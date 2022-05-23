نيويورك الولايات المتحدة ، 23 مايو 2022 - يسرّ شركة "أدميرال أمريكا إنيرجي" أن تعلن عن تعيين فرانك بيرنثالر بمنصب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات. وسيعمل فرانك انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وسيقود جميع جوانب العمليات والتصنيع وإدارة التوسع العالمي لشركة "أدميرال إنيرجي". وسيُسخّر موهبته الفريدة لإطلاق مكاتب جديدة لشركة "أدميرال إنيرجي" حول العالم.

وسيقود فرانك خطط "أدميرال أمريكا" لإطلاق حلول التنقل الكهربائي وحلول شحن المركبات الكهربائية عبر الشرق الأوسط وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة والهند، كما سيُشرف على المنتجات وقطاعات التصنيع الجديدة. وسيؤدي دور مستشار استراتيجي للتوزيع والاستشارات، حيث سيضع خبرته التي اكتسبها على مدى عقود في مجال السيارات في متناول فريق القيادة العالمي لشركة "أدميرال".

ويحمل فرانك في جعبته خبرة تتجاوز 30 عاماً في المبيعات والتسويق، وتطوير المنتجات وإطلاقها، وتطوير البنية التحتية والعمليات، وإدارة العمليات. واكتسب فرانك خبرة مهنية وفهماً متعدد الثقافات لا يُقدر بثمن بفضل مسيرته المهنية التي شملت المكسيك وألمانيا والولايات المتحدة والنمسا والإمارات العربية المتحدة مؤخراً.

وصرّح متحدث باسم مجلس إدارة شركة "أدميرال أمريكا إنيرجي" قائلاً: "نُعرب عن سعادتنا بأن نرحّب بفرانك لقيادة فريق شركة ’أدميرال أمريكا إنيرجي‘ الملهم. وستؤدي خبرته التي لا تقدر بثمن دوراً محورياً في شركتنا فيما نطلق منتجات جديدة حول العالم".

وتوفّر "أدميرال إنيرجي" حلول نقل وشحن وتخزين الطاقة للمركبات الكهربائية لمختلف القطاعات والمستهلكين. وتلتزم الشركة بتعزيز الإصلاحات البيئية العالمية المتنامية حول العالم لتعميم فوائد مصادر الطاقة النظيفة.

وفي سياق تعليقه على تعيينه بمنصب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات قال فرانك بيرنثال: "أعرب عن سعادتي وحماسي للانضمام إلى ’أدميرال أمريكا إنيرجي‘، وهي شركة تقدمية ذات تفكير مستقبلي تركز ابتكاراتها حالياً على الاستدامة وتقديم الحلول المتعلقة بالتنقل الكهربائي والشحن وحلول تخزين الطاقة؛ وهي قطاعات نامية ذات مستقبل واعد".

وتابع قائلاً: "نتصور رحلة جديدة مع المركبات الكهربائية العاملة بالبطاريات والمركبات الكهربائية العاملة بخلايا الوقود التي ستوفر مجموعة متنوعة من حلول الطاقة النظيفة للنقل التجاري. وأتطلّع لتأدية دور جوهري في طرح هذه التقنية الرائدة في السوق".

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لمحة عن شركة "أدميرال أمريكا إنيرجي"

انطلقت مسيرة "أدميرال" في مجال الأجهزة الكهربائية عام 1934، حيث حصلت الشركة على جائزة "التميّز" من الحكومة الأمريكية لجهودها الإنتاجية خلال الحرب العالمية الثانية. وتركز "أدميرال أمريكا إنيرجي" (إيه إيه إي) على توفير حلول متعددة للطاقة النظيفة في مجال خلايا الوقود الكهربائية والهيدروجينية والقائمة على الميثانول لإنشاء منظومة شاملة للجيل التالي من النقل التجاري.

المصدر: "ايتوس واير"

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رينا لاتاش

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