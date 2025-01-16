hاجتمع مجلس إدارة بنك الخليج أمس (الثلاثاء)، وقرر بالإجماع الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح السيد/ أحمد محمد البحر رئيساً لمجلس الإدارة، والسيد/علي مراد بهبهاني نائباً للرئيس، إلى جانب عضوية كل من السيد/ عمر حمد العيسى القناعي والدكتور فواز محمد العوضي والسيد/ عبدالله ساير الساير والسيد/ براك عبدالمحسن العصفور والسيد/ عبداللطيف عبدالعزيز الشارخ والدكتور عبدالرحمن محمد الطويل والسيد/ طلال على الصايغ والسيدة/ ريم عبدالله الصالح.

وتوجه المجلس بالشكر إلى رئيس مجلس الإدارة السابق السيد/ بدر ناصر الخرافي، على ما قدمه من تفاني وجهد، خلال فترة رئاسته وعضويته في مجلس إدارة البنك، مؤكداً الاستمرار في تطبيق الخطط الاستراتيجية للبنك، الرامية إلى تعزيز الأداء المالي والتشغيلي، وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات إلى جميع العملاء.

على صعيد متصل، انضم السيد/ أحمد محمد البحر إلى مجلس إدارة بنك الخليج (كعضو مستقل) اعتباراً من نوفمبر 2020، وترأس لجنة الترشيحات والمكافآت قبيل اختياره رئيساً لمجلس الإدارة.

ويتمتع رئيس مجلس الإدارة الجديد السيد/ أحمد محمد البحر بخبرات عملية واسعة، حيث شغل عدة مناصب قيادية في جهات مختلفة، منها، على سبيل المثال لا الحصر، منصب الرئيس التنفيذي للشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية الكويت، ورئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية (البحرين وعُمان). وسبق له أن عمل كشريك مسؤول لمجموعة التسويات في شركة المستثمر الدولي، ومدير أول سابقا لإدارة التسويات في الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية، ومديرا سابق ا لإدارة القروض الاستهلاكية في الشركة العربية الأوروبية للإدارة المالية (عارف). وقبل ذلك كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة البحرين العقارية وعضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنظيف.

يذكر أن السيد/ أحمد محمد البحر حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال والتمويل من جامعة جنوب أوريغون بالولايات المتحدة الأمريكية.

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