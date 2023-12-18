الشريك الإداري الجديد يطمح لمضاعفة حجم الشركة بحلول عام 2030، ومنح الأولوية لتوسيع حضورها الدولي وتحقيق نموّ كبير في المملكة المتحدة إضافة إلى تعيين فرق عمل متميزة تدعم العملاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "آدِلشو جودارد" عن تعيين آندرو جونستون شريكاً إدارياً في انتخابات فاز فيها بالتزكية حيث سيتولّى المنصب لمدة أربع سنوات اعتباراً من 1 مايو 2024.

وانضم جونستون إلى الشركة عام 2013 لقيادة قسم الاندماج والاستحواذ في "آدِلشو جودارد" في منطقة الشرق الأوسط. كما شغل منصب عضو في مجلس الإدارة منذ عام 2014، وتم تعيينه رئيساً لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا عام 2019. وعمل جونستون سابقاً لدى كليفورد تشانس في لندن قبل أن تتمّ إعارته إلى منطقة الشرق الأوسط.

وتسهّل الانتخابات بالتزكية الخلافة وتتيح تعيين رئيس جديد لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا في الوقت المناسب قبل عودة جونستون إلى المملكة المتحدة لتولي منصبه الجديد، حيث يشكّل تعيينه المرة الأولى في تاريخ "آدِلشو جودارد" التي يتم فيها انتخاب شخص مقيم خارج المملكة المتحدة شريكاً إدارياً.

ويخلف جونستون جون جويس الذي أصبح شريكاً إدارياً عام 2014، وأُعيد انتخابه في عامي 2017 و2021. وقد أدى قراره بالتنحّي بعد عقد من تولّيه منصبه في وقت سابق من هذا العام إلى تقديم الانتخابات عاماً واحداً.

وتعليقاً على تعيينه، قال آندرو جونستون: "أتطلّع لمضاعفة حجم "آدِلشو جودارد" بحلول عام 2030 وتمكين الشركة من الاستفادة من المنصة المتينة التي تم إنشاؤها بقيادة جون واستخدامها كانطلاقة لتحقيق نجاح أكبر. وسنواصل من جهتنا الاستثمار حيث يحتاج العملاء إلينا بشدة، وسأسعى قدر الإمكان إلى تحقيق ازدهارنا كشركة عالمية نامية حاضرة في كافة أنحاء المملكة المتحدة ولها تأثير على إطار أوسع. كما أتطلّع لترسيخ مكانتها كمؤسسة تقدّم استشارات مبتكرة وعالية الجودة ومؤثرة للعملاء، مما يمنحها ميزة تنافسية حقيقية."

من جهته، قال آستر كروشو، كبير الشركاء في "آدِلشو جودارد": "أتوجّه بالشكر مجدداً إلى جون الذي كان له دور مهم في تعزيز مكانة "آدِلشو جودارد" كواحدة من أنجح شركات المحاماة الدولية في المملكة المتحدة، وأتقدّم بالتهنئة إلى آندرو على إسهاماته أيضاً. فهو يتمتع بسجل حافل من النجاحات ويحمل كافة الصفات التي تؤهله لأن يكون قائداً ممتازاً. وأتطلّع كذلك للمرحلة المقبلة من تطوير " آدِلشو جودارد" مع آندرو كشريك إداري، ولا شكّ في أنّه بفضل الحيوية التي يضيفها إلى هذا المنصب سيساهم في تعزيز تطبيق استراتيجية الشركة وأداءها وثقافتها وعلاقاتها مع العملاء."

وقاد جونستون أعمال شركة "آدِلشو جودارد" في الشرق الأوسط حيث سجّل أداء مالياً قياسياً. فقد كانت المنطقة الأسرع نمواً بين مناطق الشركة في السنة المالية المنتهية في أبريل 2023، وحققت نمواً في الدخل بنسبة 43%. وقد أعلنت الشركة في وقت سابق من العام عن خططها المتمثلة بفتح مكتب جديد لها في الرياض، وهو الرابع للشركة في المنطقة. كما أنها تسعى إلى تحقيق نمو في الإيرادات في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 60% على مدى السنوات الخمس المقبلة بالتزامن مع تضاعف عدد الموظفين في الشرق الأوسط تحت قيادة جونستون منذ عام 2019."

بالإضافة إلى توجيه الشركة خلال عمليات الدمج الناجحة التي تمّت في اسكتلندا مع HBJ عام 2017 ومع Eugene F Collins الإيرلندية عام 2022، تولّى جون جويس تخطيط النموّ الدولي للشركة وتنفيذه خلال السنوات الأخيرة، مع افتتاح أربعة مكاتب في ألمانيا ومكتب واحد في فرنسا ولوكسمبورغ. وتشكّل الإيرادات حالياً من خارج المملكة المتحدة نصف إيرادات الشركة لعام 2013.

وإلى جانب ازدياد عدد المحامين الشركاء من 178 إلى 386 شريكاً، حققت الشركة مزيداً من النتائج المالية الإيجابية خلال السنوات التسع الماضية حيث استحوذت على حصة أكبر من الأعمال عالية القيمة التي توفرها محفظة العملاء العالمية المتنامية. وارتفع الدخل من 166 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2013/ 2014 إلى 443 مليون جنيه، ونمت أرباح الفترة ذاتها بأكثر من 200%. كما حققت الميزانية العمومية للشركة أرقاماً لافتة وسُجّل مركز نقدي قياسي في نهاية السنة المالية 2022/2023 بلغ 146 مليون جنيه، مقارنة بعجز في السنة المالية 2014-2015 وصل إلى 16 مليون جنيه.

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نبذة عن آدِلشو جودارد

آدِلشو جودارد هي شركة محاماة دولية تضم أكثر من 2,500 موظف في فروعها المنتشرة في 17 مركز تجاري حول العالم. وتمتلك الشركة ستة أفرع في المملكة المتحدة وتشمل العاصمة لندن والمدن الرئيسية مثل ليدز ومانشستر وادنبرة وغلاسكو وأبردين؛ بالإضافة إلى ستة أفرع في أوروبا، ثلاثة منها في ألمانيا وواحد في كل من إيرلندا وفرنسا ولوكسمبورغ، وأربعة مكاتب أخرى في الدوحة ودبي ومسقط والرياض ومكتبين في كل من هونغ كونغ وسنغافورة. وتوظف الشركة حوالي 1,392 محامياً حول العالم وتتعاون مع أكثر من 350 شريكاً.