يتمتع ريّان بخبرات متنوعة وقدرات واسعة في قيادة التحول الاستراتيجي بالقطاع العام والمساهمة في تعزيز نمو وتوسع أعمال الشركة في المملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية : في إطار جهودها المستمرة لتعزيز تواجدها وحضورها في المملكة العربية السعودية، أعلنت «آرثر دي ليتل»، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، ترقية ريّان النصيان إلى منصب شريك، ليصبح بذلك أول سعودي يتولى مثل هذا المنصب في الشركة، حيث سينضم إلى فريق الاستراتيجيات العالمية والممارسات التنظيمية في الشركة.

وتعزز ترقية النصيان التزام "آرثر دي ليتل" تجاه سوق المملكة العربية السعودية منذ خمسينيات القرن الماضي، وتؤكد أيضاً حرصها المستمر على تعزيز النمو والتطور المهني لموظفيها.

وقال توماس كوروفيلا، الشريك الإداري في «آرثر دي ليتل» الشرق الأوسط: "لقد أسسنا أعمالنا في المملكة العربية السعودية على مدار الستين عاماً الماضية، حيث ازدهرت أنشطتنا وأصبحنا اليوم واحدة من الشركات الاستشارية الرائدة في المملكة. ويشكل الإعلان عن ترقية ريّان النصيان إلى منصب شريك علامة فارقة بالنسبة لآرثر دي ليتل في هذه السوق المهمة. وبكل تأكيد سيضيف ريان في هذا المنصب معرفة وخبرات واسعة إلى أعمالنا، كما تمثل ترقيته إلى منصب شريك خطوة مهمة تعزز ريادتنا في السوق السعودية، إذ سيعمل إلى جانب فريق متخصص من الخبراء والشركاء متعددي الجنسيات في الشرق الأوسط. ونتطلع إلى تعزيز التنسيق والعمل مع ريّان وفريقه في الوقت الذي نواصل فيه المضي قدماً بأعمالنا إلى آفاق ومستويات جديدة."

ويتمتع ريّان بخبرة متميّزة تمتد لـ 15 عاماً في مجال استشارات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة الأمريكية، وسنغافورة، مع التركيز على التنمية الاقتصادية، والاستراتيجيات القطاعية، وبرامج التحول واسعة النطاق في المملكة العربية السعودية. وانضم ريّان إلى «آرثر دي ليتل» في عام 2009، ومنذ ذلك الحين أصبح خبير استشارياً موثوقاً، وقائداً فكرياً في موضوعات التنمية الاقتصادية الوطنية.

ولعب ريّان دوراً حيوياً في تعزيز رحلة نمو «آرثر دي ليتل» في منطقة الشرق الأوسط، حيث ساهم في قيادة توسع أعمال الشركة في الرياض. ومع استمرار ازدهار أعمال الشركة في المملكة العربية السعودية، ستساهم خبرته العريقة في مجال التخطيط الاستراتيجي، وخاصة في القطاع العام، بدور محوري في تعزيز التزام الشركة طويل الأجل تجاه المملكة العربية السعودية ورؤية المملكة 2030.

وقال ريّان النصيان: "فخور للغاية برحلة النمو والازدهار التي حققت «آرثر دي ليتل» في المملكة العربية السعودية، ويشرفني أن أكون جزءاً من قادة الشركة في الشرق الأوسط لنعمل معاً على تنمية أعمال الشركة في المنطقة. لقد ساهمت «آرثر دي ليتل» في العديد من البرامج التحولية عالية التأثير في القطاع العام السعودي. وأتطلع إلى مواصلة العمل مع فريقنا وعملائنا من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية المشتركة".

ويقيم ريّان في الرياض، ويتولّى الإشراف على إنشاء المقر الإقليمي لشركة «آرثر دي ليتل» في المملكة العربية السعودية.

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نبذة عن آرثر دي ليتل

لا تزال شركة "آرثر دي ليتل" في طليعة الابتكار منذ عام 1886. وتتمتع بسمعة عالمية مرموقة كشركة استشارات رائدة في ربط الإستراتيجية والابتكار والتحول عبر مختلف القطاعات التي تقودها التكنولوجيا. وتعمل الشركة على مساعدة عملائها على التحول من خلال تغيير منظومات الأعمال للكشف عن فرص نمو جديدة. وتمكّن الشركة عملائها من بناء قدرات الابتكار وإحداث تحولات إيجابية في مؤسساتهم.

ويتمتع مستشارو الشركة بخبرة عملية قوية عبر مختلف القطاعات بالإضافة إلى معرفة ممتازة بالاتجاهات والتحولات الرئيسية في الأسواق. وتتواجد شركة آرثر دي ليتل في أهم مراكز الأعمال حول العالم. وتفخر الشركة بتقديم خدماتها لمعظم الشركات المدرجة في قائمة مجلة فورتشن "Fortune 1000" بالإضافة إلى الشركات الرائدة الأخرى ومؤسسات القطاع العام.