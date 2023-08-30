تسعى أسكوت لتعزيز تجربة المأكولات والمشروبات للمقيمين والزوار في العقارات الـ13 التابعة لها في المنطقة، مركزةً على تقديم عروض جديدة، وزيادة الجودة المتميزة، وتحسين مستويات الخدمة.

الشرق الأوسط - أعلنت أسكوت المحدودة (أسكوت)، الشركة الرائدة في تشغيل الشقق الفندقية، عن تعيين ماكسيميليان (ماكس) راوش كرئيساً جديداً لقسم المأكولات والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا. ويهدف هذا التعيين إلى تعزيز تجربة المأكولات والمشروبات للمقيمين والزوار في العقارات الـ13 التابعة للشركة بالمنطقة، والتي تحتضن أكثر من 16 مطعماً.

في مسؤوليته الجديدة، سيقوم راوش بوضع مهاراته وخبرته في محفظة أسكوت، وذلك من خلال التفاعل مع مالكي وأصحاب المطاعم في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين وعُمان وتركيا وكينيا. كما سيعمل على تطوير برامج تدريب مُخصصة في تنفيذ حلول مُبتكرة، إلى جانب تعزيز خيارات المطاعم في أسكوت. ونظرًا لخبرته الواسعة في إدارة المطاعم وشغفه بتقديم تجارب تناول طعام استثنائية، سيكون راوش محورًا أساسيًا لرفع مستوى خيارات المأكولات والمشروبات في أسكوت.

وبهذا الصدد، قال فنسنت ميكوليس، المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا والهند في أسكوت المحدودة "يسعدنا أن نرحب بماكس راوش كرئيس جديد لقسم المأكولات والمشروبات في المنطقة. يمتلك راوش خبرة طويلة وسجل حافل في صناعة الضيافة، مما يجعله إضافة قيّمة لفريقنا. وبثقة تامة، نتوقع أن مهاراته القيادية وشغفه بالتفوق في تجارب الطهي سيكونان مساهمين كبيرين في تعزيز خيارات المطاعم لدينا، وتقديم تجارب تناول طعام لا تنسى لضيوفنا .

وبفضل خبرته البارزة، شغل راوش مناصب قيادية في قطاع الضيافة. وقام بإدارة منتجع مدينة جميرا القصر، ونجح خلال فترة توليه بإطلاق مجموعة من الفعاليات الاستثنائية مثل "فيريا دي أبريل" و"الفلامنكو" و"ليالي الإسبانية". استنادًا إلى استراتيجياته الرائدة والمبتكرة، تم تحسين جودة المأكولات بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى توسيع سعة المطعم لتلبية احتياجات الزوار، ولم يقتصر دوره على ذلك فحسب، بل حقق زيادة ملحوظة في العوائد المالية لمنتجع مدينة جميرا القصر.

بصفته رئيس عمليات أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة في مجموعة جميرا، تمكن راوش من قيادة عمليات متكاملة تشمل 434 وحدة إقامة. وحقق تفوقًا في تصميم استراتيجيات نمو مبتكرة أسهمت في تحقيق زيادة الإيرادات، بالإضافة إلى تعزيز تجربة الخدمة في المقاهي. ولم يتوقف دوره عند هذا الحد، بل قام بإطلاق مقهيين آخرين .

وكمبدع في مجال الضيافة، ساهم راوش بتطوير قسم الفعاليات في مجموعة جميرا، وذلك من خلال تحليل احتياجات العملاء المتغيرة وتشكيل العروض بما يتناسب معها. وكانت هذه الجهود ذات تأثير إيجابي، اذ حققت إلى زيادة الإيرادات بنسبة 10% سنويًا. وبفضل هذه الإنجازات، حصل راوش على لقب مدير العمليات، تقديرًا لجهوده ونجاحاته السابقة.

قبل انضمامه إلى أسكوت المحدودة، قاد راوش عمليات الشراء وتطوير الأعمال في مجموعة "تعليم"، حيث كان مسؤولًا عن إدارة الشراء لأكثر من 26 مدرسة. وهنا، تجاوز التوقعات بشكل كبير من خلال زيادة الإيرادات الجانبية لمجموعة "تعليم" بنسبة 15%، بالإضافة إلى تقليل تكاليف العقود بنسبة 5% من خلال تعزيز التعاون بين العملاء والموردين.

من جانبه، عبّر راوش قائلاً: "أنا فخور بانضمامي إلى أسكوت وتولي مهام قيادة قسم المأكولات والمشروبات في المنطقة. أتطلع بشغف إلى العمل مع فريق أسكوت لتقديم تجارب تناول طعام مميزة وترسيخ ذكريات تدوم طويلاً في نفوس ضيوفنا".

