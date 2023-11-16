في خطوة ملموسة نحو تعزيز الهوية الوطنية وتمكين المهارات الإماراتية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «آفاق الإسلامية للتمويل» الشركة الرائدة في تقديم الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية المبتكرة، عن تعيين يسرى باقي رئيساً للموارد البشرية، حيث تتولى مسؤولية جميع الجوانب من تخطيط وصياغة سياسات الموارد البشرية. تضاف الى المناصب الإدارية العديدة التي شغلتها منذ انضمامها الى الشركة كما تم اختيارها كواحدة من النساء القياديات في مجال التمويل من قبل جائزة أفضل القيادة النسائية العالمية لعام 2023.

لدى يسرى باقي سنوات من الخبرة في تطوير وإدارة المواهب وتعد كتنفيذية ذات كفاءة عالية في الموارد البشرية ومستشارًا استراتيجيًا وقائدة لتطوير الأعمال. تولت يسرى باقي العديد من المناصب القيادية الرائدة في القطاع المصرفي منها رئيس التمويل الإسلامي للأفراد في «المشرق» ورئيس إدارة الثروات للسيدات في مصرف أبوظبي الإسلامي ورئيس الفروع والصيرفة الإسلامية في البنك العربي المتحد، يتملكّها شغف حب كبير لخدمة المجتمع ودعم قضايا المرأة وتمكينها وتنمية المواهب.

بالإضافة الى خبرتها الواسعة، تخرجت يسرى ضمن الجيل الأول في «برنامج الرؤساء التنفيذيين للسعادة والإيجابية» للقطاع الخاص التابع لوزارة السعادة، فساهمت بشكل فعال ومؤثر في تنفيذ مبادرات «البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية» ضمن «آفاق»، التي حازت على العديد من الجوائز الحكومية المرموقة سنوياً.

هذه الخطوة الاستراتيجية لا تمثل فقط نقطة تحول في مسيرة أفاق، بل تعبر أيضًا عن التزام الشركة الراسخ بتعزيز الهوية الإماراتية من خلال دعم عملية التوطين، وتعزيز النمو المستدام، وتمكين الكفاءات الإماراتية بشكل شامل ومستدام.

تسعى آفاق باستمرار لتكون الوجهة المفضلة لتقديم خدمات التمويل الإسلامية الرقمية في دولة الإمارات. تواكب استراتيجية «آفاق الإسلامية للتمويل»، رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، وتلتزم بتعزيز التنمية الاقتصادية وتمكين الإماراتيين لأداء دور حيوي في تشكيل الرؤية المالية للدولة.

وفي هذا السياق، قال هشام حمود، الرئيس التنفيذي لـ آفاق الإسلامية للتمويل: "تلتزم «آفاق الإسلامية للتمويل» دائمًا بدعم وتمكين المجتمع الإماراتي كجزء أساسي من هويتنا. لدينا مستهدفات للتوطين، ليس فقط كاستراتيجية، بل كتفاني حقيقي في تقديم إسهامنا نحو رفاهية وتقدم وطننا. يتناغم هذا التفاني بسلاسة مع الرؤية الطموحة لدولة الإمارات. من خلال تمكين الإماراتيين، نقوم ببناء مستقبل مزدهر بشكل مستدام."

وأضافت يسرى باقي، الرئيس للموارد البشرية في «آفاق الإسلامية للتمويل»: "في دوري الحالي، يكمن هدفي في قيادة مبادرات مبتكرة تعزز قدرات فريق العمل لدينا، وتعزز نمو المواهب، وتدفع باتجاه نمو مستدام. إن التزام آفاق بتوطين الوظائف يتناغم مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031 التي تهدف إلى استقطاب وتأهيل القدرات البشرية المواطنة، وتمكين مشاركتها في سوق العمل، وبناء اقتصاد معرفي بإنتاجية عالية."

ويأتي تعيين يسرى باقي في منصب الرئيس للموارد البشرية في آفاق الإسلامية للتمويل كتأكيد على التزام الشركة الراسخ بتعزيز التوطين كاستراتيجية أساسية لها. وذلك في إطار استمرار الاستثمار في تأهيل المواطنين الإماراتيين لشغل المناصب التنفيذية العليا، مع التركيز على تخطيط مساراتهم الوظيفية.

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نبذة عن آفاق الإسلامية للتمويل

تأسست آفاق الإسلامية للتمويل ش.م.خ في العام 2006 لتقديم وتوفير الخدمات والمنتجات المصرفية عالية الجودة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية لعملائها من الشركات والأفراد، وتتفرد الشركة بكونها إحدى شركات التمويل التي تتمتع بالاستقلالية التامة في دولة الإمارات. وتركز استراتيجية الشركة على استكشاف الفرص المتاحة ضمن مختلف قطاعات الأعمال بما يحقق أعلى مستويات الرضا والسعادة لعملائها، بما في ذلك أصحاب المصلحة والمستهلكين والموظفين والشركاء الاستراتيجيين وأفراد المجتمع. للمزيد من المعلومات حول آفاق الإسلامية للتمويل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.aafaq.ae