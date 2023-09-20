آي إف إس تعلن تعيين هدى منصور رئيس تنفيذي للعمليات في آسيا والمحيط الهادي واليابان والشرق الأوسط وأفريقيا

الإمارات العربية المتحدة، دبي، 20 سبتمبر 2023: أعلنت آي إف إس IFS ، الشركة العالمية الرائدة في مجال البرمجيات المؤسسية السحابية، عن تعيين هدى منصور رئيساً تنفيذياً للعمليات في آسيا والمحيط الهادي واليابان والشرق الأوسط وأفريقيا. ويأتي التعيين ليكون شهادة جديدة على أداء الشركة المتميز، فيما تستمر في تنفيذ خططها الطموحة للنمو في المنطقة واستقطاب أفضل الخبراء في المجال لمواصلة ما حققته من نتائج استثنائية في النصف الأول من العام 2023.

وفي تعليقها على الأمر قالت هدى منصور، الرئيس التنفيذي للعمليات في آسيا والمحيط الهادي واليابان والشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدني الانضمام إلى IFS في هذه المرحلة الفريدة من النمو، لأسهم بخبراتي، فالشركة واحدة من أبرز الرواد في القطاع وتتمتع بمكانة متميزة لدى العملاء وفي الأسواق. يسرني لانضمام إلى IFS واتطلع إلى العمل مع العملاء والشركاء."

ومن جانبه قال فينسنت كارفالهو، الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي واليابان والشرق الأوسط وأفريقيا: "حققت IFS نموًا بارزًا في مسيرتها في المنطقة، ويسرني الترحيب بانضمام هدى إلينا رئيسًا تنفيذيًا للعمليات والتي تمتلك سجلًا من النجاحات المرموقة في قيادة التحول والنمو في الشركات، وتطوير الفرق العالمية وتحقيق القيمة الملموسة للعملاء، ما سيدعمنا في تسريع المضيّ قدمًا نحو تحقيق أهدافنا."

يذكر أن هدى عملت قبل انضمامها إلى IFS لدى عدد من الشركات الدولية المرموقة في قطاع البرمجيات، ومنها SAP وأوراكل ومايكروسوفت، حيث شغلت مناصب متنوعة على المستويين الإقليمي والدولي كان آخرها قيادة ممارسات تحول عمليات الأعمال لدى SAP في جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وحظيت هدى وقدراتها القيادية المتميزة بتقدير فوربس الشرق الأوسط، والتي أدرجتها ضمن قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في عام 2023. وجاء ذلك في أعقاب تكريم فوربس الشرق الأوسط لها كواحدة من أفضل 5 سيدات في مجال التكنولوجيا لعام 2022 ووجودها على قائمة أفضل 5 سيدات في مجال التكنولوجيا لعام 2022. قائمة فوربس لأقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط منذ عام 2018. وفي مارس 2023، تم تعيينها كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، وتم اختيارها لرئاسة لجنة الاستدامة في مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، وهي عضو في قسم العمليات والتشغيل بلجنة مجلس التكنولوجيا لدى البنك. كما إنها عضو في مجلس ادارة غرفة التجارة الأمريكية منذ يونيو 2021 وشغلت منصب نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية بين سبتمبر 2020 وسبتمبر 2022.

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