بعد تعيين راوش، تعزز شركة أسكوت التزامها الراسخ بتقديم تجربة إقامة لا مثيل لها، وتعمل على إبراز مكانتها في صناعة الإقامة الفاخرة بالمنطقة. من خلال التركيز على التميز في مجال المأكولات والمشروبات، تؤكد الشركة على أهمية هذا الجانب كجزء أساسي من تجربة النزلاء.

وتتضمن خطة التطوير القوية لأسكوت في المنطقة خطوات تجاه زيادة محفظة راوش لتشمل أكثر من 40 مطعمًا ومنفذًا للمشروبات عبر 29 عقارًا خلال العامين القادمين.

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نبذة عن أسكوت المحدودة

أسكوت المحدودة (أسكوت) هي شركة سنغافورية نمت لتصبح واحدة من أبرز مشغلي الشقق الفندقية في العالم. تغطي محفظة أسكوت أكثر من 220 مدينة في 40 دولة عبر آسيا والمحيط الهادئ وآسيا الوسطى وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. وتمتلك أكثر من 930 فندق حول العالم.

تضم مجموعة أسكوت خيارات إقامة المنازل المؤهلة بالخدمة وممتلكات للعيش المشترك وفنادق وشقق مستقلة للمعيشة خاصة لكبار السن، بالإضافة إلى إقامة للطلاب والسكن الإيجاري، تشمل العلامات التجارية للشقق الفندقية المزودة بالخدمات والفنادق التي تملكها الشركة: علامة أسكوت، سيتادينز، ليف، أوكوود، كويست، سمرست، ذا كريست كولكشن، ذا أنليميتد كولكشن، بريفيرينس، فوكس، هاريس، بوب، فيرتو، ويلو.

يقدم برنامج الولاء الفندقي من أسكوت، مكافآت أسكوت ستار، مزايا حصرية لأعضائه عند حجز إقامتهم مباشرةً في فنادق أسكوت المشاركة.

أسكوت، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة كابيتالاند الاستثمارية المحدودة، هي الشركة الأولى التي قادت قطاع الشقق الفندقية ذات المستوى العالمي في آسيا والمحيط الهادئ مع افتتاح فندق أسكوت سنغافورة في العام 1984. واليوم، تمتلك الشركة سجلًا حافلًا يمتد لأكثر من 40 عامًا من النجاحات في القطاع والجوائز المرموقة والسمعة العالمية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.discoverasr.com أو على مواقع التواصل الإجتماعي : Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn.

نبذة عن شركة كابيتالاند الاستثمارية المحدودة (www.capitalandinvest.com)

يقع المقر الرئيسي لشركة كابيتالاند الاستثمارية المحدودة في سنغافورة وهي شركة عالمية رائدة في إدارة الاستثمار العقاري (REIM) وتتمتّع بحضور قوي في آسيا. حتّى 30 يونيو 2023، بلغت قيمة الأصول العقارية تحت إدارة كابيتالاند الاستثمارية حوالى 89 مليار دولار، من الصناديق العقارية المدارة موزعة على ستة صناديق استثمار عقاري مدرجة وصناديق تجارية، وأكثر من 30 صندوقًا خاصًا عبر آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. تغطي محفظة الأصول العقارية المتنوعة للشركة مشاريع التطوير المتكاملة وتجارة التجزئة والمكاتب والإقامة والقطاعات الاقتصادية الجديدة مثل المجمعات التجارية والصناعية واللوجستية ومراكز البيانات.

تهدف كابيتالاند الاستثمارية إلى توسيع نطاق صناديقها العقارية المدارة وأرباحها المتعلقة بالرسوم من خلال مجموعتها الكاملة من قدرات إدارة الاستثمارات والتشغيل. وبصفتها الذراع التجارية الاستثمارية لمجموعة كابيتالاند، تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى إمكانات التطوير وفرص الاستثمار على مستوى المشاريع قيد الإنشاء لدى ذراع التطوير في مجموعة كابيتالاند.

كجزء من مجموعة كابيتالاند، تضع كابيتالاند الاستثمارية المحدودة الاستدامة في صميم عملها. وبصفتها شركة عقارية مسؤولة، فقد التزمت بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050. كما وتساهم أيضًا في دعم الرفاهية البيئية والاجتماعية للمجتمعات التي تعمل فيها حيث تقدم قيمة اقتصادية طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.

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