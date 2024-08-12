أعلنت أومنيسيل، المزود الرائد لأنظمة إدارة الأدوية للمستشفيات والصيدليات حول العالم، بفخر عن تعيين فرانسوا فيردو كمدير عام جديد لأومنيسيل الدولية. يعكس هذا التعيين التزام أومنيسيل بتعزيز قيادتها العالمية ومواصلة مهمتها في تحسين الرعاية الصحية من خلال حلول التكنولوجيا المبتكرة.

فرانسوا فيردو، الذي انضم إلى أومنيسيل في أبريل 2021 كنائب رئيس للمبيعات الدولية، على استعداد لتوسيع نطاق قيادته. في منصبه الجديد، سيركز فرانسوا على تعزيز سمعة أومنيسيل في تقديم حلول تكنولوجية عالمية لتعزيز رعاية المرضى وتحسن عمليات الصيدليات.

صرح فرانسوا فيردو، نائب الرئيس والمدير العام لأومنيسيل الدولية: "أشعر بالفخر والثقة التي منحتني إياها قيادة أومنيسيل. نسعى إلى الشراكة مع أنظمة الرعاية الصحية ومقدميها لتحسين نموذج تقديم الرعاية الصيدلانية. هدفنا هو تمكين الصيادلة والممرضين ومقدمي الرعاية الصحية من أداء مهامهم بأفضل شكل عن طريق تقليل الأعباء الإدارية، مما يسمح لهم بالتركيز على رعاية المرضى."

تأتي قيادة فرانسوا في وقت حيوي لاعتماد التكنولوجيا في مجال الرعاية الصحية. سيقود الجهود لتوسيع انتشار حلول الأتمتة وإدارة الأدوية من أومنيسيل في الأسواق الدولية. تسهم الأتمتة في إحداث ثورة في الصناعة من خلال تحسين سير العمل في المستشفيات والصيدليات المجتمعية، مما يوفر الوقت للخدمات السريرية ويعزز سلامة المرضى.

وأضاف فرانسوا: "نحن نتطلع إلى مواصلة دعم المستشفيات والصيدليات المجتمعية حول العالم في أتمتة سير عملهم لضمان استفادتهم الكاملة من التكنولوجيا. في دول مجلس التعاون الخليجي، يواجه الصيادلة تحديات كبيرة بسبب تحملهم لمسؤوليات أكبر. حلولنا تساعدهم على التركيز على صحة ورفاهية المرضى حتى مع توسع أدوارهم."

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.omnicell.co.uk

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