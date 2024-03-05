تعيين رئيس تنفيذي للشؤون التجارية ورئيس تنفيذي للتقنيات بهدف قيادة الاستثمارات الاستراتيجية ودفع نمو الأعمال.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أرامكس، المزوّد الرائد عالميًا لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (ARMX) اليوم، ضم اثنين من المدراء التنفيذيين المتميزين إلى فريقها القيادي. وتم اختيار كل من "تيم مارتن" لمنصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، بينما ستتولى "فرانسواز روسو" منصب الرئيس التنفيذي للتقنيات.

يمتلك "تيم مارتن" خبرة تزيد عن 33 عامًا في مجال سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، حيث شغل مناصب قيادية على المستويين المحلي والإقليمي في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وشغل "تيم" سابقاً مناصب قيادية على مستوى العالم، منها الرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي للإيرادات، ما يعكس توافق خبراته المتراكمة وملائمتها لتحقيق أهداف أرامكس الخاصة بمواصلة النمو التجاري.

وجاء تعيين "تيم" من قبل مجلس الإدارة العالمي ل(أرامكس) ليكون ضمن فريق الإدارة العالمي، على أن يتولى مهام إعادة تأسيس الاستراتيجية التجارية العالمية. مع التركيز على تعزيز ريادة أرامكس في قطاع التجارة الإلكترونية وتطوير الحلول متعددة الوسائط بما يتماشى مع استراتيجية الشركة الطموحة الممتدة لخمس سنوات.

في حين جاء إختيار "فرانسواز روسو"، لمنصب الرئيس التنفيذي للتقنيات، نظير ما تتمتع به من خبرة مؤسسية كبيرة في عدة قطاعات، تشمل السلع الاستهلاكية والخدمات اللوجستية والنقل والترفيه. فبعد عملها في العديد من المؤسسات العالمية المرموقة المدرجة على مؤشرات "FTSE أفضل 10" و"مؤشر ASX 50" و"فورتشن 500"، عملت فرانسواز مؤخرًا كرئيسة لقسم تقنية المعلومات في شركة " تابكورب" في أستراليا.

وشملت مهام "فرانسواز" القيادية في مختلف مناصبها السابقة، تطوير استراتيجيات شاملة للتحول التقني وتنفيذ نماذج التشغيل المناسبة. كما قادت مبادرة شاملة لفصل التقنيات ضمن خطة فك اندماج شركة "تابكورب"، ما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية في بيئة عالية التنظيم. وستركز "فرانسواز" على بناء استراتيجية التقنيات ووضع خارطة الطريق لفترة 3-5 سنوات المقبلة، مع التركيز على تعزيز قيم الابتكار والتميز في تجربة العملاء.

وفي تعليقه على التعيينات الجديدة، قال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: "يسعدنا الترحيب بكل من "تيم" و"فرانسواز" إلى فريق قيادتنا التنفيذيين، حيث تتوافق خبراتهم الواسعة ورؤاهم الاستراتيجية مع التزام أرامكس بالتحول الرقمي والنمو. إن هذه التعيينات الجديدة تؤكد على التزامنا بالاستثمار في التقنيات وتطوير أعمالنا التجارية ونحن على ثقة بأن إسهاماتهم ستعمل على دفع أرامكس نحو آفاق جديدة من الابتكار والتميز والريادة."

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