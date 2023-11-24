أعلنت شركة "لايك ديجيتال وشركائها"، الوكالة الحائزة على الجوائز في مجال التحول الرقمي والتي تحظى بتواجد على مستوى عالمي، رسميًا عن تعيين شيريدان مودلي في منصب نائب الرئيس الأول للتكنولوجيا.

بفضل خبرته الواسعة في مجال التحول الرقمي، سيقود شيريدان جهود تشكيل وتنفيذ استراتيجية التكنولوجيا لشركة "لايك ديجيتال وشركائها"، كما سُيعدُ شيريدان إضافة قيمة للشركة لما يتمتع به من رؤية استراتيجية وخبرة عملية، مستفيدًا من تجاربه في مجال التحول الرقمي المعقد، ويقدم استشارات حول الحلول التقنية المتقدمة، ويعزز فرق العمل عالية الأداء.

حيث سيتولى شيريدان مجموعة من المهام في إطار دوره في شركة "لايك ديجيتال وشركائها"، يبدأ بصياغة إستراتيجية التكنولوجيا الشاملة وتوجيه العملاء حول أفضل منصات التكنولوجيا، بالإضافة إلى إعداد خارطة طريق للمشروع بشكل تعاوني باستخدام نهج قابل للتكييف. وبالإضافة إلى ذلك، يتحمل مسؤولية بناء شبكة شركاء قوية، وضمان حوكمة دقيقة لتسليم الخدمات للعملاء، مع التركيز على تعزيز التعاون السلس مع الفريق التجاري طوال دورة المبيعات.

كما يتمتع شيريدان بمسار مهني متميز، تميز بأدوار بارزة في المشهد التكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشغل منصب الرئيس التنفيذي للمعلومات والتكنولوجيا في شركة "مسافي"، حيث أسهم بشكل حاسم في توجيه مبادرات التكنولوجيا. أما في مجموعة "شلهوب"، فقد كان جزءًا من فريق القيادة التقنية، وقام بأدوار مهمة في تحسين وتحويل تكنولوجيا المعلومات. بدأت رحلته المهنية كمهندس في شركة إريكسون، حيث خدم مجموعة متنوعة من العملاء في جميع أنحاء أفريقيا، قبل أن ينضم إلى شركة الاستشارات العالمية الرائدة أكسنتشر.

كذلك تتسم رحلة شيريدان الأكاديمية بإنجازات ملحوظة، حيث حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال بتفوق من كلية هولت الدولية للأعمال في دبي، وحاز على درجة البكالوريوس في الهندسة الإلكترونية من جامعة كوازولو ناتال في جنوب أفريقيا. هذه الإنجازات تعكس التزامه الثابت بتحقيق التميز الأكاديمي والمهني في ميدان التكنولوجيا.

بهذا الصدد علقَ كارل إسكريت، الرئيس التنفيذي لشركة لايك ديجيتال وشركائها، قائلاً:" يسرنا أن نرحب بانضمام شيريدان إلى فريق القيادة، حيث ستكون فطنته الاستراتيجية وتركيزه على العملاء، بالإضافة إلى خبرته الواسعة في هذا المجال، دورًا محوريًا في تطوير مبادرات التكنولوجيا إلى آفاق جديدة، ونحن نتطلع للاستفادة من خبرته بينما نواصل التزامنا القوي بالتميز في ساحة التحول الرقمي الديناميكية".

أما شيريدان مودلي فقد أعرب عن حماسه للانضمام إلى فريق لايك ديجيتال وشركائها، معلقاً: "يسعدني الانضمام إلى لايك ديجيتال وشركائها وأتطلع إلى الفرصة للمساهمة في النمو والنجاح المستمر للوكالة. يتناغم التزام الفريق بتقديم تجارب استثنائية للعملاء بسلاسة مع قيمي الخاصة، وأنا متحمس لتنفيذ المشاريع المبتكرة التي سنقوم بها معًا من أجل عملائنا الرائعين".

تجدر الإشارة على أن فريق لايك ديجيتال وشركائها يتابع في تعزيز فريقه القيادي وقيادة المسؤولية في دفع عجلة الابتكار الرقمي العالمي، وتعزيز دورهم في الابتكار الرقمي على المستوى العالمي وتحقيق التميز على الساحة الدولية، وذلك من خلال مكاتبهم في دبي ولندن وباريس، بالإضافة إلى الافتتاح القريب لمكتب في الرياض.

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نبذة عن لايك ديجيتال وشركائها

لايك ديجيتال وشركائها هي وكالة حائزة على الجوائز ولها فروع في لندن، ودبي وباريس، وستفتتح مكاتب قريباً في الرياض. تقدم خدمات التحول الرقمي المتخصصة للعلامات التجارية الفاخرة الرائدة في العالم. كل ما تقوم به الوكالة مدفوع بنمو الأعمال والابتكار لعملائها، بدءاً من الاستراتيجية والتطوير إلى التصميم وتسويق المحتوى. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: likedigital.com أو متابعتنا على لينكد إن.