صنعاء – نظمت "طلال أبوغزاله العالمية" من خلال مكتبها في صنعاء بالتعاون مع وزارة العدل اليمنية ندوة بعنوان حماية حقوق الملكية الفكرية، لمنتسبي السلطة القضائية، برعاية وزير العدل القاضي نبيل العزاني.

وتأتي هذه الندوة، التي شارك بها 27 قاضيا ومختصا من وزارة العدل، كجزء من خطة الوزارة التي تتبناها وتنفذها بالتعاون مع "طلال أبوغزاله العالمية" حتى نهاية العام لتأهيل كوادرها القضائية في مجالات الملكية الفكرية وحمايتها وحماية جميع الأطراف المعنية بها من مالك ومستهلك.

وأكد وزير العدل في كلمته أن الوزارة تسعى إلى تعزيز المعرفة القانونية والتشريعات الدولية والمحلية في حماية الملكية الفكرية، مشيرا إلى أن هذه الندوة تأتي كجزء من خطة الوزارة التي ستسمر حتى نهاية العام الجاري.

ولفت العزاني إلى أهمية تعزيز حقوق الملكية الفكرية التي تسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية والقانونية وحماية التراث والابتكار باعتباره حقا إبداعيا وفكريا ويحقق عوائد اقتصادية من خلال الحقوق المادية.

فيما أكد المدير التنفيذي لمكتب "طلال أبوغزاله العالمية" في صنعاء ماجد الشقذة أن حماية حقوق الملكية الفكرية تتطلب تأمين القوانين الحديثة التي تعترف بهذه الحقوق وتنظمها، مشيرا إلى أن القضاء هو الأهم في عملية الحماية.

وأضاف الشقذة أن الملكية الفكرية أصبحت محورا أساسيا في الاقتصاد العالمي ومحركا للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار وأداة هامة للتطوير، مما يوجب سن التشريعات للحفاظ عليها وصيانتها.

من جانبه بين رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري أن اليمن يجب أن تواكب العالم في حماية الملكية الفكرية حتى لا تكون ضمن الدول المتخلفة والمتأخرة في هذا المجال، مشيرا إلى ضرورة بناء القدرات القضائية والقانونية والتجارية حتى تتحقق العدالة وتصان الحقوق والملكية الفكرية لجميع الأطراف من أفراد ومؤسسات وغيرها.

كما أشار مدير المكتب الفني بوزارة العدل القاضي خالد عبدالعزيز البغدادي إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن برنامج الوزارة الهادف إلى استكمال البنية التحتية وإعداد الكادر القضائي المؤهلة للتعامل مع قضايا حماية الملكية الفكرية، بالتعاون مع "طلال أبوغزاله العالمية" المتخصصة في هذا المجال على مستوى العالم.

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