المدير التنفيذي السابق لشركتي "كونغا" و "سيلز فورس" ينضم إلى ألتيريكس لدفع تحول الشركات ونموها في أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا عبر تمكين الجميع من الوصول إلى التحليلات

دبي ، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة ألتيريكس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز AYX) اليوم عن تعيين جيسون يانيكي بمنصب نائب رئيس أول لقارة أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. سيقدم يانيكي تقاريره مباشرة لبولا هانسن، رئيس ألتيريكس ورئيس الإيرادات، كما سيقود استراتيجية أعمال ألتيريكس وأنشطتها التجارية وعملياتها في المنطقة. هذا وتتطلع ألتيريكس إلى الدور الحاسم الذي سيتولاه يانيكي في قيادة المرحلة التالية من نمو الشركة وتسريع وجودها في السحابة حيث تعزز ألتيركس مكانتها كشركة رائدة في أتمتة التحليلات.

وبهذه المناسبة، علّقت بولا هانسن، قائلة: "لقد أصبح اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى حيث تواصل الشركات جهودها نحو التحول الرقمي لتحقق الازدهار والنجاح في هذا العصر الرقمي. وبصفته قائد مبيعات متمرس وناجح ولديه فهم عميق لسوق برمجيات الشركات، ستعزز قيادة جيسون يانيكي من مكانتنا في المنطقة، مما يتيح لعدد أكبر من الشركات وضع أتمتة التحليلات في أيدي المستخدمين بغض النظر عن مستوى مهاراتهم."

يتمتع يانيكي بأكثر من عقدين من الخبرة في بناء وقيادة فرق عالية الأداء تتمحور أعمالها حول العملاء عبر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكتين، كما أنه خبير مبيعات مخضرم في "البرمجيات كخدمة" (SaaS) في بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم. ينضم يانيكي إلى ألتيريكس قادماً من "كونغا" حيث كان مسؤولاً عن تطوير المبادرات التي تركز على العملاء والشركاء والتحالفات الناجحة، مما أدى إلى نمو الإيرادات الجديدة والمتكررة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. قبل كونغا، شغل يانيكي منصب نائب الرئيس الإقليمي للمبيعات في سيلز فورس (Salesforce).

ومن جهته، عبر جيسون يانيكي عن سعادته بالانضمام إلى ألتيريكس قائلاً: "هذا هو الوقت المثالي للانضمام إلى الشركة، خاصة في أعقاب الإطلاق الأخير لسحابة ألتيريكس التحليلية والاستثمار في برنامج شركاء جديد وموسّع. نظراً لأن الشركات تسعى جاهدة للانتقال من جمع البيانات إلى تكوين رؤى حقيقية، تساعد ألتيريكس العملاء على استخراج القيمة من كميات البيانات الهائلة التي يجمعونها. إنني في غاية الحماس والسعادة لقيادة فريق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومساعدة عملائتل في جميع أنحاء المنطقة على إطلاق العنان لقوة البيانات بسهولة باستخدام منصة ألتيريكس الرائدة لأتمتة التحليلات."

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تجمع ألتريكس، شركة أتمتة العمليات التحليلية الرائدة، بين التحليلات وعلوم البيانات وأتمتة العمليات التجارية على منصة واحدة شاملة لتسريع التحول الرقمي. تعتمد الشركات من جميع الأحجام وفي جميع أنحاء العالم على منصة ألتيريكس لأتمتة العمليات وتقديم أعلى النتائج وتعزيز وتحسين مهارات القوى العاملة الحديثة بشكل سريع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.alteryx.com

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