كشفت إيرباص عن تعيين جابرييل سيميلاس رئيساً للشركة في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط اعتباراً من 1 يناير 2025.

ويمتلك جابرييل خبرة واسعة تزيد عن 24 عاماً في قطاع صناعة الطيران، حيث شغل خلالها العديد من المناصب التنفيذية العليا. ويشغل جابرييل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والمالية في شركة يوروفايتر المحدودة بألمانيا، ويعود إلى إيرباص التي تولى فيها سابقاً مسؤولية الإشراف على فريق عقود مبيعات الطائرات التجارية بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

وبمجرد توليه المنصب الجديد، سيشرف جابرييل على العمليات التشغيلية لجميع أقسام إيرباص أفريقيا والشرق الأوسط، إحدى أهم مناطق النمو الاستراتيجي لشركة إيرباص.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فاوتر فان فيرش، نائب الرئيس التنفيذي الدولي في إيرباص: "يمثل جابرييل المرشح الأمثل لقيادة عمليات إيرباص في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، إذ يتمتع بخبرة واسعة في قطاع صناعة الطيران، إلى جانب مجموعة من المهارات القيادية المثبتة. ونحن واثقون بقدرته على قيادة عمليات الشركة لمواصلة ترسيخ حضور إيرباص وتعزيز شراكاتها في هذه المنطقة المهمة استراتيجياً".

ومن جانبه، قال جابرييل سيميلاس: "يسعدني أن أتولى هذه المسؤولية خلال المرحلة المحورية التي تمر بها إيرباص اليوم في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، وأتطلع إلى العمل يداً بيد مع الفريق والشركاء على تعزيز النمو والابتكار في هذه السوق الحيوية".

ويأتي جابرييل خلفاً لميكائيل هواري الذي لعب دوراً محورياً في تعزيز بصمة إيرباص في المنطقة خلال السنوات الماضية.

يضم فريق شركة إيرباص في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط 3,300 موظفاً، حيث تحظى الشركة بحضور قوي وتلتزم بتسليم منتجات وخدمات رائدة للعملاء في المنطقة. كما تستورد الشركة المعدات والمكونات من الشركات المحلية وتقدّم الدعم التقني الشامل لشركائها. وكما أطلقت إيرباص العديد من المبادرات الرامية إلى تنمية المواهب والمهارات في المنطقة لرعاية قادة قطاع الطيران المستقبليين.

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