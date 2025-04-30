الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت آي إف إس IFS، الشركة العالمية الرائدة في برمجيات المؤسسات السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الصناعية، عن تعيين راهول ميسرا في منصب النائب الأول للرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا . ومن خلال منصبه الجديد، يقود راهول استراتيجية نمو IFS في أهم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا ليعمل على توسعة حضور الشركة الإقليمي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والارتقاء بتجربة العملاء.

يُعد راهول قائداً صاحب رؤية متميزة في مجالي الأعمال والتكنولوجيا، ويتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاماً في قيادة التحول وتطوير فرق العمل عالية الأداء وتعزيز نمو المؤسسات عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث وينضم إلى IFS بعد مسيرة استمرت 18 عاماً لدى شركة أوراكل، شغل خلالها عدداً من المناصب القيادية الاستراتيجية كان آخرها قيادته لأعمال التطبيقات السحابية في الخليج وجنوب أفريقيا. وتمكن فريقه من تحقيق نمو مرتفع باستمرار تحت قيادته، كما أسهم في إحداث تحولات كبيرة على مستوى الصناعة والمنطقة.

في تعليقه على الأمر قال هانس ليبه، رئيس IFS في آسيا والمحيط الهادي واليابان والشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا أن نرحب بانضمام راهول ميسرا إلى فريق القيادة في IFS، فمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تعتبر واحدة من أهم مناطق النمو الاستراتيجية لدينا على مستوى العالم، وتضم دولًا لديها أجندات طموحة للتحول الوطني - مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تشهد مشاريع البنية التحتية في أفريقيا زخماً متسارعاً. وتُعد قدراتنا في إدارة أصول المؤسسات وإدارة الخدمات وإدارة الموارد المؤسسية السحابية - والمدعومة جميعا بمنصة IFS.ai - متوافقة تماماً مع احتياجات القطاعات كثيفة الأصول والخدمات في هذه الأسواق، بما في ذلك قطاعات النفط والغاز والمرافق والإنشاءات والهندسة والدفاع والفضاء. كما إن خبرة راهول العميقة وفهمه الدقيق للمنطقة وإمكاناته القيادية المتميزة تجعل منه الخيار الأمثل لقيادة هذه المرحلة الفريدة من مسيرتنا."

ومن جانبه قال راهول ميسرا، النائب الأول للرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تدخل IFS مرحلة محورية في مسيرتها، بعد أن تجاوزت حاجز المليار يورو من الإيرادات السنوية المتكررة، وشهدت زخماً استثنائياً في تبني IFS.ai. نرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منطقة واعدة للغاية، حيث تُطلق برامج وطنية ذات رؤية مستقبلية واعدة مثل رؤية السعودية 2030، والتحول الاقتصادي القائم على الابتكار في الإمارات، والتسارع الملموس في مشاريع البنية التحتية في أفريقيا – والتي تمثل جميعًا فرصاً متميزة للابتكار الرقمي والصناعي. وبفضل الريادة العالمية التي تتمتع بها IFS في إدارة أصول وخدمات المؤسسات، ومنصة إدارة الموارد المؤسسية السحابية القابلة للتهيئة، فإننا نتمتع بمكانة فريدة تتيح لنا تحقيق قيمة مستدامة للعملاء في جميع أنحاء المنطقة، وأنا في غاية الحماس للعمل مع عملائنا وشركائنا لتحقيق نتائج مؤثرة ووضع معايير جديدة للنجاح."

يذكر أن تعيين راهول يأتي خلفًا لمحمود خان الذي قاد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنجاح على مدار ست سنوات، والذي سينتقل إلى دور تنفيذي أوسع كنائب للرئيس لشؤون قاعدة العملاء والنجاح في منطقة آسيا والمحيط الهادي واليابان والشرق الأوسط وأفريقيا. وقد شهدت IFS الشرق الأوسط وأفريقيا نموًا وتحولًا ملموسًا تحت قيادته لتعزز مكانتها كشريك موثوق في التحول الرقمي.

وأضاف هانس ليبه: "نشكر محمود على إسهاماته المتميزة وقيادته الملهمة، فقد كان له تأثير حاسماً في رسم ملامح نجاحنا بالمنطقة، ونتطلع إلى مواصلة عمله المميز وتحقيق المزيد من القيمة في منصبه الجديد."

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