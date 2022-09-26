تعيين ستيفان أولكاكار رئيساً لشؤون الخدمات المصرفية للشركات والحكومات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "آرثر دي ليتل"، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، تعيين ستيفان أولكاكار في منصب رئيس شؤون الخدمات المالية للشركات والحكومات، وذلك تماشياً مع الخطط الاستراتيجية لوحدة أعمالها الخاصة بممارسات الخدمات المالية العالمية ورؤيتها لتوسيع نطاق عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يتمتع أولكاكار بخبرات واسعة ومتنوعة في مجال التخطيط الاستراتيجي وتأسيس هيكلة الأعمال لتحقيق الربحية والنجاح على المدى الطويل. ويمتلك خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجال الاستشارات والخدمات المصرفية. وقدم خلال مسيرته المهنية خدمات استشارية لمعظم البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورابطة الدول المستقلة في مجالات تتعلق بالاستراتيجيات وعمليات الدمج والاستحواذ والعملاء وعرض القيمة. كما لعب دوراً محورياً في تأسيس العديد من البنوك الرقمية ودعم تامين الخدمات المالية من قبل مشغلي خدمات الاتصال.

إضافة إلى ذلك، ساعد أولكاكار الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في مجالات استراتيجيات النمو الوطنية، ومحاربة الاقتصاد الخفي أو ما يعرف باقتصاد الظل، فضلاً على مساعدتها في تطوير القطاع المالي. كما ساهم في تقديم الاستشارات المالية للعديد من الحكومات والبنوك المركزية في وضع استراتيجيات وطنية لمنظومة التكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي.

ويعزز هذا التعيين رؤية شركة "آرثر دي ليتل" بتوظيف خبراء بارزين ورواد في مجالات تخصصهم إضافة إلى التزامها المستمر تجاه عملائها في منطقة الشرق الأوسط والمستمر منذ خمسينيات القرن الماضي. وسيركز أولكاكار بالاعتماد على خبرته الطويلة على تحقيق النمو الاستراتيجي المستدام وخلق القيمة وتعزيز كفاءة الأداء عبر قطاع ممارسات الخدمات المالية.

وقال توماس كوروفيلا، الشريك الاداري في آرثر دي ليتل الشرق الأوسط: "لقد أسسنا أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط على مدار السبعين عاماً الماضية، وتطورنا إلى أن أصبحنا إحدى الشركات الاستشارية الرائدة في المنطقة. ويشكّل انضمام أولكاكار إلى فريق الخدمات المالية في آرثر دي ليتل الشرق الأوسط إضافةً مهمة للشركة، حيث ستدعم خبراته الواسعة توجهات الشركة وخططها الاستراتيجية للمرحلة القادمة. ولا سيّما وأنه شارك خلال مسيرته المهنية في إنجاز العديد من المشاريع المبتكرة في مجال الخدمات المالية، ما سيساعد بدوره في دعم وتكملة خبرات ومهارات فريقنا من المهنيين والخبراء في منطقة الشرق الأوسط. ونتطلع إلى العمل مع أولكاكار لتحقيق المزيد من النجاحات والنمو."

سيكون أولكاكار مسؤولاً من مكتبه في دبي عن الإشراف على شؤون الخدمات المصرفية للشركات وتحسين رأس المال لتقديم قيمة أكبر لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الكبيرة. وسيتعاون أولكاكار ايضاً مع الحكومات والصناديق الاستثمارية في جميع أنحاء المنطقة، إضافة إلى دعمه فريق آرثر دي ليتل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقديم قيمة معززة للعملاء والمساهمة في تطوير الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية وتمكين الشمول المالي.

ومن جانبه قال أولكاكار: "لطالما أثارت رحلة آرثر دي ليتل في منطقة الشرق الأوسط إعجابي. ويسعدني الانضمام إلى فريقها القيادي بالتزامن مع نمو أعمالها في المنطقة. لقد كان لـ "آرثر دي ليتل" تأثيراً كبيراً ومبتكراً في تطوير قطاع الخدمات المالية. وأتطلع إلى العمل مع زملائي في الشركة والعملاء لتحقيق طموحاتنا المشتركة في مجال الخدمات المالية في المنطقة."

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نبذة عن آرثر دي ليتل

لا تزال شركة "آرثر دي ليتل" في طليعة الابتكار منذ عام 1886. وتتمتع بسمعة عالمية مرموقة كشركة استشارات رائدة في ربط الإستراتيجية والابتكار والتحول عبر مختلف القطاعات التي تقودها التكنولوجيا. وتعمل الشركة على مساعدة عملائها على التحول من خلال تغيير منظومات الأعمال للكشف عن فرص نمو جديدة. وتمكّن الشركة عملائها من بناء قدرات الابتكار وإحداث تحولات إيجابية في مؤسساتهم.

ويتمتع مستشارو الشركة بخبرة عملية قوية عبر مختلف القطاعات بالإضافة إلى معرفة ممتازة بالاتجاهات والتحولات الرئيسية في الأسواق. وتتواجد شركة آرثر دي ليتل في أهم مراكز الأعمال حول العالم. وتفخر الشركة بتقديم خدماتها لمعظم الشركات المدرجة في قائمة مجلة فورتشن "Fortune 1000" بالإضافة إلى الشركات الرائدة الأخرى ومؤسسات القطاع العام.