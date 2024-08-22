دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت أرامكس، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، الارتقاء بجهودها في مجال الاستدامة إلى مستوى جديد من خلال تعيين مانوسيج جانجولي في منصب الرئيس التنفيذي للاستدامة. وتسلط هذه الخطوة الاستراتيجية الضوء على التزام أرامكس بالحفاظ على مكانتها في صدارة مجال الاستدامة على مستوى المنطقة والارتقاء بها.

ويتمتع مانوسيج جانجولي بخبرة مميزة في جهود إزالة الكربون على مستوى العالم، حيث عمل سابقاً في لجنة تحولات الطاقة ومبادرة ميشن بوسيبل بارتنرشيب (MPP) في لندن ومدير البرنامج العالمي في شركة BP. وترأس مانوسيج خلال عمله في MPP وBP برامج تحويلية تغطي مختلف أنحاء العالم. ويتميز بخبرة واسعة وسجل حافل في ترجمة الأهداف الطموحة في مجال الاستدامة إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ، مما يجعل منه إضافةً قيّمةً إلى فريق أرامكس.

ويترأس مانوسيج في منصبه الجديد أجندة أرامكس في الاستدامة، لضمان استمرار الشركة في الابتكار وتنفيذ أفضل الممارسات في مجال رعاية البيئة. ويتماشى التعيين الجديد مع توجه أرامكس خلال مسيرتها طويلة الأمد لدمج ممارسات الاستدامة في عملياتها. ولطالما ركزت الشركة على النواحي البيئية إلى جانب تحقيق النمو، بدءاً من تقليل انبعاثات الكربون من خلال حلول مبتكرة لتوصيل الشحنات إلى وجهتها النهائية، ووصولاً إلى الاستفادة من تقنيات تتميز بكفاءة استهلاك الطاقة في شبكتها العالمية.

وتستند المنهجية الشاملة التي تتبعها الشركة في مجال الاستدامة إلى استراتيجيات قائمة على الأدلة وتلبي احتياجات المستهلكين والأعمال وأصحاب المصلحة على اختلافها. وأكدت أرامكس باستمرار التزامها من خلال اتخاذ إجراءات استباقية، تتضمن الاستثمار في الطاقة المتجددة، وبرامج تقليل البصمة الكربونية، وحلول التغليف المستدام، واستخدام مركبات توصيل بانبعاثات قليلة أو صفرية، وتطوير مراكز لوجستية صديقة للبيئة.

وتغطي أنظمة الطاقة الشمسية مُعظم احتياجات الطاقة في مستودعات أرامكس في دبي وعَمان. وشملت جهود تقليل البصمة الكربونية تعزيز كفاءة أسطول المركبات في عام 2023، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الانبعاثات ومسافات القيادة، وذلك من خلال تحسين اختيار طرق التوصيل وترقية شاحنات أرامكس إلى معيار الانبعاثات الأوروبي Euro V. وفي الإمارات العربية المتحدة، كثفت الشركة أيضاً جهودها في الاستدامة من خلال دمج الدراجات الكهربائية في سوق عمليات التوصيل إلى الوجهة النهائية وتهدف الشركة إلى تحويل 98% من أسطولها إلى مركبات كهربائية بحلول عام 2030.

وتمضي الشركة نحو هدفها في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030 وصافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050. وستقدم أرامكس هذا العام أهدافها إلى مبادرة الأهداف القائمة على العلم، حيث تسعى إلى تقليل انبعاثاتها في المجالَين 1 و2 بما يتوافق مع مسار وقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، وفي المجال 3 بما يتوافق مع مسار وقف ارتفاع درجات الحرارة عند 2 درجة مئوية. وتأكيداً على تقدمها في تحقيق أهدافها، نجحت الشركة في تخفيض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 12% لكل شحنة في عام 2023.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مانوسيج: "يسعدني الانضمام إلى أرامكس في هذه الفترة المفصلية من رحلتها في عالم الاستدامة. وتشكل أرامكس مثالاً يُحتذى به في رعاية البيئة، وأتطلع إلى الاستفادة من مكانتها الرائدة في هذا المجال. وتتمثل رؤيتي في تحقيق تقدم ملحوظ في أجندة الاستدامة للشركة، من خلال دمج استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة، للإسهام في تقليل البصمة الكربونية وتعزيز كفاءتنا التشغيلية والقيمة التي نوفرها إلى أصحاب المصلحة. وسنعمل معاً لاستكشاف سبل جديدة للتنمية المستدامة وتعزيز شبكة الخدمات اللوجستية الحالية والتي تتميز بمرونتها ومسؤوليتها البيئية".

وتلعب خبرة مانوسيج دوراً أساسياً في الاستفادة من هذه المبادرات واستكشاف طرائق جديدة للتنمية المستدامة. وتهدف الشركة إلى قطع أشواط أطول في تحفيز التأثير البيئي الإيجابي مع الاستمرار بالتزامها في تقديم مستوى خدمة استثنائي.

نبذة عن أرامكس:

حققت أرامكس منذ تأسيسها في العام 1982 نموًا سريعًا؛ لتصبح اليوم علامة تجارية رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل تتميز بخدماتها المتخصصة وحلولها العالمية المبتكرة التي تلبي احتياجات الشركات والأفراد حول العالم. تتخذ أرامكس المدرجة في سوق دبي المالي (منذ العام 2005)، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا رئيسًا لعملياتها؛ وتستفيد من موقع الدولة الذي يمثّل حلقة وصل بين الشرق والغرب.

تمتد عملياتنا اليوم في أكثر من 600 مدينة فيما يزيد على الـ70 دولة في جميع أنحاء العالم، وتوظّف أكثر من 16,000 ألف خبير متخصص في مجال النقل والشحن. وتتركز عمليات أرامكس ضمن أربع خدمات رئيسية تضمن نطاق عمليات واسع ومتنوع، وتوفر عروض خدمات شاملة، وتلبي احتياجات فئات العملاء جميعها من الشركات والأفراد على حد سواء. وتشمل هذه الخدمات:

خدمات الشحن الدولي السريع التي تتضمّن خدمات تجميع الطرود وشحنها من أرامكس ("خدمة شوب آند شيب وشركة ماي يو إس").

خدمات الشحن المحلي السريع

خدمات الشحن

الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد

تشكل الاستدامة أساسًا في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا. وندرك جيدًا أن تطوير أعمالنا والمحافظة على مقومات استدامتها الفعلية يتطلّب منا توظيف كفاءاتنا الأساسية من أجل إحداث تأثير إيجابي، في إطار التزامنا بتطبيق مفاهيم المواطنة المؤسسية الصالحة في جميع المجتمعات التي نعمل فيها. لذا نواصل التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية التي تركز على تحقيق الأهداف نفسها، بغرض الوصول إلى مزيد من المستفيدين كل عام من خلال المبادرات والبرامج الموجهة والمدروسة بعناية، وبما يضمن إحداث تأثيرإيجابي على المدى البعيد والمساهمة في تطوير وتنمية المجتمعات.

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