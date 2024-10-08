أعلنت اليوم "آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد" عن تعيين شريكها المؤسس ونائب الرئيس التنفيذي، هشام عبدالرحمن الراعي، في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة اعتبارًا من 1 يناير 2025. يأتي هذا القرار ضمن خطة تعاقب منظمة، حيث سيخلف هشام الراعي الرئيس التنفيذي الحالي، عاطف عبدالملك، الذي سيتقاعد في 31 ديسمبر 2024، بعد مسيرة استمرت 30 عامًا من العمل الجاد والإنجازات البارزة. وسيواصل عاطف عبدالملك تقديم خبراته من خلال دوره كعضو في مجلس إدارة آركابيتا.

يُذكر أن عاطف عبدالملك كان القوة الدافعة وراء تأسيس "آركابيتا" كأول شركة في العالم متخصصة في الاستثمارات البديلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتحت قيادته، حققت الشركة إنجازات رائدة، من بينها إبرام أول صفقة استثمار معزز بالاقتراض متوافقة مع الشريعة الإسلامية في الولايات المتحدة، وطرح أول منتجات استثمار عقاري من نوعها على الساحة العالمية. كما كانت "آركابيتا" سباقة في تطوير منتجات وهياكل استثمارية تتماشى مع مبادئ الشريعة، والتي أصبحت اليوم معايير أساسية في هذا المجال، مما أسهم بشكل كبير في نمو سوق الخدمات المالية الإسلامية على مدار الثلاثين عامًا الماضية.

و قد كان لهشام الراعي دورًا محوريًا في نجاح الشركة منذ تأسيسها، حيث عمل بشكل وثيق مع عاطف عبدالملك لبناء قدرات الشركة وتوسيع نطاق أعمالها. ويشغل الراعي حاليًا منصب نائب الرئيس التنفيذي وعضو لجنة الإدارة التنفيذية للشركة ، بعد أن تولى سابقًا منصب رئيس العمليات. وعلى مدار العقد الأخير، تحمل مسؤولية الإشراف على العمليات اليومية وضمان تنفيذ استراتيجية النمو بنجاح. وتمكنت آركابيتا تحت قيادته، من بناء علاقات متينة ومستدامة مع مستثمريها وشركائها الرئيسيين، إلى جانب مساهمته في التوسعة الناجحة لأنشطة الشركة في منطقة الخليج العربي وآسيا.

وبهذه المناسبة، أعرب عبدالعزيز حمد الجميح، رئيس مجلس إدارة آركابيتا، نيابة عن أعضاء المجلس، عن شكره وامتنانه لعاطف عبدالملك على قيادته المتميزة وإسهاماته القيمة على مدى السنوات الماضية. وقال: "لقد نجح عاطف، مع شركائه المؤسسين، في بناء واحدة من أبرز المؤسسات المالية التي تميزت بمنتجاتها المبتكرة في مجال الاستثمارات البديلة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كان عاطف دائمًا القائد الملهم الذي وجّه أعمال آركابيتا خلال مختلف مراحل السوق، متشبثًا بقيم الالتزام والأمانة والثقة." وأضاف: "أنا على ثقة تامة من أن آركابيتا ستواصل مسيرة النجاح والنمو تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد هشام الراعي، مستفيدة من خبرته العميقة التي اكتسبها على مدار عقود من العمل الجاد، ومن الدعم الذي يقدمه فريق الإدارة التنفيذية المتميز."

وقال عاطف أحمد عبدالملك، الرئيس التنفيذي لآركابيتا : "أفتخر كثيراً لكوني جزءاً من فريق آركابيتا الاستثنائي الذي عمل معي على بناء وتنمية المجموعة لتصبح اليوم واحدة من أبرز الشركات العالمية المختصة في إدارة الأصول البديلة، مع مكاتب موزعة في منطقة الخليج العربي وأمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. وأود أن أوجه شكري الخاص لمساهمينا ومستثمرينا في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافةً إلى شركائنا حول العالم، الذين أسهموا بشكل كبير في تحويل آركابيتا إلى مجموعة مالية عالمية ناجحة. اليوم، و مع وصولنا إلى هذه المرحلة، حان الوقت لتمرير مسؤولية إدارة المجموعة إلى هشام الراعي. وأنا أتطلع للعمل معه ومع فريق الإدارة التنفيذية المتميز، بصفتي عضوًا في مجلس الإدارة".

من جانبه، صرّح هشام الراعي، نائب الرئيس التنفيذي لآركابيتا: "لقد عملت جنبًا إلى جنب مع عاطف طوال السنوات الماضية، ونشأت بيننا علاقة عمل قوية ومثمرة. لطالما اعتبرت عاطف قائدًا ملهمًا لنا جميعًا في آركابيتا، وبفضل توجيهاته، نجحنا في تحويل الشركة إلى منصة فريدة تمزج بين قدراتنا العالمية في تنفيذ الاستثمارات وانتشارنا الجغرافي الواسع وخبراتنا المحلية. اليوم، نمر بلحظة محورية في قطاعنا، بفعل تأثيرات الاقتصاد الكلي والتطورات التكنولوجية، وهذا يزيد من حماسنا للمرحلة المقبلة من نمو آركابيتا وتطورها. سنواصل اغتنام الفرص الاستثمارية المتميزة مع الحفاظ على الطابع الشخصي لعلاقاتنا مع عملائنا. ونتطلع للعمل مع مساهمينا ومستثمرينا وفريق إدارتنا وكافة شركائنا، للبناء على ما تقدم من نجاحات ومواصلة الإنجازات".

عن مجموعة آركابيتا

آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد شركة عالمية متخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة بلغ حجم استثماراتها حتى اليوم أكثر من 30 مليار دولار أمريكي وأكثر من 100 صفقة استثمارية. وترتكز منهجية آركابيتا الاستثمارية على ترسيخ المبادئ الأخلاقية التي تعزز الثقة والامتياز والشراكة مع جميع المعنيين بالمجموعة. ويعمل فريق إدارة المجموعة الذي يتميز بخبرته التي تزيد عن 25 سنة، على توحيد مصالح المجموعة مع مصالح عملائها، وممارسة أنشطة أعمالها بعدالة وإنصاف وشفافية. وتتوزع مكاتب مجموعة آركابيتا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وسنغافورة، بالإضافة إلى مكاتب شركتها الزميلة في مملكة البحرين، ما يتيح لنا قدرة فريدة على استيعاب المناخ الاستثماري المستقبلي دائم التغير. لمزيد من المعلومات،

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