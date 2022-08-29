الشركة تواصل تطوير القدرات المهنية وصقل المهارات لتعزيز حضور المرأة في مختلف المناصب

الخطوة الرائدة تؤكد التزام أمازون باستراتيجية توطين الوظائف في الإمارات

وتعزيز التنوع والشمولية في بيئة العمل

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت أمازون عن تعيين مجموعة من المواطنين الإماراتيين وتعزيز مشاركتهم في فريق عمل الشركة، مع حضور قوي للسيدات المواطنات في العديد من المناصب القيادية، ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع اقتراب الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، وبما يتوافق مع استراتيجية توطين الوظائف في دولة الإمارات الهادفة إلى بناء قدرات الكفاءات الوطنيه ودعم المسيرة المهنية الملهمة للنساء. كما تندرج خطوة أمازون ضمن الالتزام الثابت للشركة بتعزيز الشمولية والتنوع في بيئة العمل، ولتسهم في تحقيق هدفها بترسيخ مكانتها كأفضل جهة توظيف في العالم.

وتواصل أمازون الاستثمار في الكفاءات الإماراتية واستقطاب الكوادر الواعدة من خلال صقل مهارات فريق العمل، وتمكينها من الارتقاء بمستواها الوظيفي، في واحد من القطاعات الأسرع نمواً في المنطقة. وقد تم تعيين الموظفين الجدد من المواطنين الإماراتيين في العديد من المناصب في مختلف أقسام الشركة بما فيها القسم المالي، والموارد البشرية، والإقامة والجوازات، والدائرة القانونية، والإدارة، والعمليات، والتجزئة، والتسويق.

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نشعر بكثير من الامتنان للإقامة في دولة الإمارات التي تشهد طرح الكثير من المبادرات الوطنية والمؤسسية والتي تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي طويل الأمد في المجتمع. ونؤمن في أمازون بأهمية الشمولية والتنوع في بيئة العمل، والذي يسهم في تعزيز تجربة الموظفين وتحقيق مزيد من الابتكار لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا. وسنواصل تسخير مواردنا وتقنياتنا المتقدمة لدعم نجاح القيادات النسائية المُلهمة في الإمارات. ونتطلع إلى المشاركة معاً في صناعة مستقبل مشرق مليء بالإنجازات."

من جانبها قالت نوف السيد، مديرة المتجر الإلكتروني في أمازون، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : "تضم أمازون العديد من المناصب الوظيفية المتنوعة وهو ما أثار اهتمامي، وأنصح السيدات المواطنات بالانضمام إلى فريق العمل في أمازون والاستفادة من الفرص المتاحة على نطاق واسع في الشركة. وتغمرني مشاعر الفخر بتمثيل المرأة الإماراتية في هذا القطاع النشط وسريع النمو. وأشكر الإمارات العربية المتحدة على قيادة هذه الرؤية لضمان تنمية وتطوير مهاراتنا ومواهبنا. أتطلع إلى بدء الخطوة التالية في مسيرتي المهنية واستكشاف المزيد من الفرص الرائعة التي توفرها أمازون ".

وأضافت ساره الصوالحي محللة مالية في أمازون، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : "فخورة بالانضمام إلى فريق العمل في أمازون التي تحرص على إرساء مكانتها كأفضل جهة توظيف في العالم، من خلال توفير بيئة عمل أكثر أماناً وتنوعاً وإنتاجية. وتواصل دولة الإمارات النمو وتحقيق التقدم على العديد من المستويات سعياً إلى دعم المرأة وتمكينها. وأشعر بالامتنان لإتاحة الفرصة لي للعمل في شركة عالمية توفر للموظفين المرونة الكافية وفرص الارتقاء الوظيفي وظروف عمل رائعة، وأشجع أي سيدة تسعى إلى وظيفة تلبي طموحها، بالانضمام إلى أمازون التي تتيح آفاقاً واسعة للنمو واستكشاف مزيد من الفرص التي تسهم في تعزيز مسيرتها المهنية ونجاحها."

وتتمتع أمازون بحضور قوي في الإمارات من خلال مزيج من التقنيات المبتكرة، وخدمات النقل المحسّنة، وكفاءة الموظفين، والتعاون الوثيق مع الشركاء. وقد افتتحت أمازون في شهر يوليو من العام الجاري أكبر محطة توصيل في أبوظبي، والتي توفر تقنيات توصيل متقدمة في عمليات "خدمات التوصيل" في العاصمة أبوظبي، لتشمل عمليات توصيل سهلة ومريحة في نفس اليوم وخلال يوم واحد، وذلك من خلال شبكة متينة من المستودعات ، وثماني محطات توصيل، وشبكة من شركاء خدمة التوصيل في جميع أنحاء الإمارات. وتواصل أمازون بناء وتوسيع نطاق عملياتها في دولة الإمارات، مع التركيز على سلامة ورعاية الموظفين والتقدم المهني لفريق العمل.

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