دبي، الإمارات العربية المتحدة، 9 ديسمبر 2024 – أعلنت ألتيريكس، منصة الذكاء الاصطناعي العالمية الرائدة لتحليلات المؤسسات، والمدعومة بنخبة من شركات الأسهم العالمية الخاصة وعلى رأسها "مجموعة كليرليك كابيتاك" و "إنسايت بارتنرز"، اليوم عن تعيين آندي ماكميلان بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة. في منصبه الجديد، سيقود آندي ماكميلان ألتيريكس إلى الأمام ويعزز من قدراتها في تمكين المؤسسات من تحويل بياناتها إلى رؤى مستنيرة لتحقيق أفضل النتائج.

بهذه المناسبة، صرح براشانت مهروترا، أحد الشركاء في كليرليك، قائلاً: "تتواءم خبرات وقدرات آندي ونجاحه في مناصبه القيادية السابقة مع رؤيتنا الاستثمارية. آندي ضيلع بتسخير الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة الابتكار في المنتجات على نطاق واسع وتطوير فرق تتميز بأداء عال في الشركات المتخصصة ببرمجيات المؤسسات، وكلنا ثقة أن قيادته ستساعد في دفع ألتيريكس إلى آفاق جديدة. نتطلع بحماس إلى العمل والشراكة مع آندي وبقية الفريق لدعم إمكانيات ألتيريكس في تقديم منتجات وحلول جديدة وتعزيز القيمة للعملاء مع الاستمرار في الارتقاء بمنصة التحليلات السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي."

كما أعرب ديفين باريك، المدير الإداري في إنسايت بارتنرز، عن سعادته بهذا التعيين قائلاً: "يسعد فريق ألتيريكس الترحيب بآندي كرئيس تنفيذي للشركة. يتمتع آندي بثروة لا تُقدّر بثمن من الخبرات، ونهج قيادي متعاطف، ومعرفة عميقة بمجال برمجيات المؤسسات، مما سيمهد لنا طريقاً جديداً للنجاح. نتطلع بحماس لدعم آندي ولرؤية إنجازاته القادمة في ألتيريكس."

مع أكثر من 20 عام من الخبرة القيادية في مجال التكنولوجيا، ينضم ماكميلان إلى ألتيريكس من “UserTesting”، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي. كما عمل بمنصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة “Act-On” للبرمجيات، مما ساعد في تحويل محفظة منتجات الشركة. علاوة على ذلك، شغل آندي سابقاً العديد من المناصب في “Salesforce”، بما في ذلك قيادة قسم “Data.com”، وشغل أدواراً قيادية في تعزيز منتجات أوراكل و “Stellent”.

تغطي أهم أولويات آندي ماكميلان في منصبه الجديد طيفاً من المسؤوليات على رأسها تسريع الابتكار على منصة ألتيريكس الرئيسية، ودعم تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي. كما يلتزم بتوثيق علاقات الشركة مع عملائها والارتقاء بثقافة ألتيريكس المميزة التي أنشأت مجتمعاً قوياً يضم أكثر من 600,000 عضو.

من جهته، صرّح ماكميلان: "تعتمد الشركات الرائدة عالمياً على الركائز الأساسية لثقافتها المؤسسية والتركيز على العملاء. يسعدني الانضمام إلى شركة تتبع في صميمها هذ النهج في التفكير والعمل. بالتعاون مع فريق ألتيريكس، سنقود الشركة إلى مرحلتها التالية من النمو وابتكار المنتجات لدعم عملائنا ومساعدتهم على النجاح والازدهار في رحلة التحليلات الخاصة بهم."

عن ألتيريكس

من خلال منصة الذكاء الاصطناعي لتحليلات المؤسسات، تعمل ألتيريكس على تعزيز الرؤى المستنيرة لتنفيذ عمليات الشركات. باستخدام ألتيريكس، يمكن للمؤسسات اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً على منصة آمنة تعمل في البيئات المحلية والمختلطة والسحابية. يعتمد أكثر من 8,000 عميل على مستوى العالم على ألتيريكس لأتمتة التحليلات لتحسين الأداء والإيرادات وإدارة التكاليف وتخفيف المخاطر عبر مؤسساتهم.

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عن كليرليك

تأسست "كليرليك" في عام 2006 وهي شركة استحواذ استثمارية تدير أعمالها عبر منظومة الأسهم الخاصة والائتمان وغيرها من الاستراتيجيات. تعتمد الشركة نهجاً يركز على القطاع مما يمكنها من عقد شراكات مع فرق إدارة متمرسة وذلك من خلال توفير رأس مال طويل الأجل للشركات الطموحة الراغبة بالاستفادة من نهج تحسين العمليات الخاص بشركة كليرليك. ضمن القطاعات الأساسية التي تستهدفها الشركة: التكنولوجيا والصناعات والاستهلاك. تمتلك كليرليك حالياً أكثر من 85 مليار دولار من الأصول قيد الإدارة، وقاد كبار مديري الاستثمار في الشركة أو شاركوا في قيادة أكثر من 400 استثمار. يقع المقر الرئيسي للشركة في سانتا مونيكا، كاليفورنيا، ولها شركات تابعة في دالاس، تكساس، ولندن، المملكة المتحدة، ودبلن، أيرلندا، وسنغافورة، والعاصمة الإماراتية أبوظبي.

عن إنسايت بارتنرز

إنسايت بارتنرز شركة استثمار عالمية في مجال البرمجيات تتعاون مع شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا والبرمجيات والإنترنت والشركات ذات النمو السريع التي تقود التغيير التحويلي في صناعاتها. اعتباراً من 30 يونيو 2023، تمتلك إنسايت بارتنرز أكثر من 80 مليار دولار أمريكي من الأصول التنظيمية قيد الإدارة. استثمرت الشركة في أكثر من 800 شركة حول العالم وحققت أكثر من 55 شركة من محفظتها اكتتاباً عاماً أولياً. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة نيويورك، ولديها مكاتب في لندن وتل أبيب ومنطقة الخليج. تتمثل مهمة إنسايت في العثور على المدراء التنفيذيين ذوي الرؤية وتمويلهم والعمل معهم بنجاح، وتزويدهم بخبرة عملية في مجال البرمجيات مصممة خصيصاً لهم لتعزيز نموهم، من استثمارهم الأول إلى الاكتتاب العام الأولي. للمزيد من المعلومات حول إنسايت واستثماراتها، الرجاء زيارة insightpartners.com أو متابعتنا على منصة X: @insightpartners.

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