الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت إنتغرال، الذراع الإعلامية والترفيهية لمجموعة stc الممكن الرقمي الرائد في المملكة والمنطقة - عن تعيين خلود أبو حمص نائب الرئيس للمحتوى.

وتؤكد إنتغرال، من خلال هذه الخطوة، التزامها التام والدائم بارتقاء استراتيجية المحتوى واكتشاف سبل جديدة للنمو، حيث تتمتع أبو حمص بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال الإعلام الدولي وصناعة الترفيه، مما سيؤدي إلى تطوير استراتيجية المحتوى، وعمليات الاستقطاب، وإدارة المحتوى الرقمي، والعلامات التجارية.

وفي هذه المناسبة، عبّر ماركوس جولدر، المدير التنفيذي لشركة إنتغرال، عن سعادته بتعيين أبو حمص التي وصفها بـ"القائد المخضرم الذي يتمتع بخبرة ومهارات واسعة". وأضاف: "إن معرفتها الواسعة في استقطاب المحتوى والبرمجة والإنتاج تعني أنها مؤهلة جيدًا لقيادة الابتكار في صناعتنا، ودفع أعمالنا إلى مرحلة جديدة من النمو".

من جهتها، قالت أبو حمص: "إنه لمن دواعي سروري أن أنضم إلى فريق عمل إنتغرال بصفتي نائب الرئيس للمحتوى خلال فترة تشهد فيها الشركة نموًا استثنائيًا". وأضافت: "سنصنع عالمًا لا مثيل له من الترفيه الرقمي، وسنقدم للجماهير مجموعة واسعة من المحتوى المميز. "

ومن خلال منصبها الجديد، ستكون أبو حمص مسؤولة عن الإشراف على استقطاب المحتوى وإدارته وتشغيله، وتقديم عروض وسائل الإعلام الخاصة بإنتغرال، وستلعب دورًا محوريًا في تشكيل وتحسين قنوات بث الفيديو عند الطلب، والبث المستمر، وشبكة توصيل الوسائط التي تتيح النشر اليومي.

علاوة على ذلك، ستقود أبو حمص استراتيجية التجميع الرئيسية الخاصة بشركة إنتغرال لاستقطاب المحتوى، مما يعزز مكانة الشركة كمزود رائد للترفيه الرقمي في المنطقة. وستلعب أيضًا دورًا مهمًا في تعزيز منصات إنتغرال "stc tv" و"جوّي TV" و"دوري بلس"، من خلال بناء علاقات استراتيجية مع شركاء إقليميين ودوليين واستكشاف فرص إقامة شراكات استراتيجية جديدة.

وقبيل انضمامها إلى إنتغرال، شغلت أبو حمص مراكز مرموقة في العديد من العلامات التجارية الحائزة على جوائز في صناعة السينما والدراما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أبرزها منصب نائب الرئيس التنفيذي لخدمات البرمجة والإبداع في OSN - دبي. كما تسلمت العديد من الفعاليات التجارية، وحصلت على العديد من الأوسمة خلال مسيرتها. وكذلك تشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي ومؤسس Art Format Lab.

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نبذة عن إنتغرال:

إنتغرال؛ الذراع الإعلامية والإعلانية لمجموعة stc، هي شركة رائدة في مجال الترفيه الرقمي والخدمات الإعلامية والرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تقدم إنتغرال مجموعة متنوّعة وواسعة من الخيارات التّرفيهية للمشاهدين ومحبي الرّياضة في منطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال حلولها الرائدة الّتي تقدّم تجربة مشاهدة مميزة ومتنوعة من الترفيه الرقميّ عبر منصّاتها stc tv وجوّي TV و ودوري بلس.

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