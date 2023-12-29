دبي: عينت شركة أمانات القابضة ش.م.ع (أمانات” أو “الشركة“)، الشركة الاستثمارية الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم والمدرجة في سوق دبي المالي، الدكتور شمشير فاياليل رئيساً جديداً لمجلس الإدارة، ويأتي هذا التعيين كجزء من التزام أمانات بالقيادة الاستراتيجية والابتكار في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم سريعا التطور.

وسيحل الدكتور شمشير مكان حمد عبد الله الشامسي كرئيس لمجلس الإدارة، حيث تم اتخاذ القرار في اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023 ، كما عينت الشركة السيد عبدالله محمد حسن محمد الحوسنى نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

ويتمتع الدكتور شمشير، الذي يعد أكبر مساهم فردي في أمانات، بخبرة كبيرة ومن المتوقع أن تساهم رؤيته الاستراتيجية في استمرار نمو أمانات ونجاحها، وسيجلب الدكتور شمشير ثروة من الخبرة إلى منصبه الجديد كرئيس مجلس الإدارة الجديد، وباعتباره رجل أعمالٍ مشهور في مجال الرعاية الصحية وقائدًا صاحب رؤية، فقد لعب دورًا محوريًا في تشكيل مشهد خدمات الرعاية الصحية والتعليم في المنطقة، ويعد الدكتور شمشير هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، إحدى أكبر شركات تقديم خدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن خلال منصبه كرئيسٍ لمجلس الإدارة، سيقود الدكتور شمشير مجلس الإدارة ويدعم فريق الإدارة في تحديد الأولويات الإستراتيجية، والإشراف على حوكمة الشركات، وقيادة المبادرات التي تتماشى مع مهمة أمانات لخلق قيمة وإحداث تأثير إيجابي على المساهمين والشركاء والمرضى والطلاب في المجتمعات التي تخدمها.

وتعليقًا على تعيينه، أعرب الدكتور شمشير فاياليل عن حماسه قائلاً: "يشرفني أن أتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة أمانات القابضة، حيث تتمتع الشركة بسجل حافل من الاستثمارات في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، وأنا أتطلع إلى العمل مع مجلس الإدارة وفريق الإدارة للبناء على هذه النجاحات والاستفادة من الفرص الجديدة في الأسواق الديناميكية التي نعمل فيها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. "

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نبذة عن أمانات القابضة ش.م.ع:

شركة أمانات القابضة ش.م.ع هي أكبر الشركات المتكاملة العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم على الساحة الإقليمية بإجمالي رأسمال مدفوع يبلغ 2.5 مليار درهم. وتعمل الشركة المدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2014 على تأسيس والاستحواذ على الشركات العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم ودمجها بنموذج اعمالها، إلى جانب تطوير وإدارة وتشغيل هذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. وتشمل محفظة أمانات للرعاية الصحية مركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل (CMRC)، وهو مركز متخصص في تقديم خدمات إعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد، وتمتد فروعه إلى مدن أبوظبي والعين بدولة الإمارات، ومدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى شركة سكون العالمية القابضة (سكون)، الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الممتدة والمتخصصة والحادة وما بعد الإصابات الحادة وخدمات الرعاية الطبية المنزلية، وتقع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك المستشفى الملكي التخصصي، وهو مستشفى يقدم باقة متكاملة من الخدمات وفقًا لأرقى المستويات العالمية، والتي تشمل خدمات الرعاية الصحية للنساء والأطفال ويقع في مملكة البحرين. وشركة “تنمية الإنسان” الرائدة قي تقديم خدمات الرعاية والتعليم الخاصة بالمملكة العربية الصحية، حيث تنفرد بتقديم باقة من أفضل الخدمات التعليمية والرعاية الطبية وإعادة التأهيل لأصحاب الهمم. ويأتي ذلك إلى جانب الأصول العقارية لمركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل (CMRC) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل محفظة أمانات بقطاع التعليم شركة نما القابضة، وهي الشركة الرائدة في مجال التعليم العالي، وجامعة ميديلسكس دبي، والتي تمثل أول حرم جامعي خارج مدينة لندن لجامعة ميديلسكس التي تعد من أشهر الجامعات العالمية. وتمتلك أمانات أيضًا حصة صغيرة في “بيجين” وهي شركة تعليمية مقرها الولايات المتحدة، إلى جانب الأصول العقارية لمدرسة “نورث لندن كوليجييت”(NLCS) في دبي بالإمارات العربية المتحدة.