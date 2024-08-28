المجلس يقدم إرشادات حول عدد من الخدمات للارتقاء بتجربة الطلاب التعليمية

الشخصية الرائدة في قطاع التعليم تتمتع بخبرة استراتيجية عالمية المستوى لإرساء أفضل الممارسات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة جيمس للتعليم عن تعيين أماندا سبيلمان، كبيرة مفتشي مكتب المعايير التعليمية وخدمات الأطفال والمهارات في المملكة المتحدة (أوفستد)، في منصب رئيسة المجلس الأكاديمي للمجموعة، والذي تم تشكيله مؤخراً.

وشغلت سبيلمان منصب كبيرة المفتشين في هيئة التفتيش الإنجليزية المستقلة للمدارس على مدى سبع سنوات حافلة من عام 2017 حتى عام 2023، وهي تتمتع بخبرة واسعة في جميع مجالات التعليم، مما يجعلها واحدة من أبرز الأخصائيين التربويين والخبراء الاستراتيجيين في مجال التدريس على مستوى العالم.

وتشرف سبيلمان من خلال منصبها الجديد في مجموعة جيمس للتعليم على المجلس الأكاديمي، الهيئة الاستشارية المعنية بتوفير الرقابة والمشورة والإرشاد، في ما يتعلق بالمعايير والأحكام ضمن شبكة مدارس المجموعة. ويحرص المجلس على أن يتبع المحتوى التعليمي الذي تقدمه المدارس وأساليب التعليم أفضل الممارسات العالمية المعتمدة، مما يعزز المكانة العالمية للمجموعة الرائدة في مجال إدارة المدارس الخاصة في جميع المراحل الدراسية.

وبهذه المناسبة، قالت أماندا سبيلمان، رئيسة المجلس الأكاديمي في مجموعة جيمس للتعليم: "يسعدني أن أتولى منصب رئيسة المجلس الأكاديمي في مجموعة جيمس للتعليم، وأن أعمل مع مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين على تعزيز جهودهم المتواصلة في تحسين مدارس المجموعة وتطويرها".

وخلال فترة عملها في أوفستد، أعادت سبيلمان صياغة مفهوم التفتيش، العنصر المهم في النظام الإنجليزي، للتأكيد على أهمية التعليم ونزاهة الأساليب التعليمية في إطار الحوار المهني البنّاء بين المفتشين والمؤسسات.

وشغلت سبيلمان في السابق منصب رئيسة مكتب تنظيم المؤهلات والامتحانات Ofqual، الهيئة التنظيمية الإنجليزية للمؤهلات والتقييمات، حيث أشرفت على برنامج كامل من الإصلاحات الناجحة لشهادات التعليم قبل الجامعي والشهادة العامة للتعليم الثانوي. وهي تعمل حالياً كمستشارة في مشاريع التعليم والتنظيم في المملكة المتحدة وعلى الصعيد الدولي، كما أنها مشرفة في متحف فيكتوريا وألبرت في المملكة المتحدة.

ومن جانبه، قال صني فاركي، رئيس مجلس إدارة مجموعة جيمس جلوبال ومؤسس مؤسسة فاركي ومجموعة جيمس للتعليم: "يسرنا انضمام أماندا سبيلمان إلى مجموعة جيمس للتعليم. نحن نثق بقدرتها على الارتقاء بمدارسنا إلى آفاق جديدة بفضل خبرتها ومهاراتها وإمكاناتها القيادية الفريدة في مجال التعليم".

وأضاف: "إن مجلسنا الأكاديمي هو هيئة جديدة تضم خبراء عالميين في مختلف مجالات التعليم المدرسي، ويعزز حضور أماندا على رأسه مكانة جيمس للتعليم في طليعة الابتكار والتميز، اللذين لطالما تميزت بهما مدارسنا التي قدمت خدماتها على مدى 65 عاماً لأجيالٍ من الطلبة في دولة الإمارات وخارجها".

ويلعب المجلس الأكاديمي دوراً أساسياً في مراقبة ومراجعة تأثير السياسات والممارسات التعليمية في جميع مدارس جيمس للتعليم، ويشمل نطاقه مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك المناهج والمؤهلات، والتقييم، والتقنيات التعليمية، وعمليات الدمج، إلى جانب الابتكار، فضلاً عن ضمان الجودة والتدريس والتعلم، والرفاهية.

ويتألف المجلس من أعضاء رئيسيين من مختلف مدارس مجموعة جيمس للتعليم يمثلون مجالات تكنولوجيا التعليم وجودة الحياة والتقييم والمناهج الدراسية وطرق التدريس وخدمات الأطفال، ومن جميع المراحل المدرسية بما فيها المرحلة التأسيسية للسنوات المبكرة والمراحل الابتدائية والثانوية وما بعد سن الـ 16.

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