تعيين قائد الأعمال المتمرس يعكس خطط النمو الطموحة للشركة عقب عودتها القوية إلى الربحية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت شركة "إشراق للاستثمار ش.م.ع" ("إشراق" أو "الشركة") اليوم عن تعيين محمد الهاشمي رئيساً تنفيذياً جديداً لقيادة المرحلة المقبلة من مسار نمو وتوسع الشركة.

يمتلك الهاشمي خبرة مهنية تمتد لأكثر من 20 عاماً مع قدرات متميزة في إدارة الاستراتيجيات المالية والأداء. وشغل قبل انضمامه إلى إشراق منصب المدير المالي التنفيذي لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال. وكان قبل ذلك المدير المالي التنفيذي لشركة "أدنوك للتوزيع"، كما وشغل قبل ذلك منصب مدير العمليات في ادنوك للتوزيع حيث شارك عن كثب في عملية الطرح العام للشركة وإدارة علاقات المستثمرين عقب اكتمال الاكتتاب ، يتمتع الرئيس التنفيذي الجديد لشركة اشراق بخبرة قوية في الاعمال والعمليات وادارة الاستثمار ، يحمل الهاشمي شهادة الماجستير في إدارة الأعمال والتمويل من جامعة هارفارد، والبكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ولاية أوهايو.

يأتي تعيين الهاشمي في أعقاب النتائج المالية المميزة التي سجلتها إشراق للربع الثاني من العام، حيث حققت الشركة تحولاً ملحوظاً في الأداء مع زيادة إجمالي الدخل التشغيلي وصافي الربح. وفيما سجلت إشراق ربحاً قدره 35.99 مليون درهم للربع الثاني من العام الجاري، شهد إجمالي الدخل التشغيلي ارتفاعاً لافتاً بنسبة 2,446.7٪ ليصل إلى 44.31 مليون درهم مقارنة بـإجمالي خسائر تشغيلية بلغت 1.89 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2022. علاوة على ذلك، تواصل الشركة إحراز التقدم في برامج تسييل الأراضي وإعادة شراء الأسهم، مع تحقيقها عوائد قوية لمساهميها.

وبهذه المناسبة، قال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة شركة إشراق للاستثمار: "نرحب بانضمام محمد الهاشمي إلى فريقنا، ونتطلع إلى الاستفادة من دوره المحوري لقيادة المرحلة المقبلة من مسيرة نمو وتوسع الشركة. ويضيف انضمام الهاشمي لفريقنا رصيداً قوياً يساعدنا على تحقيق تطلعاتنا الطموحة بتبوء مكانة رائدة في السوق على صعيد الاستثمارات المربحة وعالية الجودة. وأتطلع إلى التعاون معه لتحقيق التميز وحفز مسار الابتكار والتطور الذي رسمناه للسنوات القادمة".

من جانبه قال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة "إشراق للاستثمار": "يشرفني أن أتولى دفة القيادة في شركة إشراق التي تلتزم بتوفير فرص استثنائية وعوائد تراكمية لمستثمريها. وأتطلع إلى التعاون بشكل وثيق مع رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة لرسم مسار نمو الشركة. وبفضل اتباعها نهجاً ثابتاً للتنويع، فإن الشركة مؤهلة تماماً للاستفادة من الفرص المجزية للاقتصاد الإقليمي المزدهر، وأنا واثق بقدرتنا على مواصلة تقديم الفرص المجزية لمساهمينا الكرام".

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