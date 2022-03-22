دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أمانة كابيتال، منصة الوساطة المالية المتخصصة بالتداول الإلكتروني والرائدة على مستوى المنطقة، عن تعيين ماني ساهوتا رئيساً لوحدة تقنية المعلومات في الشركة. ويأتي هذا القرار في إطار مسار التحول الرقمي الذي تتبناه أمانة كابيتال، والذي يشمل توظيف أفضل الكفاءات بهدف تطوير منظومة مترابطة من فرق العمل التي تمتلك قدرات فائقة وخبرات رائدة من المستوى العالمي، عبر جميع عمليات ووحدات وأقسام العلامة التجارية.

وسيتولى ماني مهام تعزيز الحضور الرقمي لـ"أمانة كابيتال" عبر توجيه أهداف وخدمات تطبيقات الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية الداخلية، لدعم عمليات التطور الرقمي للعلامة عبر المنطقة.

وقال محمد رسول، الرئيس التنفيذي لشركة أمانة: "يسعدنا انضمام ماني ساهوتا إلى عائلة "أمانة كابيتال"، في وقت يشهد مسارنا التحولي تبني نهجاً متسارعاً على نحو متزايد. ونحن على ثقة من أن خبرته الواسعة ستضيف قيمة كبيرة للعلامة التجارية خلال المرحلة القادمة، بينما نواصل المضي قدماً في خططنا الهادفة لتعزيز النمو والتحول الرقمي عبر عملياتنا وتوثيق علاقاتنا مع العملاء على النحو الأمثل".

وسيضيف ماني ساهوتا إلى أمانة كابيتال أكثر من 20 عاماً من الخبرة مع سجل حافل من النجاحات في مجال الأنشطة التجارية والتداول. ويتمتع ساهوتا بخبرات واسعة في مجال أدوات التداول عبر الإنترنت منذ العام 2009، حيث شغل منصب رئيس الحلول المؤسسية لوحدة الأعمال في شركة GFT Markets، ليشغل بعد ذلك منصب نائب الرئيس للاستراتيجيات المؤسسية في شركة Gain Capital، حيث أشرف هناك على عمليات نمو وحدة الأعمال وخدمات الدعم في الشركة.

وشغل ماني خلال مسيرته مجموعة من المناصب الإدارية العليا في مجموعةCME كرئيس لحلول العملاء، حيث عمل مع الفريق المختص بعمليات تطوير وتوفير منتجات OTC المتوافقة مع المعايير المعتمدة مركزياً. وانضم ماني إلى أمانة كابيتال، بعد توليه منصب وحدة أعمال التكنولوجيا في مجموعة تريد تك، حيث كان أحد المشرفين على عمليات تطوير منصة TradeTech Alpha عام 2015، وشملت مسؤولياته في إطار هذا المنصب، جميع مجالات التكنولوجيا، بدءاً من عمليات التطوير إلى توفير الحلول وخدمات الدعم.

وبدوره قال ماني ساهوتا: "يسعدني الانضمام إلى "أمانة كابيتال" بالتزامن مع التحولات الاستثنائية والمحورية التي يشهدها المسار التطوري للعلامة. وأتطلع إلى تحقيق أهدافي المتمثلة في الارتقاء بقيمة خدمات الشركة إلى المستوى التالي وتوفير أفضل التجارب الرائدة على مستوى القطاع عالمياً لجميع العملاء".

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نبذة عن أمانة كابيتال

أمانة كابيتال هي شركة وساطة مالية متخصصة بالتداول الإلكتروني، تعمل على تزويد عملائها حول العالم بوصولٍ مباشر إلى الأسواق المالية العالمية، وتقدم خدماتها للعملاء في أكثر من 70 دولة في جميع أنحاء العالم مع شبكة مكاتب في كل من دبي ولندن وليماسول وبيروت.

و"أمانة" شركة مرخصة ومنظّمة في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، وفي المملكة المتحدة من قبل هيئة الرقابة المالية (FCA)، وفي أوروبا من قبل هيئة الأوراق المالية القبرصية (CYSEC)، وفي لبنان من قبل هيئة الأسواق المالية (CMA)، وفي ماليزيا من قبل سلطة لابوان للخدمات المالية (LFSA)، وفي موريشيوس من قبل لجنة الخدمات المالية (FSC).