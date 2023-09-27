دبي | أعلنت شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("أمانات" أو "الشركة")، الشركة الاستثمارية الرائدة في مجال الرعاية الصحية والتعليم، اليوم عن تعيين الدكتور هاوارد بودولسكي رئيساً تنفيذياً لمركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل. ويتمتع الدكتور هاوارد بخبرة تزيد على 25 عاماً في قطاع الرعاية الصحية المتمثلة في الإدارة التنفيذية لمراكز الرعاية الصحية وأنظمتها.

وبهذه المناسبة صرّح السيد حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة أمانات القابضة قائلاً: "يسعدنا تعيين الدكتور هاوارد رئيساً تنفيذياً لمركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل، ويعتبر الدكتور هاوارد من أحد أفضل الكفاءات الإدارية في مجال الرعاية طويلة الأمد في الدولة، حيث أنه متمرّس ويتمتع بعقود من الخبرة، سواء عبر السنوات التسع السابقة التي قضاها في مركز كامبريدج أو من خلال منصبه التنفيذي السابق في شركة صحة، وسيكون له دوراً فعّال في تنفيذ استراتيجية النمو الطموحة لمركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل، حيث سيساهم أيضاً في دفع استراتيجية خلق مزيد من القيمة لشركة أمانات، بما في ذلك هدف الشركة المتمثل في توفير 1000 سرير إقليمياً خلال ثلاث سنوات."

من جانبه، صرّح الدكتور هاوارد بودولسكي الرئيس التنفيذي لمركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل قائلاً:

"يعد مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل أكبر مزود لرعاية حالات ما بعد الإصابات الحادة في دول مجلس التعاون الخليجي متضمناً نحو 400 سرير، ويشرفني أن أعود مرة أخرى إلى الشركة لقيادتها خلال المرحلة التالية من النمو، وسينصب تركيزي على مواصلة تطوير أعمالنا في قطاع الرعاية طويلة الأمد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث أننا نعمل على التوسع من خلال إضافة نحو 300 سرير جديد لزيادة قدرتنا على المساهمة في معالجة الفجوة المقدرة بـ 17000 سرير. وقد أعلنا مؤخراً عن شراكة مع مدى الدولية القابضة للتعاون في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية التي ستساهم في الوصول لأهدافنا الاستراتيجية."

وكان الدكتور هاوارد بودولسكي قد شغل سابقاً منصب رئيس الموظفين في شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، وكذلك نائب رئيس الرعاية الطبية لشركات التأمين على الحياة الأمريكية، وهي شركة تابعة لشركة ايه أي جي. وبصفته رائداً في مجال الرعاية الصحية، قام الدكتور هاوارد بتطوير أول شركة للرعاية الصحية المسؤولة، كما تولى منصب الرئيس الطبي للشركة ورئيساً للجودة للعديد من منظمات الرعاية الصحية الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية.

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نبذة عن شركة أمانات القابضة

شركة أمانات القابضة ش.م.ع هي أكبر الشركات المتكاملة العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم على الساحة الإقليمية بإجمالي رأسمال مدفوع يبلغ 2.5 مليار درهم. وتعمل الشركة المدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2014 على تأسيس والاستحواذ على الشركات العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم ودمجها بنموذج أعمالها، إلى جانب تطوير وإدارة وتشغيل هذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وتشمل محفظة أمانات للرعاية الصحية "مركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل" (CMRC)، وهو ممزود رائد في تقديم خدمات إعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى "شركة سكون العالمية القابضة" (سكون)، الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الممتدة والمتخصصة وما بعد الإصابات الحادة وخدمات الرعاية الطبية المنزلية، وتقع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك "المستشفى الملكي التخصصي"، وهي مستشفى تقدم باقة متكاملة من الخدمات وفقاً لأرقى المستويات العالمية وتقع في مملكة البحرين. ويأتي ذلك إلى جانب الأصول العقارية التابعة "لمركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل" (CMRC) في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل محفظة أمانات بقطاع التعليم شركة "نما القابضة"، وهي الشركة الرائدة في مجال التعليم العالي في الإمارات العربية المتحدة، و"جامعة ميديلسكس دبي"، والتي تمثل أول حرم جامعي خارج مدينة لندن لجامعة ميديلسكس التي تعد من أشهر الجامعات العالمية. و"شركة تنمية الإنسان" الرائدة قي تقديم خدمات الرعاية والتعليم الخاصة بالمملكة العربية السعودية، حيث تنفرد بتقديم باقة من أفضل الخدمات التعليمية والرعاية الطبية وإعادة التأهيل لأصحاب الهمم. وتمتلك أمانات أيضًا حصة صغيرة في "بيجين" وهي شركة تعليمية مقرها الولايات المتحدة، إلى جانب الأصول العقارية "لمدرسة نورث لندن كوليجييت"(NLCS) في دبي بالإمارات العربية المتحدة.