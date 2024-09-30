دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إيميكول" عن افتتاح مكتب جديد لخدمة العملاء بقيادة نسائية في "موتور سيتي"، ما يشكل إنجازاً جديداً في مسار التزام الشركة بتوفير مكان عمل مناسب لدعم وتمكين النساء.

وشارك الدكتور أديب مبدر، الرئيس التنفيذي لشركة إيميكول رؤيته للمكتب الجديد خلال حفل الافتتاح، مسلطاً الضوء على أهمية هذه المبادرة في توفير مكان عمل تقوده السيدات، بالإضافة إلى التأكيد على التزام الشركة بالتميز وتوفير بيئة مثالية لدعم الكفاءات النسائية وتمكينها من التطور وتعزيز قدراتها ومهاراتها".

من ناحيتها، قالت فاطمة أكرم، المدير القانوني وأمين سر مجلس الإدارة: "متحمسون للإعلان عن افتتاح مكتبنا الجديد بقيادة نسائية، الأمر الذي يمثل إنجازاً استثنائياً في مسار التزامنا بتعزيز مبادئ الشمولية وتمكين المرأة. ويعتبر خطوة استراتيجية لناحية تمكين المرأة، ونتيجة بديهية لمبادرات شركتنا وإيمانها المطلق بضرورة توفير الفرص للسيدات. ويعد هذا المكتب الجديد الخطوة الأولى في إطار النهج المستقبلي الذي تتبناه "إيميكول" لتمكين الموظفين والعملاء والمجتمع الأوسع."

ويأتي إطلاق هذا المكتب كشهادة على التزام "إميكول" بتمكين النساء، وفي الوقت الذي تواصل فيه "إيميكول" تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة لتوفير ثقافة عمل مثالية للمرأة. وتعد الشركة مثالاً يحتذى به على مستوى قطاع التبريد وغيرها من القطاعات الاقتصادية الرائدة، لناحية إعطاء مساحة للنساء في الأدوار القيادية.

نبذة عن إيميكول

تعد "إيميكول" المزود الرائد في الإمارات لخدمات تبريد المناطق في الإمارات، وتكرس جهودها لتوفير حلول تبريد مستدامة مع التركيز على تمكين المرأة في مكان العمل. وتهدف الشركة عبر اعتماد الاستراتيجيات المبتكرة والمبادرات التي تركز على المجتمع إلى تعزيز رضا العملاء ودفع مسار التحول الإيجابي لاستشراف مستقبل أفضل للجميع.

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