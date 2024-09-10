دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت اليوم شركة "إكويتاتيفا دبي المحدودة" ("إكويتاتيفا")، التي تدير صندوق "الإمارات ريت" (CEIC) ("الإمارات ريت" أو "ريت")، عن تعيين مايكل ديفيس ("مايك") في منصب المدير المالي الجديد للشركة.

ويعد ديفيس مصرفياً مخضرماً يتمتع بخبرة تزيد على 15 عاماً في الإدارة شملت ثمان دول في خمس قارات. وبعد خبرته الطويلة مع مصرف "إتش إس بي سي" في عدد من الأسواق، انتقل للعمل في منصب الرئيس العالمي للخدمات المصرفية بالجملة في مصرف أبوظبي الإسلامي، كما شغل مؤخراً منصب رئيس الخدمات المصرفية المؤسسية للمجموعة في بنك ABC بمملكة البحرين.

وبهذه المناسبة، قال تيري ديلفو، الرئيس التنفيذي لشركة "إكويتاتيفا": "نحن مسرورون للترحيب بالسيد مايك في فريق الإدارة العليا لشركة ’إكويتاتيفا‘ وواثقون من أن المهارات التقنية ومهارات قيادة فرق العمل التي يتمتع بها ستشكل إضافة قيّمة إلى الفريق وتعزز مواصلتنا لمسيرة النمو. إننا نتبنى استراتيجية واضحة المعالم تهدف إلى تعزيز موقعنا المالي وتحقيق المزيد من القيمة لأصحاب العلاقة، وإن تركيز مايك على العملاء وعلى الكفاءة التشغيلية سيضمن التنفيذ الناجح لهذه الاستراتيجية".

وأضاف: "أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى المدير المالي السابق السيد محمد شيخ معين على العمل الدؤوب والجهود التي بذلها، وعلى الإسهامات الكبيرة التي قدمها إلى مسيرة ’إكويتاتيفا‘".

نبذة عن صندوق "الإمارات ريت"

يعتبر صندوق "الإمارات ريت"، (ناسداك دبي: REIT; ISIN: AEDFXA1XE5D7) صندوقاً عقارياً مقره دبي تم تأسيسه للاستثمار في المقام الأول في العقارات المنتجة للدخل بما يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية. ويمتلك الصندوق محفظة متوازنة تضم 9 من الأصول العقارية التجارية والتعليمية وعقارات قطاع التجزئة. ويستفيد صندوق "الإمارات ريت" من مرسوم حصري صادر عن الحاكم والذي يسمح له بشراء العقارات في دبي ورأس الخيمة.

نبذة عن مجموعة "إكويتاتيفا"

"إكويتاتيفا" هي مجموعة من شركات إدارة الأصول الإقليمية الرائدة وتركز أعمالها على إنشاء وإدارة صناديق مبتكرة ومتخصصة بالاستثمار في المجال العقاري، والتي تعرف باسم "ريت" (REIT). وتقدّم المجموعة منتجات مالية مبتكرة معدلة لأخذ المخاطر في الحسبان ومنتجة للدخل والتي تلبي متطلبات المستثمرين من المؤسسات والأفراد.

وباعتبارها الشركة التي أسست أول صندوق استثمار عقاري متوافق مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو صندوق "الإمارات ريت" (REIT Emirates) والذي تم تأسيسه في مركز دبي المالي العالمي، تعتبر "إكويتاتيفا دبي المحدودة" اليوم أكبر مدراء صناديق "ريت" في منطقة دول الخليج.

من جانبها تدير "إكويتاتيفا أبوظبي المحدودة" التي تم تأسيسها في سوق أبوظبي العالمي أول صندوق "ريت" في دولة الإمارات العربية المتحدة يركز على الأصول السكنية.

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