عالمي - أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال عن تعيين السيدة "هانا تشونغ" في منصب المديرة القطرية للوسيط العالمي متعدد الأصول في فيتنام. وتتمتع هانا بمسيرة مهنية مميزة وخبرة تزيد عن 10 سنوات في مجال الخدمات المالية، وستتولى قيادة فريق عمل الوسيط العالمي الحائز على جوائز متعددة في فيتنام.

وقد أظهرت هانا خلال مسيرتها المهنية الناجحة، قيادة استثنائية ومساهمة في النمو والنجاح. كما إن سجلها الحافل في إدارة وتطوير الأسواق المالية في فيتنام يجعلها إضافة قيمة لفريق عمل إكس أس دوت كوم.

ويأتي تعيين "هانا تشونغ" في هذا المنصب في لحظة محورية، حيث يواصل الوسيط العالمي متعدد الأصول توسعه العالمي، ويثبت وجوده بشكل استراتيجي في مناطق متعددة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السوق الفيتنامية.

وقالت "هانا تشونغ"، المديرة القطرية الجديدة لمجموعة إكس أس العالمية في فيتنام: إنني أتطلع إلى التعاون مع فريق عمل إكس أس دوت كوم المميز لتقديم حلول مالية مبتكرة لعملائنا وشركائنا في السوق الفيتنامي.

وأضافت: معًا، سنحافظ على سمعة مجموعة إكس أس العالمية في التميز، وسنعمل على احداث تأثير إيجابي في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.

من جانبه، أعرب المدير التجاري الدولي في مجموعة إكس أس العالمية السيد وائل حماد، عن سعادته للترحيب بالمديرة القطرية الجديدة للمجموعة في فيتنام، مشددا على خبرتها الواسعة في قطاع الخدمات المالية والتزامها بتقديم خدمات عالية الجودة، وهو ما يتوافق تمامًا مع مهمة إكس أس دوت كوم.

وأضاف: مع قيامنا بتوسيع وجودنا في فيتنام وخارجها، ستكون قيادة "هانا تشونغ" لا تقدر بثمن، ونحن نتوقع بفارغ الصبر تحقيق آفاق جديدة معًا، مع توفير قيمة استثنائية لعملائنا.

هذا وستساهم المهارات القيادية التي تتمتع بها "هانا تشونغ" وخبرتها الطويلة في مجال الخدمات المالية، في تحقيق مهمة إكس أس دوت كوم الهادفة الى توفير خدمات مالية مخصصة ودعم مميز للسوق الفيتنامي.

إن تفاني الوسيط الحائز على العديد من الجوائز في تقديم التكنولوجيا المتقدمة والموارد التعليمية وخدمة العملاء من الدرجة الأولى يتوافق تمامًا مع الرؤية الشخصية للمديرة القطرية الجديدة لتعزيز المشهد المالي في فيتنام.

وتعد فيتنام سوقًا سريعة النمو مع تزايد الطلب على الحلول المالية المبتكرة، ومن المقرر أن يلعب تعيين "هانا تشونغ" دورًا محوريًا في تلبية هذا الطلب.

وبينما تعمل إكس أس دوت كوم على تعزيز مكانتها كوسيط عالمي رائد في مجال الخدمات المالية العالمية، فإن تعيين "هانا تشونغ" سيكون بلا شك حافزًا رئيسيًا للنجاح.

وتعتبر إكس أس دوت كوم ان تعيين السيدة "هانا تشونغ" في منصب المديرة القطرية في فيتنام، سيساعد في بناء علاقات أقوى، وهي السمة المميزة للوسيط العالمي الحائز على جوائز متعددة، وتعزيز النمو في السوق الفيتنامي، مما يعزز سمعة الشركة كمزود عالمي للخدمات المالية.

تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية

مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.

تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.

توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.

تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

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