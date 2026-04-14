المملكة العربية السعودية، - أعلنت شركة إنيشيال العربية السعودية عن تعيين رامي عبدالعزيز المداح رئيسًا تنفيذيًا للشركة. الذي يتمتع بخبرة تزيد على عقدين في القيادة التنفيذية في المملكة العربية السعودية في مجالات إدارة المرافق والعقارات والنقل والتجزئة والخدمات المصرفية والقطاعات الصناعية، مع سجل حافل في نمو الأعمال والتحول والحوكمة والتميز التشغيلي.

بصفته مديرًا تنفيذيًا بارزًا في المناصب القيادية، فقد قاد استراتيجيات الشركات والتحول الرقمي والمالي ومبادرات تحسين الأداء في عدّة مؤسسات معقدة. وهو معروف ببناء علاقات راسخة مع أصحاب المصلحة، وقيادة فرق متعددة التخصصات، وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة وتعظيم الأرباح والحد من الخسائر لدعم أهداف الأعمال طويلة المدى.

مع خبرته التي تمتد لأكثر من 20 عامًا في التعامل مع الأطر التنظيمية، وضمان الامتثال لمتطلبات السعودة، وتأمين العقود عالية القيمة، استفاد المداح من اتخاذ القرارات المبنية على البيانات لتحقيق نمو بارز في الإيرادات تُقدر بملايين الريالات. وهو مختص في تقليل المخاطر والابتكار التكنولوجي لتعزيزاستخدام الأصول وكفاءة القوى العاملة. كما قام ببناء نماذج أعمال مستدامة وتمكين المؤسسات من تحقيق الريادة السوقية على المدى الطويل، مما ساهم في دفع النمو الاستراتيجي عبر القطاعات.

كما يُعرف بتعزيز الانضباط المالي، إلى جانب تطوير توطين القوى العاملة عبر 70 منفذ للبيع بالتجزئة، وبناء مؤسسات قابلة للتوسع ومهيأة لتعزيز القيمة على المدى الطويل والريادة في السوق.

وتعليقًا على تعيينه، قال الرئيس التنفيذي الجديد: "يسعدني الانضمام إلى شركة إنيشيال العربية السعودية في وقت تشهد فيه المملكة نموًا متسارعًا وفرصًا واعدة. وقد بنت الشركة أساسًا متينًا على مدار أربعة عقود وتزيد، كما أتطلع إلى العمل عن كثب مع الفريق لتعزيز قدراتنا وتوسيع حضورنا ومواصلة تقديم خدمات ذات جودة عالية لعملائنا."

يحمل المداح درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقد أكمل دراسات متقدمة في القيادة والإدارة.

ويعكس تعيينه التزام إنيشيال المستمر بالكوادر الوطنية، والتميّز القيادي، والنمو المستدام، وتقديم قيمة دائمة لعملائها في جميع أنحاء المملكة.

عن شركة إنيشيال العربية السعودية

تأسست شركة إنيشيال العربية السعودية عام 1983، وهي واحدة من أعرق مقدمي خدمات إدارة المرافق المتكاملة والخدمات المهنية في المملكة، وتعمل في الرياض وجدة والدمام ونيوم. ودعمت الشركة على مدار أكثر من أربعة عقود، مؤسسات القطاعين العام والخاص بحلول إدارة مرافق واسعة النطاق وعالية الأداء مبنية على الموثوقية والابتكار والتميز التشغيلي.

وحصلت شركة إنيشيال العربية السعودية على جائزة أفضل تعبئة عامة لعامي 2024 و2025 على التوالي في حفل جوائز إدارة المرافق في الشرق الأوسط، مما يعكس قدراتها الرائدة في السوق في المشاريع المعقدة وتقديم الخدمات ذات الجودة المتسقة عبر بيئات متنوعة.

وانطلاقًا من وعدها بأن تكون "خلف كل مشروع"، تواصل شركة إنيشيال العربية السعودية رفع المعايير عبر البيئة المبنية في المملكة من خلال التنفيذ المنضبط والشراكات الموثوقة والالتزام العميق بنجاح العملاء.

