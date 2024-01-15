أعلنت شركة "ألستوم" اليوم عن تعيين داليا المثنّى في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي الجديد للشركة في منطقة الخليج العربي (دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر وعُمان والكويت والبحرين).

تملك داليا المثنّى سجلًا حافلًا بالنجاحات والإنجازات التي ترتكز أولًا وأخيرًا على العملاء في منطقة الخليج، حيث شغلت منصب رئيس شركة "جنرال إلكتريك" في دولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس العالمي للاستراتيجية والعمليات في أسواق "جنرال إلكتريك" العالمية، فضلًا عن منصبها السابق كالرئيس والمدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك" في منطقة الخليج. أما على الصعيد الأكاديمي، فهي حائزة على شهادة دكتوراه من جامعة "إمبريال كوليدج لندن" وشهادة ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في دبي.

وفي معرض تعليقه على هذا التعيين، قال أندرو ديليون، رئيس شركة "ألستوم" في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "نثق تمامًا بأنّ انضمام داليا المثنّى إلى فريق عمل "ألستوم" يسهم في ترسيخ مكانة الشركة في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز دورها ضمن قطاع التنقّل الحيوي. وسوف تلعب داليا دورًا محوريًا في ظلّ سعينا الدؤوب لدعم المساعي العالمية الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون وتحقيق الحياد المناخي. وإننا نتطلّع إلى اغتنام الفرص المتاحة اليوم لتحقيق المزيد من النمو، لا سيّما في مجالات تعزيز البنية التحتية ودعم التحوّل الرقمي وابتكار الحلول الفعّالة والمستدامة لقطاع التنقّل."

وبحكم منصبها الجديد في "ألستوم"، ستضطلع داليا المثنّى بدور محوري في دفع عجلة النمو في الشركة وتعزيز علاقاتها بأصحاب المصلحة الرئيسيين في المنطقة.

ومن جانبها، قالت داليا المثنّى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ألستوم" في منطقة الخليج العربي: "يسرّني جداً الانضمام إلى شركة "ألستوم" وقيادة فريق حيوي متخصّص في ابتكار الحلول الفعّالة والمستدامة لقطاع التنقّل. وانطلاقًا من الدور المحوري الذي تلعبه "ألستوم" منذ تأسيسها في نمو قطاع النقل بالسكك الحديدية في المنطقة، أشعر بفخر كبير لمساهمتي اليوم في الحفاظ على ما حققته هذه الشركة من إنجازات ودعم مسيرة نموّها المستقبلي. وإننا نؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة تحقيق أثر إيجابي ملحوظ وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية على نطاق واسع، بما يعزّز قدرة "ألستوم" على مواصلة الاضطلاع بدور محوري في التنمية المستدامة خلال السنوات المقبلة."

الجدير بالذّكر أنّ "ألستوم"، الشركة العالمية الرائدة في مجال التنقّل وخدمات النقل بالسكك الحديدية، تملك عمليات قائمة منذ سنوات في قطر ودولة الإمارات. وقد نجحت هذه الشركة في تنفيذ عدد من أبرز المشاريع على مستوى المنطقة، يُذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مشروع "ترام دبي" الذي تمّ افتتاحه في نوفمبر 2014، وهو أول شبكة ترام متكاملة في منطقة الشرق الأوسط وأول خطّ خالٍ من الكابلات بنسبة 100% في العالم. وبالإضافة إلى ذلك، قدّمت "ألستوم" شبكة السكك الحديدية الكاملة في "مسار مترو دبي 2020"، وهو أسرع مشروع لإنشاء مترو جاهز للاستخدام في العالم، وذلك إلى جانب إنشاء أول ترام في مدينة لوسيل القطرية، وهو أكبر مشروع لإنشاء أضخم شبكة ترام في منطقة الخليج.

"ألستوم" (Alstom™) هي علامة تجارية مسجّلة لدى مجموعة "ألستوم".

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