملت تعيين روكو بادوانو، الرئيس السابق لإدارة مخاطر السوق العالمية في بنك "ساكسو"، كمدير تنفيذي للمخاطر. ويضم فريق القيادة أيضاً المديرين التنفيذيين المتمرسين ماريوس كامبوريدس، المدير التنفيذي للتكنولوجيا وخلدون شرايحة، رئيس المبيعات العالمية.

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