أعلنت أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، وهي خدمة لإدارة ومعالجة عمليات الدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعيين منى السمين في منصب رئيس الاستراتيجية والنمو في المملكة العربية السعودية، حيث ستكون مسؤولة عن وضع استراتيجيات الشركة وتنمية الأعمال في المملكة.

وعلق بيتر جورج، المدير الإداري لأمازون لخدمات الدفع الإلكتروني: "يسعدنا أن نرحب بمنى في فريقنا. في هذا الدور المهم، ستقود منى أعمال أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني في المملكة العربية السعودية خلال فترة التوسع الطموح القادمة في البلاد، مما يتيح رقمنة الأعمال في جميع قطاعات الاقتصاد من خلال تقديم تجربة مدفوعات رقمية سريعة وآمنة وسلسة. أتطلع إلى رؤية منى تقود الفصل التالي من النمو في المملكة العربية السعودية."

تتميّز منى بحرفية عالية وخبرة واسعة في مجال تحويل الأعمال وأنظمة الدفع في دول الخليج. واكتسبت منى خبرتها من مسيرتها المهنية حيث كانت مسؤولة عن المبادرات الأساسية وتطوير الأسواق لخدمات وأنظمة الدفع في البنك المركزي السعودي، وفي منصبها كمدير تطوير الأعمال في شركة المدفوعات الخليجية (جي بي سي)، حيث تولّت منى مهمّة إنشاء بنية تحتية إقليمية للدفع.

تضمّ حالياً أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني فريقاً مكوناً من 15 موظفاً في المملكة العربية السعودية لخدمة أكثر من 1,700 تاجر وشريك في المملكة لتقديم تجربة دفع رقمية سلسة وآمنة وسريعة لعملائهم.

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