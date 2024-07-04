سيصبح قرار التعيين نافذاً اعتباراً من 1 أغسطس 2024

مع هذا المنصب، سيصبح جوهانسون عضواً في الفريق التنفيذي لشركة إريكسون، وسيقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي للشركة

أعلنت إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC)، اليوم عن تعيين باتريك جوهانسون رئيساً جديداً للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ونائباً أولاً لرئيس الشركة العالمي. وسيحل جوهانسون، الذي يشغل حالياً منصب رئيس قسم مراقبة أعمال البرمجيات والخدمات السحابية في إريكسون، مكان فادي فرعون الذي أعلن عن قراره مغادرة الشركة في مايو الماضي. وسيتولى جوهانسون مهام منصبه الجديد في 1 أغسطس 2024، وسيكون مقره في الرياض، المملكة العربية السعودية.

هذا ويتمتع باتريك جوهانسون بخبرة واسعة في مجالات التكنولوجيا والأعمال وقد خدم في مناطق سوق متعددة، حيث تنقل منذ انضمامه إلى إريكسون في عام 1997، بين السويد وكوريا والهند والنمسا والصين وفيتنام. وقد شغل عدة مناصب مهمة كرئيس عالمي للمبيعات والإدارة التجارية لشبكات منطقة الأعمال، ورئيس وحدة العملاء في كوريا بالإضافة إلى العديد من المناصب المالية والتجارية التنفيذية.

وفي تعليقه على هذا التعيين، قال بوريه إيكهولم، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إريكسون: "يتمتع باتريك بخبرة واسعة في مجال التكنولوجيا واستراتيجية اريكسون الخاصة بالأعمال، وهما عاملين رئيسيين في سياق مواصلة ضمان مكانتنا الرائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأنا سعيد للغاية بقبوله هذا التكليف وأتطلع قدماً إلى انضمامه إلى الفريق التنفيذي للشركة".

من جانبه، قال باتريك جوهانسون: "يشرفني جداً أن يتم تكليفي بهذا المنصب. تتمتع شركة إريكسون بمكانة رائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، إذ أن شبكات الاتصالات تعد الأساس الذي تنطلق منه عملية تطور و تحول الشركات والمجتمعات إلى الرقمنة. ونحن نتصدر بفخر هذه الصناعة من خلال توفير شبكات عالية الأداء وقابلة للبرمجة بالكامل. وأنا أتطلع بشدة إلى مقابلة عملاء إريكسون وشركائها في منطقة الشرق الأوسط و افريقيا، والعمل معاً و مع زملائي في المنطقة لتوفير أحدث التقنيات و الابتكارات ، سعيا دائما منا لتقديم قيمة متميزة لعملاء شركة اريكسون".

نبذة عن إريكسون:

توفر شبكات إريكسون عالية الأداء والقابلة للبرمجة، الاتصال لمليارات الأشخاص حول العالم يومياً. وكانت الشركة لما يقرب من 150 عاماً، رائدة في مجال ابتكار التكنولوجيا للاتصالات، كما أنها تقدم حلول الاتصالات المتنقلة والاتصال لمزودي الخدمات والشركات. وتساهم بالتعاون مع عملائها وشركائها، في جعل عالم الغد الرقمي حقيقة ملموسة. www.ericsson.com

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