أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن تعيين السيدة ماريا بيسكا سانتوس في منصب المديرة الإقليمية لأمريكا اللاتينية، مما يُعزز استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز فريق قيادتها العالمي بكوادر تنفيذية إقليمية ذات خبرة واسعة، تتمتع بمعرفة عميقة بالسوق وقدرات تنفيذية مؤسسية متميزة.

وكجزء من استراتيجيتها العالمية طويلة الأجل للنمو، تواصل "إكس أس دوت كوم" (XS.com) الاستثمار في قيادات عالية الكفاءة في أسواقها الرئيسية، لضمان قيادة العمليات الإقليمية من قِبل محترفين ذوي سجل حافل في تحقيق النمو المستدام والتميز التشغيلي والتنفيذ الاستراتيجي.

يُمكّن هذا النهج الوسيط العالمي الرائد الحاصل على تراخيص متعددة من الجمع بين المعايير العالمية والقيادة المحلية القوية، مما يُنشئ نموذج تشغيل قابل للتوسع يدعم التوسع طويل الأجل في الأسواق المالية الخاضعة للتنظيم.

هذا وتنشط "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في مناطق قضائية متعددة، مدعومةً بسيولة عالية المستوى، وبنية تحتية متطورة للتداول، وقاعدة عملاء عالمية متنامية، وهي تعمل باستمرار على تحسين نموذجها التشغيلي الإقليمي لتعزيز اتساق التنفيذ، وتقوية الحوكمة، وتحسين التوافق مع الأنظمة والقوانين، وتوطيد التعاون بين الفرق الإقليمية والقيادة العالمية.

وفي منصبها الجديد، ستشرف ماريا بيسكا سانتوس على عمليات "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في أمريكا اللاتينية، وستكون مسؤولة عن تعزيز أطر التنفيذ، وتحسين سير العمل الإقليمي، ودعم تطوير أنظمة تشغيلية قابلة للتوسع. ستعمل عن كثب مع القيادة العالمية لضمان التوافق بين التنفيذ الإقليمي والمعايير المؤسسية العامة للشركة.

تتمتع ماريا بيسكا سانتوس بخبرة تزيد عن 15 عامًا في العمليات الإقليمية، والهيكلة التجارية، والتنفيذ في أسواق متعددة في أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية. تشمل خبرتها قيادة مبادرات التحول المؤسسي، وتصميم نماذج الحوكمة التشغيلية، ودمج الأنظمة متعددة الوظائف ضمن بيئات منظمة وسريعة النمو.

وطوال مسيرتها المهنية، أدارت ماريا بيسكا سانتوس وظائف إقليمية معقدة تشمل العمليات التجارية، وبنية المبيعات التحتية، وأنظمة الأداء، مع التركيز على تحسين الكفاءة والمساءلة وتنسيق التنفيذ بين الفرق الموزعة.

وقالت ماريا بيسكا سانتوس: يسعدني الانضمام إلى "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في وقت تواصل فيه الشركة تعزيز هيكلها القيادي العالمي والاستثمار في التميز التشغيلي.

وأضافت: أتطلع إلى المساهمة في رؤية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) من خلال بناء قدرات إقليمية قابلة للتطوير، وتعزيز أطر التنفيذ، ودعم النمو المستدام طويل الأجل.

من جانبه، قال السيد وائل حماد، المدير التجاري الدولي في "إكس أس دوت كوم" (XS.com): نؤمن بأن النمو العالمي المستدام يبدأ بقيادة محلية متميزة، ولذلك تتمثل استراتيجيتنا في التعاون مع قيادات إقليمية متميزة تفهم أسواقها، وتشاركنا رؤيتنا طويلة الأجل، وقادرة على ترجمة معاييرنا العالمية إلى تنفيذ محلي قوي.

وأضاف: ان تعيين ماريا في منصب المديرة الإقليمية لأمريكا اللاتينية يعكس هذا الالتزام، ويعزز فريق قيادتنا بشكل أكبر مع استمرارنا في توسيع حضورنا الدولي.

هذا، ويدل هذا التعيين على استثمار "إكس أس دوت كوم" (XS.com) المستمر في قيادة إقليمية عالمية المستوى، مما يعزز التزام الشركة ببناء فرق محلية قوية تدعم التنفيذ المنضبط والتميز التشغيلي والنمو العالمي المستدام. ومن خلال الجمع بين البنية التحتية المؤسسية وقادة السوق ذوي الخبرة، تواصل "إكس أس دوت كوم" (XS.com) تعزيز مكانتها كمزود عالمي موثوق للخدمات المالية.

تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية

مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.

تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.

توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.

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