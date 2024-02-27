أعلنت شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: HPE) اليوم عن تعيين هيمايون بازاز مديرًا لمبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة في أتش بي إيه أروبا للشبكات بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك جرايم كين مديرًا لتطوير أعمال الضيافة في الشركة، حيث تسلما منصبهما الجديدين اعتبارًا من 1 فبراير.

يملك هيمايون، وهو مسؤول كبير في مجال المبيعات وتطوير الأعمال، أكثر من 22 عامًا من الخبرة وسجلًا حافلًا في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات القائمة على النتائج، وتحقيق نتائج إيجابية للعملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. كما ويتمتع أيضًا بمعرفة عميقة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة ونهج عملي في حل المشكلات، مما يساهم في نجاح أتش بي إيه أروبا للشبكات في البيئات الثقافية والاقتصادية المتنوعة لأسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وبهذه المناسبة، قال هيمايون بازاز، مدير مبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة في أتش بي إيه أروبا للشبكات بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "متحمس جدًا للشروع في هذه الرحلة الجديدة لقيادة أعمال مبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. فمن خلال الجمع بين التفكير الابتكاري والفهم العميق لديناميكيات السوق، يمكننا اكتشاف الفرص غير المستغلة والارتقاء بتجربة عملائنا وشركائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وإنني أتطلع بشغف للتعاون مع الفريق المميز والموهوب لدخول مجالات جديدة وتحقيق نتائج لا مثيل لها".

أما جرايم كين، فيملك أكثر من 25 عامًا من الخبرة في مجال التكنولوجيا الخاصة بالشركات، من ضمنها 18 عامًا في مجال التكنولوجيا الخاصة بقطاع الضيافة في مناطق جغرافية مختلفة. وتشمل خبرته التخطيط الاستراتيجي وتطوير العلاقات والمبيعات للحسابات العالمية الكبيرة، من خلال تطوير السوق والقنوات الخاصة به. وسيتولى كين في منصبه الجديد كمدير تطوير أعمال الضيافة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مسؤولية قيادة أعمال الضيافة ودعم الفريق لتحقيق أهداف النمو الرئيسية في جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

بدوره، أعرب جرايم كين، مدير تطوير أعمال الضيافة في أتش بي إيه أروبا للشبكات بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن سعادته بتولي المنصب الجديد الذي سيتيح له قيادة وتشكيل القطاع الرئيسي لأعمال أتش بي إيه أروبا للشبكات. وقال: "شهد قطاع الضيافة لدينا، والذي يشمل الفنادق والرحلات البحرية والألعاب والرياضة والترفيه، بالإضافة إلى المرافق متعددة المساكن، نموًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، لذا أتطلع إلى العمل عن كثب مع فريق من خبراء تكنولوجيا الضيافة لدفع النمو، وتقديم تجارب مبتكرة واستثنائية لعملائنا الحاليين والجدد في المنطقة".

من جهتها، علقت شريفة هادي، نائبة الرئيس والمدير العام للمبيعات في أتش بي إيه أروبا للشبكات بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا على التعيينات الجديدة، قائلة: "يسعدني أن أرى اثنين من أبرز الخبراء في أتش بي إيه يتولون هذه الأدوار القيادية الهامة. وأنا على ثقة بأن الخبرات الغنية والمهارات التي يتمتع بها كل من بازاز وكين، وفهمهما العميق للأسواق الأوروبية والشرق أوسطية والإفريقية وشغفهما بالقطاعات الخاصة بهما، ستكون من المحركات الرئيسية لنجاح أعمالنا في المنطقة".

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-انتهى-